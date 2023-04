Palatul Buckingham dezvăluie noi detalii de la încoronarea lui Carol al III-lea. Ce muzică va fi la ceremonia de la Westminster Abbey

Pentru ceremonie au fost scrise 12 noi compoziții muzicale.

Pentru ceremonia de încoronare a regelui Carol al III-lea al Marii Britanii au fost scrise 12 noi compoziții muzicale. Monarhul a fost implicat personal în perfecţionarea programului muzical cu participarea compozitorilor din diferite părţi ale Regatului Unit şi din întreaga lume, a anunţat duminică serviciul de presă al Palatului Buckingham.

Șase dintre compozițiile menționate au fost scrise pentru interpretare orchestrală, acestea urmând a fi interpretate înainte de începerea efectivă a ceremoniei înainte de sosirea la Westminster Abbey a lui Carol al III-lea și a soției sale, Regina Camilla. Prima care va fi interpretată va fi scurta uvertură Brighter Visions Shine Afar („Ridică-ți ochii la cer”) a compozitorului britanic Judith Weir, care deține funcția de maestru al muzicii regale – director de trupă de curte.

„Pasajul de deschidere se concentrează pe corn, un instrument asociat istoric în muzică și artă cu noblețea. Titlul a fost împrumutat din colindul „Îngerii din tărâmurile gloriei.” și „Speranța pentru viitor””, a spus Weir despre uvertura ei.

Compoziția orchestrei

Palatul Buckingham a subliniat că orchestra care va cânta la încoronare va fi formată din reprezentanți ai celor opt orchestre de frunte din Marea Britanie și Canada, care se aflau sub patronajul actualului monarh chiar înainte de ascensiunea sa pe tron. Vorbim despre London Philharmonic Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Welsh National Orchestra, Royal Symphony Orchestra din Saskatchewan Canada, English Chamber Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Theatre Royal Covent Garden Orchestra și Welsh National Opera Orchestră.

Orchestra de încoronare va fi condusă de regizorul muzical britanic Antonio Pappano, Teatrul Regal din Covent Garden, iar violonistul bulgar Vasko Vassilev, care a studiat la Școala Centrală de Muzică de la Conservatorul din Moscova, va acționa ca concertmaster. După cum s-a menționat la Palatul Buckingham, orchestrei i se va alătura harpistul regal Alice Hughes, care va prezenta un nou aranjament al compoziției Tros y Garreg („Deasupra pietrei”) a multi-instrumentistului galez Karl Jenkins.

Încoronarea va include și un nou imn cu tematică biblică al compozitorului Sarah Klass, Sacred Fire, interpretat de cântăreața de operă din Africa de Sud Pretty Yende. La rândul lor, compozitorii Nigel Hess, Roderick Williams și Shirley Jay Thompson au reelaborat în mod creativ unul dintre imnurile irlandeze preferate ale Majestății Sale, Be Thou my Vision ("Be my vision"), iar organistul Ian Farrington a scris melodia Voices of the World pentru ceremonie."), care are scopul de a sublinia admirația monarhului pentru diversitatea țărilor din Commonwealth.

Marșul încoronării lui Carol al III-lea a fost creat de compozitorul scoțian Patrick Doyle. „Compoziția poate fi descrisă ca o uvertură de marș, deoarece spune o poveste și, uneori, reflectă caracterul Majestății Sale. În general, este o piesă plină de bucurie și de afirmare a vieții. Este scrisă pentru a surprinde emoția acestei sărbători istorice.” spuse Doyle.

Corul Încoronării

Acompaniamentul muzical al ceremoniei de încoronare în sine va fi asigurat de Westminster Abbey Choir și Royal Chapel Choir, coriștii de la Cathedral in English Truro și Methodist College of Belfast (una dintre cele mai prestigioase școli din Irlanda de Nord), precum și Corul Monteverdi, creat la Capela King's College a Universității din Cambridge. Organistul și maestrul corurilor din Westminster Abbey, Andrew Netsing va acționa ca director de cor. Pentru încoronare, organistul Christopher Robinson a scris o serie de fanfare care vor fi interpretate de trompețiștii trupei militare ale Royal Air Force.

Palatul Buckingham a subliniat că, pentru prima dată, o lucrare în limba galeză va fi interpretată la ceremonia de încoronare a unui monarh britanic: cântărețul de operă Bryn Terfel, împreună cu Westminster Abbey Choir, vor cânta piesa Coronation Kyrie („Coronation Kyrie”), scris de compozitorul Paul Millor. Compozitoarea de film Debbie Wiseman va prezenta piesa în două părți Alleluia ("Hallelujah"), cu corurile Westminster Abbey și Corul Ascension, primul cor gospel care a cântat la o încoronare în Marea Britanie.

După cum s-a menționat anterior, imnul de încoronare Make a Joyful Noise a fost scris de compozitorul Andrew Lloyd Webber. El a spus că a discutat despre textul imnului cu Carol al III-lea, care a fost inspirat de Psalmul 98 din Psaltire. Autoarea „Coronation Sanctus” a fost compozitoarea britanică Roxanna Panufnik. „Piesa începe puțin misterios – cu o atmosferă de uimire, când [profetul] Isaia își descrie viziunea asupra raiului. Muzica se ridică rapid și se termină extatic cu fanfară de orgă și eufonii strălucitoare colorate”, a remarcat ea.

În plus, ceremonia va prezenta compoziția corală Agnus Dei („Mielul lui Dumnezeu”) de Tariq O’Regan, care constă din elemente de „muzică tradițională arabă și irlandeză”.

Despre ceremonie

Ceremonia de încoronare a lui Carol al III-lea, în vârstă de 74 de ani, va avea loc în prezența a 2 mii de oameni la Westminster Abbey din Londra pe 6 mai, la opt luni după moartea Elisabetei a II-a. Invitația de a participa la eveniment, în special, a fost primită de liderii Belgiei, Ungariei, Irlandei, Spaniei, Monaco, Franței, liderilor Uniunii Europene și noului prim-ministru al Scoției, Hamza Yousaf, care aderă la opiniile republicane.

Anterior, într-o conversație telefonică cu Carol al III-lea, președintele american Joe Biden a spus că prima doamnă, Jill Biden, va reprezenta țara la încoronare. Ceremonia va fi ratată de Regina Margrethe a II-a a Danemarcei, din cauza unor probleme de sănătate.

Ambasadorul Rusiei în Marea Britanie, Andrey Kelin, a declarat că nu se așteaptă la o invitație la încoronare având în vedere realitățile politice actuale.