Rusia a lansat o cantitate neobișnuită de „ucigași de portavioane” în atacurile asupra porturilor ucrainene

Rusia a tras în ultima săptămână un „număr neobișnuit” de așa-numiși „ucigași de portavioane” în sudul Ucrainei, în special spre orașul-port Odesa, potrivit serviciilor de informații britanice, relatează Insider.

Kh-22 Storm (AS-4 Kitchen în codificarea NATO) este o rachetă de croazieră anti-navă masivă, cu o lungime de aproape 12 metri, care cântărește peste șase tone și poartă un focos de aproape o tonă. Este extrem de imprecisă pentru a lovi ținte pe uscat și este cunoscută pentru faptul că provoacă pagube colaterale semnificative.

În varianta modernizată Kh-22M, aceste rachete supersonice pot fi lansate de la o distanță de peste 450 km de bombardierele Tu-22M Backfire, capabile să transporte trei astfel de rachete.

În urma prăbușirii acordului privind exportul cerealelor, s-ar părea că Rusia nu se mai ferește să lovească ținte de la sol sub pretextul – real sau simulat- că acestea reprezintă infrastructură militară.

Indiferent de ce spune Moscova, cert este rachetele au lovit și obiective nemilitare, între care silozuri de cereale, infrastructură portuară și monumente din centrul istoric al orașului Odesa, inclusiv cea mai veche catedrala ortodoxă, care a fost grav avariată. Totodată, au ucis și rănit civili.

„Rachete împotriva unor orașe pașnice, împotriva unor clădiri rezidențiale, a unei catedrale ... Nu poate exista nicio scuză pentru răul rusesc”, a spus președintele ucrainean Zelenski după atacul recent, soldat cu moartea unei persoane și rănirea a 22 de persoane.

Dincolo de tipul rachetelor și ce ținte au avut, rapoartele potrivit cărora rachetele de croazieră Kh-22 s-a aflat printre armele lansate asupra acestor centre urbane indică perpetuarea unui tipar îngrijorător de efectuare a unor atacuri fără discriminare.

După cum notează ministerul britanic al apărării, „de la începutul războiului, campania de atacuri a Rusiei a fost caracterizată de informații slabe și de un proces de țintire disfuncțional” în timp ce nu a părut în mod special descurajată de riscul provocării unor daune colaterale sau victimelor civile.

Kh-22 are un radar care nu poate discrimina la fel de bine țintele precum rachetele ghidate de precizie pe care le deține Rusia, ceea ce face ca utilizarea acestei arme împotriva orașelor să fie deosebit de nechibzuită.

În același timp, racheta este mai dificil de doborât decât alte rachete, ceea ce o face mai puțin vulnerabilă în fața apărării antiaeriene a Ucrainei. Este și mult mai puțin valoroasă decât anumite rachete ghidate de precizie, pe care Rusia a început să le epuizeze și din care a consumat mai repede decât poate produce.

„Acest tip de rachetă duce la cele mai mari pierderi umane, deoarece racheta este extrem de imprecisă”, comenta procuratura generală a Ucrainei într-o declarație furnizată pentru The New York Times la începutul acestui an.

În ianuarie, o rachetă anti-navă Kh-22 s-a izbit de un bloc din Dnipro, un oraș mare din centrul Ucrainei, ucigând zeci de persoane și rănind multe altele.

Iuri Ignat, un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, explica în urma incidentului că aceasta „este proiectată pentru a distruge grupuri de portavioane pe mare”, adăugând că „nu există nicio explicație sau justificare” pentru utilizarea ei împotriva „unui oraș dens populat”.

Totuși, acest tip de atacuri au avut loc în mod repetat pe parcursul războiului.

În iunie 2022, aceste rachete au fost lansate asupra centrului comercial Amstor din Kremenciuk, provocând o explozie și incendii. În urma atacului îngrozitor au fost ucise cel puțin 20 de persoane și alte aproape 60 de persoane au fost rănite.

Rapoartele serviciilor britanice de informații conform cărora o cantitate „neobișnuită” din aceste rachete distructive sunt lansate spre orașul Odesa și împrejurimi pot denota disperarea sau nepăsarea Rusiei, asta presupunând că loviturile asupra țintelor civile nu sunt intenționate.

Pentru că după cum observa un expert în rachete într-un comentariu pentru Insider, este destul de posibil ca tocmai „cruzimea să fie scopul” folosirii rachetelor Kh-22 împotriva orașelor populate