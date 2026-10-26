Membru al familiei princiare din Monaco, găsit mort într-un parc. Un bărbat a fost reținut de anchetatori

Antoine de Massy (29 de ani), membru al familiei princiare din Monaco, a fost găsit mort duminică seară, într-un scuar din apropierea cartierului Larvotto. Un bărbat a fost reținut.

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Potrivit procurorului general Stéphane Thibault, investigația deschisă inițial pentru stabilirea cauzelor decesului a fost extinsă după ce anchetatorii au identificat în imagini video o persoană aflată în compania lui Antoine de Massy înainte de moartea acestuia, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Cu toate acestea, procurorii subliniază că persoana reținută este, în acest moment, doar suspect sau posibil martor, iar circumstanțele exacte ale decesului nu au fost încă stabilite. Anchetatorii nu exclud nici varianta unui accident.

Trupul neînsuflețit al lui Antoine de Massy a fost descoperit după ce familia sa a alertat autoritățile, îngrijorată că nu mai avea vești despre acesta de duminică la prânz.

Palatul Princiar din Monaco a transmis, la rândul său, un mesaj în care a exprimat „tristețea” prințului Albert al II-lea și a prințesei Charlene după anunțarea decesului.

Antoine de Massy avea 29 de ani și era nepotul prințesei Antoinette, sora mai mare a prințului Rainier al III-lea, tatăl actualului suveran al Principatului Monaco.

Potrivit presei locale, tânărul ar fi fost văzut ieșind dintr-un club de noapte în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar persoana reținută ar fi un rezident monegasc de naționalitate ucraineană. Procurorul general a refuzat să comenteze aceste informații.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul.