Polonia, dispusă să trimită avioane de vânătoare Ucrainei odată cu o decizie a NATO

Polonia ar fi dispusă să trimită avioane de vânătoare F-16 Ucrainei în cazul unui consens în cadrul NATO, a afirmat miercuri premierul polonez, Mateusz Morawiecki, citat de AFP.

„Dacă ar exista o decizie a tuturor statelor membre ale NATO, aş fi favorabil trimiterii acestor avioane de vânătoare”, a declarat Morawiecki într-un interviu pentru cotidianul german Bild, citat de Agerpres.

„Evaluarea mea depinde de ceea ce decid împreună ţările membre ale NATO”, a adăugat el, subliniind necesitatea unei „reflecţii strategice a tuturor membrilor NATO” pentru o astfel de decizie.

Săptămâna trecută, Occidentul a depăşit un prag în ceea ce priveşte ajutorul militar pentru Ucraina, când Germania şi Statele Unite au anunţat în cele din urmă trimiterea de tancuri grele.

Dar preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, reclamă un ajutor mai consistent, inclusiv prin livrarea de rachete cu rază lungă de acţiune şi avioane de vânătoare.

Luni, preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, a exclus categoric furnizarea de avioane de luptă americane F-16 Ucrainei, dar alţi aliaţi s-au declarat dispuşi să facă acest lucru, printre care Slovacia care dispune de avioane Mig-29 sovietice ori Ţările de Jos care au început să-şi înlocuiască flota F-16 cu F-35.Trimiterea de tancuri americane şi germane are loc doar după lungi amânări şi negocieri între aliaţi.

„Germania are posibilitatea de a oferi mult mai mult sprijin decât a făcut până în prezent; are putere de decizie în cadrul Uniunii Europene, are bani pentru Ucraina, are influenţă diplomatică", a estimat prim-ministrul polonez legat de acest punct.