Mihailo Dianov, luptător în oțelăria Azovstal, a povestit torturile pe care le-a îndurat în captivitate

Mihailo Dianov, un fost soldat de la oțelăria Azovstal din Mariupol, a vorbit pentru prima dată despre abuzurile și torturile pe care le-a suferit în captivitate. Acesta a fost eliberat în cadrul schimbului de prizonieri dintre Ucraina și Rusia, din 21 septembrie.

Luptătorul s-a numărat printre cei care au fost ținuți de ocupanții ruși în închisoarea din Olenivka, în partea ocupată a regiunii Donețk. Într-un interviu acordat postului britanic de televiziune Sky News, Dianov a descris închisoarea ca pe un lagăr de concentrare, relatează The New Voice of Ukraine.

Mihailo Dianov a povestit că rușii i-au tratat cu brutalitate pe prizonierii din Azovstal, i-au dezbrăcat, bătut și umilit. De asemenea, apărătorii ucraineni au fost lăsați nemâncați cu zilele.

„Ne-au tratat ca pe niște animale"

„Era imposibil să mâncăm. Ni se dădeau 30 de secunde pentru a mânca. Trebuia să mănânci tot ce puteai în 30 de secunde. Pâinea era foarte veche. Unor băieții cărora li s-au scos dinții, nu le ajungea timpul să mănânce, erau doar 30 de secunde și apoi trebuia să te oprești. Apoi trebuia să te ridici imediat și să fugi. Așa a fost tot timpul", își amintește Dianov.

Soldatul a mai spus că unii prizonieri au fost aruncați în izolare și torturați pentru că au luat o firimitură de pe jos și au mâncat-o. Au fost bătuți cu bâte, electrocutați și li s-au înfipt ace sub unghii.

„Credeți-mă, după o lună fără hrană, când închizi ochii, uiți de familia ta, de țară, de tot. Nu te gândești decât la mâncare", spune el.

În plus, ocupanții au umplut închisoarea cu mai multe persoane decât a fost proiectată să găzduiască. În loc de 150 de persoane în bloc, erau 800 de persoane. Din cauza faptului că se afla în mod constant în agomerația de prizonieri, Dianov a dezvoltat probleme cu picioarele și acum are dificultăți de mers.

Patru luni de captivitate în Rusia l-au schimbat dincolo de orice recunoaștere. Soldatul a slăbit 40 de kilograme, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ.

Acesta a spus că rușii au oferit prizonierilor răniți foarte puține îngrijiri medicale și acest lucru a dus la afecțiuni care nu se mai pot vindeca.

În momentul capturării sale, brațul drept al lui Dianov era rupt. Ocupanții au efectuat operația doar cu ajutorul cleștilor și fără anestezie. În timpul șederii sale în captivitate, din cauza lipsei de îngrijire medicală, osul a crescut la loc într-un semicerc.

În prezent, Mihailo Dianov trebuie să recupereze 20 de kilograme înainte de a putea fi supus unei operații la braț, totuși, îmbunătățirea stării sale mintale este mai importantă și va dura cel mai probabil mult.

„Toată lumea este rănită. Eu mă consider o persoană puternică din punct de vedere mintal, dar multe lucruri și-au pierdut valoarea pentru mine", spune Dianov.

Pe 21 septembrie, Ucraina a primit 215 prizonieri ruși, dintre care 108 erau luptători din batalionul Azov. Printre ceilalți se numărau polițiști de frontieră, pușcași marini și membri ai gărzii naționale.

Pe lângă soldații ucraineni, au fost eliberați și zece străini care au luptat pentru armata ucraineană. Printre aceștia se numără și cei care au fost condamnați ilegal la moarte de către gruparea teroristă DNR. Aceștia au fost eliberați în Arabia Saudită.

Cinci comandanți ai garnizoanei Azovstal au fost schimbați cu 55 de soldați ruși. În schimbul celorlalți, Ucraina l-a dat Rusiei pe Viktor Medvedciuk, un membru al Parlamentului ucrainean, suspectat în prezent de trădare.