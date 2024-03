Josep Borrell, despre un atac al Rusiei împotriva unui stat membru UE: „Să nu speriem inutil populația”

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, a declarat joi, la Bruxelles, că un ipotetic război al Rusiei împotriva ţărilor blocului comunitar „nu este iminent” şi a cerut încetarea exagerărilor pe acest subiect, transmite agenţia de presă EFE, preluată de Agerpres.

„Îndemnul către europeni de a fi conştienţi de provocările cu care se confruntă este bun, dar nici nu trebuie să exagerăm. Războiul nu este iminent. Aud unele voci care spun că războiul este iminent. Războiul nu este iminent”, a subliniat Borrell la sosirea la summitul liderilor europeni.

„Noi doar sprijinim Ucraina şi trebuie să ne pregătim pentru viitor, să ne creştem capacităţile de apărare, sporind capacitatea industriei noastre de apărare, dar să nu speriem inutil populaţia. Războiul nu este iminent”, a insistat şeful diplomaţiei europene.

Ceea ce însă într-adevăr este „iminent”, a continuat el, este necesitatea de a sprijini Ucraina în respingerea invaziei ruse. „Nu este vorba despre a merge să murim în Donbas. Este vorba despre a sprijini ucrainenii să nu fie asasinaţi în Donbas sau să nu fie asasinaţi la Kiev când sunt bombardaţi”, a precizat Borrell, adăugând că, în timp ce trăiesc în pace şi susţin Ucraina, europenii „nu sunt parte a acestui război”.

Șeful diplomației europene a amintit că, în doi ani de la lansarea invaziei ruse, UE a oferit Ucrainei o asistenţă militară ce însumează până în prezent 31 de miliarde de euro, iar anul acesta îi va oferi încă 20 de miliarde.

Josep Borrell s-a declarat încrezător că la summitul început joi liderii europeni vor susţine propunerea sa ca veniturile rezultate din activele ruseşti îngheţate în UE să fie folosite pentru achiziţii de arme pentru Ucraina şi susţinerii industriei de apărare a acesteia.

Cât despre eşecul UE de a furniza Ucrainei cele un milion de obuze de calibrul 155 mm promise în martie anul trecut că îi vor fi livrate în termen de un an, Borrell a precizat că totuşi jumătate din această cantitate, respectiv circa 500.000, a fost onorată. „Dacă luăm în calcul şi exporturile, relaţiile comerciale, industria europeană a produs pentru apărarea Ucrainei circa 400.000 (de obuze) în plus. Dar trebuie să continuăm, pentru că nu ar fi suficiente nici două milioane” de obuze pe an în acest război caracterizat printr-un mare consum de muniţii.