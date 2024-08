Oficialii ucraineni îndeamnă civilii să se evacueze din Pokrovsk. Trupele ruse sunt tot mai aproape de oraș

Autoritățile militare din Pokrovsk i-au îndemnat pe civili să-și accelereze evacuarea vineri, întrucât armata rusă se apropie rapid de orașul din estul Ucrainei care reprezintă una dintre țintele cheie ale Moscovei de luni de zile.

Oficialii locali au scris pe Telegram că trupele ruse „înaintează într-un ritm rapid. Cu fiecare zi care trece, este din ce în ce mai puțin timp să vă luați bunurile personale și să mergeți în regiuni mai sigure.”

Serhii Dobriak, șeful administrației militare a orașului Pokrovsk, a îndemnat încă de joi comunitatea de acolo să se evacueze fără întârziere.

„Inamicul se apropie rapid de periferia orașului Pokrovsk”, a scris el într-o postare pe Telegram, potrivit CNN.

Trupele ucrainene au încercat să deturneze atenția militară a Kremlinului de la linia frontului din Ucraina prin lansarea unei incursiuni transfrontaliere îndrăznețe în regiunea rusă Kursk. Totuși, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat joi că Pokrovsk și alte orașe din vecinătatea lui, în regiunea Donețk, „se confruntă cu cele mai intense atacuri rusești”.

Un soldat însărcinat cu recunoașterea aeriană din Brigada Separată Aeropurtată 68, care participă la apărarea orașului, a declarat vineri pentru The Associated Press că are parte de aceeași monotonie a unor bombardamente devastatoare în fiecare zi: Din poziția sa, el pilotează o dronă pentru a repera infanteriștii ruși în mișcare. După ce transmite coordonatele, urmează o lovitură dintr-un mortier. Apoi, din ce în ce mai mulți infanteriști vin într-un val aparent fără sfârșit.

„De la operațiunea în Kursk, nu am observat nicio schimbare. Rușii au aceeași tactică a atacurilor cu infanterie: Se deplasează, avansează”, a declarat soldatul cu indicativul de apel „Goose”.

El a punctat că, ajutați de bombelor lor puternice, rușii ruinează orice speranță a ucrainenilor de a reuși să reziste și să păstreze teritoriul. „Rușii distrug și apoi se mișcă” iar și iar, a subliniat Goose.

Cu toate că Pokrovsk nu este un oraș important - aproximativ 60 000 de oameni locuiau acolo înainte de război și o mare parte dintre ei au părăsit orașul după invazia rusă la scară largă - acesta servește drept centru-cheie pentru armata ucraineană datorită accesului pe care îl oferă către Kostiantinivka, un alt centru militar.

Trupele ucrainene folosesc drumul care leagă cele două orașe pentru a reaproviziona liniile frontului și a evacua răniții spre Dnipro.

Armata ucraineană a cucerit mai mult de 1.000 de kilometri pătrați de teritoriu rusesc de la începutul incursiunii sale surpriză peste graniță, fsilind zeci de mii de ruși să-și părăsească locuințele.

Vineri, Ministerul rus de Externe a declarat că Ucraina a folosit pentru prima dată rachete occidentale pentru a distruge un pod peste râul Seim în regiunea Kursk, adăugând că în urma atacului au fost uciși voluntari care încercau să evacueze civili.

Situația s-a înrăutățit pentru apărătorii ucraineni ai orașului Pokrovsk

Oficialii ucraineni au declarat vineri că forțele lor au pătruns circa 35 de kilometri în teritoriul rus, și avansează în continuare, „în unele zone între unu la trei kilometri”.

Rusia pare să fi deturnat până acum câteva mii de soldați de la luptele de pe linia frontului ucrainean pentru a încerca să rezolve problema pierderilor teritoriale din regiunea Kursk.

Dar, potrivit lui Dobriak, inamicul este foarte „aproape” de Pokrovsk, centrul logistic și militar cheie al Ucrainei, care a devenit punctul central al ofensivei ruse în regiunea Donețk, relatează CNN.

„Se află la puțin mai mult de 10 kilometri de periferia Pokrovskului”, a spus el, adăugând că situația „doar se înrăutățește”..

Vreme de luni de zile, Rusia a tensionat apărarea ucraineană pe întreaga linie a frontului, încercând să cucerească cât mai mult teritoriu posibil înainte ca noii recruți ucraineni și noile loturi de arme occidentale să sosească pe câmpul de luptă.

Câștigurile obținute de Rusia au fost în mare parte progresive - linia frontului abia s-a mișcat în ultimele luni - însă recenta înaintare spre Pokrovsk îngrijorează Ucraina și pe aliații săi.

Cucerirea orașului l-ar aduce pe președintele rus Vladimir Putin mai aproape de obiectivul său de a cuceri în întregime regiunile estice Lugansk și Donețk.

Kostiantinivka este cea mai sudică parte a unei centuri de patru orașe ucrainene - Drujkivka, Kramatorsk și Sloviansk - iar acestea sunt de bază pentru apărarea, astfel încât orice progres al trupelor ruse către oraș este unul îngrijorător.

Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a recunoscut vineri că „lupte intense” au loc în orașele Pokrovsk și Toretsk.

Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) a declarat joi că forțele ruse „își mențin ritmul ofensiv relativ ridicat” în Donețk, „demonstrând că comandamentul militar rus continuă să acorde prioritate înaintării în estul Ucrainei, în pofida faptului că Ucraina exercită presiuni asupra forțelor ruse între granițele” regiunii Kursk.