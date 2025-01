Liderul extremei drepte din Austria vrea o țară „ca o fortăreaţă cu cereri de azil respinse” și pledează pentru „revenirea la două sexe”

Liderul extremei drept austriece Herbert Kickl a declarat sâmbătă - într-un discurs despre politica generală în care şi-a prezentat intenţiile dacă va deveni cancelar, că vrea să reducă la „zero" acordarea azilului pentru migranţi.

Partidul Libertăţii din Austria (FPO), care a câştigat pentru prima oară alegerile legislative de la sfârşitul lunii septembrie, negociază în prezent cu conservatorii pentru a forma un guvern şi a obţine cancelaria în premieră, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Vom construi Austria noastră ca o fortăreaţă cu cereri de azil respinse, avize de expulzare şi zboruri charter" pentru migranţi, a declarat şeful FPO în faţa unei mulţimi la Vosendorf (Austria Inferioară).

„Migraţie deghizată”

„După părerea noastră, azilul înseamnă protecţie foarte aproape de regiunea în criză” şi nu „migraţie deghizată a persoanelor, bilet de intrare în sistemul social şi acces la cetăţenie", a adăugat el.

Austria are „nevoie de un zero”

Estimând că numărul cererilor de azil depuse în ultimii ani este „prea ridicat", el a apreciat că şi în acest domeniu Austria are „nevoie de un zero, ca şi la deficitul zero".

În acelaşi discurs, Herbert Kickl a reluat temele „îndrăgite" ale ultraconservatorilor precum familia tradiţională, pledând pentru o „revenire la două sexe", „familiile noastre" fiind „compuse din mamă, tată şi copii".

În 2019, Austria a deschis pentru toţi dreptul la mariaj şi la adopţie.

Comparând Uniunea Europeană care desfăşoară un „comunism climatic" cu „URSS şi marile sale planificări", el a adus un omagiu generaţiei de după război care a reconstruit Austria „aflată în cea mai mare mizerie".

Herber Kickl estimează că generaţia sa are obligaţia să transmită celei următoare „prosperitatea" pentru care ea a „muncit dur".