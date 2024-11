Din ce în ce mai mult, oamenii aleg cerșetoria în locul unui loc de muncă. Dar această practică a ajuns să fie mai profitabilă decât un job stabil, cu program fix și beneficii salariale. Uni cerșetori ajung la finalul lunii cu un „venit muncit” de 4-6.000 de lei.

Cosmin Avram a postat pe Youtube un videoclip în care informa publicul larg care sunt salariile și ce joburi sunt în Germania. Pe parcursul vlogului, acesta este acompaniat de doi prieteni, pe la diferite târguri și piețe. În drumul lor, aceștia întâlnesc și mai mulți cerșetori.

La apariția acestor oameni, nu au încetat să apară comentarii în secțiunea dedicată lor a videoclipului. Un astfel de comentariu menționa că în Frankfurt cerșetorii câștigă mai mult decât angajații, iar un altul susținea că sumele cerșetorilor se ridică și la 4-6.000 de lei pe lună.

„Am dat start la videoclip, am pus pauză, și zic atât: nu dați bani la cerșetori! Câștigă 4-6 mii de lei pe lună pentru câteva ore de cerșit pe zi. Dacă vreți să faceți un bine, căutați împreună cu prietenii o familie necăjită sau una care a avut un necaz, cumpărați-le lucrurile de care au nevoie și o să fiți cu inima împăcată. Dacă aveți o situație financiară foarte bună, puteți susține un copil care are potențial să termine un liceu, poate chiar o facultate”, a scris un internaut în secțiunea de pe YouTube.

De altfel, fenomenul cerșetoriei s-a extins în ultimii ani, și în aproape toate orașele din România. Mai mulți oameni ba chiar se prefac că au o stare de sănătate deeriorată și cer bani pentru o operație. Alții chiar imit o condiție medicală, printre care orbire, prederea auzului sau că nu pot merge.

În vara acestui an, polițiștii locali din Iași au găsit un bărbat, din Republica Moldova, în timp ce practica cerșetoria într-o zonă foarte populată din oraș. Bărbatul avea în buzunar 1.003 lei, sumă adunată din practicarea cerșetoriei, într-o singură zi. Acesta avea bancnote de 1 leu, 5 lei și 10 lei. În plus, individul susținea că are dizabilități locomotorii, folosind acest pretext pentru a apela la mila publicului, dar de fapt nu suferea nicio leziune.

În Olanda, un agent de poliție a povestit că cerșetorii români ajung să câștige săptămânal chiar și 1.000 de euro din această practică. În partea cealaltă a lumii, este și exemplul lui Bharat Jain, care își petrece zilele cerșind prin Mumbai. Presa indiană l-a desemnat cel mai bogat cerșetor din lume, pentru că ar avea o avere de peste 1 milion de dolari.