Ministrul ucrainean de externe: „Sub conducerea președintelui Trump am putea obține o pace justă și durabilă”

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a declarat că Ucraina nu reprezintă un obstacol în calea păcii și că sub președinția lui Donald Trump s-ar putea ajunge la un acord echitabil și de durată cu Rusia.

În cadrul unei conferințe geopolitice desfășurate la New Delhi, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a subliniat că Ucraina este deschisă unei soluții diplomatice și așteaptă ca Rusia să accepte necondiționat un acord de încetare a focului.

„Nu suntem obstacolul în calea realizării păcii. Așteptăm cu adevărat din partea rusă un 'da' necondiționat pentru încetarea focului”, a declarat Sîbiga, potrivit Agerpres.

Declarațiile sale vin în contextul unei posibile întâlniri între Donald Trump și Vladimir Putin, în care liderul american va încerca să-l convingă pe președintele rus să accepte o încetare a focului de 30 de zile. Totuși, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat că suveranitatea țării sale nu este negociabilă și că Rusia trebuie să restituie teritoriile ocupate.

„Abordarea noastră: acum este momentul pentru diplomație, pentru o diplomație puternică”, a afirmat ministrul. El a adăugat că Ucraina crede în posibilitatea unei păci durabile sub conducerea lui Trump: „De asemenea, credem cu adevărat că, sub conducerea președintelui Trump, am putea obține o pace justă și durabilă”.

Între timp, Ucraina continuă să fie ținta unor atacuri asupra infrastructurii sale energetice, în timp ce răspunde prin lansarea de atacuri cu drone asupra rafinăriilor și instalațiilor strategice din Rusia.