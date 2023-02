Reacția lui Biden, după ce Beijingul a propus un plan de pace pentru războiul din Ucraina

Președintele SUA Joe Biden a declarat pentru presa americană că nu poate concepe un scenariu în care Beijingul să medieze pacea din Ucraina.

„Putin îl aplaudă, deci cum ar putea fi bun?” a afirmat vineri Biden pentru ABC News, când a fost întrebat despre planul de pace propus de Beijing.

„Ideea că China ar urma să negocieze încheierea unui război total nedrept pentru Ucraina pur și simplu nu este una rațională”, a subliniat președintele american.

Totdată, Biden a exclus trimiterea de avioane de luptă F16 în Ucraina cel puțin „pentru moment”

„Trimitem ceea ce militarii noștri experimentați cred că are nevoie acum. Are nevoie de tancuri, are nevoie de artilerie, are nevoie de apărare aeriană, inclusiv de încă un HIMARS [sistem de rachete]”, a declarat Biden.

Vineri, Volodimir Zelenski a indicat că este dispus să ia în considerare unele aspecte ale propunerii chineze, spunând că intenționează să se întâlnească cu președintele Xi Jinping și adăugând că întrevederea ar fi „utilă” pentru Ucraina și China, dar și pentru securitatea globală. „Din câte știu, China respectă integritatea istorică. Haideți să lucrăm cu China în această problemă. De ce nu?"

Președintele ucrainean a declarat că „ dorește să creadă” că Beijingul este interesat de o „pace echitabilă”, dar că asta ar însemna în primul rând să nu „furnizeze arme Rusiei”.

„Fac tot ce pot pentru a împiedica acest lucru. Aceasta este prioritatea numărul unu".

Propunerea Chinei nu este un plan de pace propriu-zis, ci conține 12 principii de acţiune, printre care încetarea focului, reluarea negocierilor de pace, formarea unei arhitecturi de securitate echilibrate, respectarea suveranităţii, respingerea recurgerii la arme nucleare, etc. Planul nu include retragerea trupelor ruse din Ucraina, unul dintre punctele ce se regăsesc în propriul plan de pace de 10 puncte al Kievului.

Condițiile Kievului

Mihailo Podoliak, consilier politic al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a afirmat vineri că orice plan de încheiere a războiului cu Rusia trebuie să includă retragerea trupelor ruse în afara frontierelor Ucrainei din 1991.

„Orice plan de pace doar cu un armistiţiu şi deci cu o nouă linie de demarcaţie şi continuarea ocupării teritoriului ucrainean nu are legătură cu pacea, ci cu îngheţarea războiului, înfrângerea Ucrainei şi următoarele etape al genocidului rusesc. Poziţia Ucrainei este cunoscută - retragerea trupelor ruse la frontierele din 1991", a scris Podoliak pe Twitter.