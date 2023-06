Poate un chatbot să țină o prelegere bună? Sute de persoane participă la slujba religioasă generată de ChatGPT pentru a afla

Sute de protestanți germani au participat la o slujbă religioasă din Bavaria ținută de Inteligența Artificială, scrie AP.

Chatbotul, personificat prin diferite avatare apărea pe un ecran uriaș deasupra altarului. Peste 300 de persoane au participat la slujba de 40 de minute.

,,Dragi prieteni, este o onoare pentru mine să mă aflu aici și să vă predic în calitate de prima Inteligență Artificială la convenția protestanților din acest an din Germania” , a spus avatarul cu o față inexpresivă și o voce monotonă.

Slujba de 40 de minute -predica, rugăciunile și muzica – a fost creată de ChatGPT și Jonas Simmerlein, un teolog și filosof de la Universitatea din Viena.

,,Eu am conceput această slujbă – dar, de fapt, mai degrabă am însoțit-o, pentru că aș spune că aproximativ 98% provine de la mașină” , a declarat Jonas Simmerlein pentru The Associated Press.

Slujba religioasă ținută de Inteligența Artificială a fost unul dintre sutele de evenimente din cadrul convenției protestanților din orașele bavareze Nürnberg și Fuerth. Ideea a stârnit atât de mult interes încât în fața bisericii s-a format o coadă lungă cu o oră înainte de slujbă.

Convenția în sine - Deutscher Evangelischer Kirchentag în limba germană - are loc la fiecare doi ani, în timpul verii, într-un loc diferit din Germania și atrage zeci de mii de credincioși pentru a se ruga, a cânta și a discuta despre credința lor. De asemenea, ei discută despre afacerile mondiale actuale și caută soluții la problemele cheie, care anul acesta au inclus încălzirea globală, războiul din Ucraina - și inteligența artificială.

Întâlnirea din acest an are loc de miercuri până duminică sub motto-ul „Acum este momentul”. Acest slogan a fost una dintre propozițiile pe care Simmerlein le-a dat lui ChatGPT atunci când i-a cerut chatbotului să dezvolte predica.

Credincioșii din biserică au ascultat cu atenție predicile Inteligenței Artificiale despre cum să lase trecutul în urmă, să se concentreze asupra provocărilor din prezent, să învingă teama de moarte și să nu-și piardă niciodată încrederea în Iisus Hristos.

Întreaga slujbă a fost „condusă” de patru avatare diferite, două femei tinere și doi bărbați.

Uneori, avatarul a stârnit involuntar râsete și le-a spus credincioșilor cu o expresie inexpresivă că, pentru „a ne păstra credința, trebuie să ne rugăm și să mergem la biserică în mod regulat”.

Unii oameni au filmat cu entuziasm evenimentul, în timp ce alții au privit mai critic.

Heiderose Schmidt, în vârstă de 54 de ani, care lucrează în domeniul IT, a declarat că a fost entuziasmată și curioasă când a început slujba, dar că a considerat-o din ce în ce mai neplăcută pe măsură ce a continuat.

,,Nu a existat nicio inimă și niciun suflet. Avatarurile nu arătau nicio emoție, nu aveau niciun limbaj corporal și vorbeau atât de repede și monoton încât mi-a fost foarte greu să mă concentrez la ceea ce spuneau. Dar poate că este diferit pentru generația tânără care a crescut cu toate acestea” , a spus o credincioasă.

Marc Jansen, un pastor luteran a fost impresionat de experiment.

,,Mi-am imaginat că va fi mai rău. Dar am fost surprins în mod pozitiv de cât de bine a funcționat. De asemenea, limbajul A.I. a funcționat bine” , a spus un pastor.

Ceea ce i-a lipsit însă pastorului a fost orice fel de emoție sau spiritualitate, despre care spune că este esențială atunci când își scrie propriile predici.

Simmerlein a declarat că nu intenționează să înlocuiască liderii religioși cu Inteligența Artificială. Mai degrabă, el vede utilizarea tehnologiei ca pe o modalitate de a-i ajuta în activitatea lor de zi cu zi.