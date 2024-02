Generalul Wesley Clark: Dacă apărarea Ucrainei se prăbușește, armata rusă va ajunge la granițele NATO și nu se va opri acolo

Într-o conferință organizată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), Wesley Clark, fost comandant al Forțelor Aliate din Europa a vorbit despre ce a făcut bine și ce a făcut prost America în privința gestionării războiului din Ucraina care a împlinit doi ani și avertizat că dacă apărarea Ucrainei se prăbușește, armata rusă va ajunge la granițele NATO și nu se va opri acolo.

„Ei bine, să începem prin a ne întoarce la început. Nu l-am tratat niciodată pe Putin în mod corect. Nu l-am tratat cum trebuie în timpul celei de-a doua administrații Bush, deoarece, în mod clar, nu este creștin și nu apără cu adevărat valori creștine, în ciuda faptului că a purtat o cruce atunci când s-a întâlnit cu președintele Bush. Nu l-am abordat în mod corect după ce a invadat Georgia în timpul Jocurilor Olimpice din 2008. Nu l-am tratat cum trebuie cu resetarea din timpul administrației Obama. Nu l-am tratat corect atunci când l-am invitat în Siria. Și nu am înțeles ce făcea în Ucraina în 2013 și '14.

Nu am reformat niciodată cu adevărat Uniunea Sovietică după ce aceasta s-a prăbușit. Aceiași oameni s-au rebranduit ca parlamentari. Mulți dintre ei erau din KGB. Trecuseră printr-o școală KGB. Cartea «Oamenii lui Putin» prezintă toate acestea foarte clar. Noi nu am înțeles cu adevărat la vremea respectivă.

Am trimis câțiva economiști de la școala din Chicago acolo și am spus: "Oh, scăpați de aceste industrii de stat. Am creat oligarhi“, spune generalul american în rezervă.

„Președintele Clinton credea că are o relație excelentă cu Boris Elțîn, dar chiar și Elțîn i-a spus: Nu vrem ca NATO să se extindă. Iar oamenii din Europa de Est au înțeles foarte bine acest lucru. Ministrul de externe al Bulgariei mi-a spus în 1997: «Uite, astăzi, Rusia este slabă. Într-o zi, va fi din nou puternică. Se vor întoarce, iar înainte de acel moment trebuie să fim în NATO.» Ei înțeleg dorința imperialistă a Rusiei. Și a fost încurajată și hrănită de - de Partidul Comunist chiar mai mult decât au făcut-o țarii. Și astfel, Putin este moștenitorul acestuia - mai mult decât atât; el este în totalitate apostolul acestuia.

În 1999 consilierul polonez pe probleme de securitate națională mi-a spus: Vom avea mari probleme cu Putin. El încearcă să recreeze Uniunea Sovietică. Și mi-a dat câteva exemple pe care le văzuseră deja.

Putin nu gândește ca noi. El este un agent al serviciilor de informații care este pătruns de un zel mesianic de a restabili măreția Uniunii Sovietice. El a spus acest lucru în 2007. Ar fi trebuit să-l credem pe cuvânt“, s-a convins fostul comandant al Forțelor Aliate din Europa.

„În 2014 le-am spus ucrainenilor să renunțe la Crimeea“

„Dar să ne întoarcem la Ucraina. În 2014 le-am spus ucrainenilor să renunțe la Crimeea. Aveau în vizor omuleții verzi ruși. Ar fi rezistat. Armata lor a înțeles despre ce este vorba chiar de atunci. Și le-am spus să renunțe la Crimeea. Și apoi, bineînțeles, a fost multă confuzie și, dintr-o dată, acești omuleți verzi au apărut în Donbas, iar oamenii au spus, că sunt agenți ai serviciilor secrete rusești. Da, erau agenți ai serviciilor secrete rusești. Au încercat să facă ceea ce fac forțele noastre speciale, adică să creeze o mișcare autohtonă. Nu a funcționat foarte bine. Au asasinat câțiva misionari creștini acolo și au adunat câțiva huligani și infractori, dar, în cele din urmă, pentru a prelua partea din Donbas, a trebuit să vină armata rusă și să îi sprijine“, spune Clark.

„Când Poroșenko a fost ales în 2014 și a venit la Bruxelles și a cerut asistență militară, el i-a dat președintelui Obama lista cu ceea ce ar avea nevoie. Dar am spus nu. Fără tancuri M1-uri. Fără F-16. Fără sisteme de rachete cu lansare multiplă, MLRS. Și până în 2022, a fost un război de opt ani cu 10.000, 12.000, 14.000 de ucraineni uciși doar pentru a ține linia în Donbas. De aici începe totul“, a subliniat generalul în rezervă.

Întrebat de Cohen dacă deciziile administrației Obama au fost luate din naivitate sau de frică, Clark spune: „Cred că a fost naivitate. Și au existat oameni la Casa Albă și în afara ei care îl sfătuiau pe Obama că Ucraina nu este cu adevărat o țară separată, și întotdeauna au existat aceste fricțiuni, și că este vorba despre bani și crimă organizată, nu luați asta în serios; avem nevoie de Putin pentru a ne ajuta cu acordul nuclear cu Iranul. Și astfel, administrația Obama, cel puțin din ceea ce am putut vedea din exterior, a făcut două greșeli fundamentale.

În primul rând, când a anunțat orientarea către Asia, părea că nu ne interesează ce se întâmplă în Europa. Este vorba de acel fragment de citat pe care Obama i l-a spus, poate în mod inocent, lui Putin: «Voi avea mai multă libertate după ce - după ce voi fi reales». Și poate că am dat cumva un semnal rușilor să spună, uite, suntem interesați de spațiu și suntem interesați de Asia. Nu vă puneți cu noi acolo, dar puteți face ce vreți în Egipt, fiți buni prieteni cu Europa. Fiți buni prieteni cu germanii și faceți ce vreți, și știți, vom avea o relație bună. Și cred că încercarea de a preveni un conflict în Orientul Mijlociu a determinat administrația Obama să-l aducă pe Putin, să-l lase să intre în Orientul Mijlociu și, de asemenea, să nu ia cu adevărat în serios ceea ce făcea în Ucraina“.

Oficialii americani au fost îngrijorați de liniile roșii ale lui Putin, nu liniile roșii ale SUA

Generalul spune că înainte de invazie și după, oficialii americani au fost îngrijorați de liniile roșii ale lui Putin, nu liniile roșii ale SUA.

„Secretarul de stat ținea discursuri despre importanța ordinii internaționale bazate pe reguli. Pentru mine, acest lucru însemna că granițele naționale, granițele legitime, sunt sacrosancte. Dar, în loc să ne bazăm pe acest principiu, pe măsură ce atacul se apropia și după invazie, ne-am retras instructorii din tabăra de la Iavoriv, în vestul Ucrainei, unde ar fi putut servi drept factor de descurajare. Mai mulți dintre noi au spus: Lucrurile se înrăutățesc. Trimiteți o forță expediționară aeriană în România pentru a sublinia descurajarea americană. Dar nu am făcut acest lucru.

Și în a doua sau a treia zi a operațiunii, când era clar că vom avea o problemă cu puterea aeriană rusă, unii dintre noi au sugerat Casei Albe: Trebuie să - nu cedați spațiul aerian Rusiei. Acesta aparține Ucrainei. Dacă crezi în ordinea internațională bazată pe reguli, trebuie să acționezi conform acestei convingeri. Acela este spațiul nostru aerian dacă Ucraina spune să intrâm, și ar trebui să îi sprijinim cu asta. Harry Truman a făcut acest lucru în 1950. Dar, în schimb, ceea ce am spus a fost: «Nu. Nu. Nu vrem o confruntare cu Rusia»“, spune generalul american.

„Și apoi, toată asistența militară pe care am oferit-o. A fost o agonie la Casa Albă. Trebuie să fi fost foarte dificil. Care sunt liniile roșii? Ce va face Putin? Pot ucrainenii, sunt suficient de pregătiți? Ei bine, ucrainenii au mai mulți oameni educați decât avem noi în forțele noastre armate, ca să fiu sincer. Știință și tehnologie mult mai multă în școlile din Ucraina decât avem noi în Statele Unite. Terenul din Ucraina nu este bun pentru un tanc M1? Atunci de ce le-am vândut Poloniei?

Le-am lăsat în Irak și egiptenii le au, iar ucrainenii nu pot? Adică, a fost o combinație de vorbe duble, informații înșelătoare, cereri la care nu s-a răspuns. Cred că a existat o anumită aroganță în armata noastră“, susține Clark.

„Am trimis prea puține arme în Ucraina“

„Am făcut o mulțime de lucruri bine. Nu vreau să spun că nu am făcut totul cum trebuie. Am construit alianța. Am lansat avertismentul. Am ținut NATO împreună. Nu am avut o confruntare cu Rusia. Am câștigat războiul informațional de la început, pentru că am alertat pe toată lumea cu privire la ceea ce se întâmpla. Le-am dat rachete Stingers și câteva Javelins; insuficient.

Dar suntem în a patra fază a războiului. Prima fază a fost ofensiva rusească eșuată. Nu au fost pregătiți. Nu au înțeles - a doua fază a fost cea în care ucrainenii au pus mâna pe tot și au construit. A treia fază, contraofensiva, care s-a lovit de marele sistem de bariere. Iar acum suntem în faza a patra.

Iar ideea este că avem mii de tancuri în Statele Unite; am trimis 31. Avem o întreagă flotă de A-10 Warthogs care stau acolo în deșert; vom scăpa de ele. Sunt încă acolo. Avem sute de F-16 care sunt prin preajmă, iar noi le-am amânat și le-am amânat și le-am amânat. Avem ATACMS care sunt învechite. Mai avem încă muniții de 155 ICM cu dublă destinație pe care nu le-am trimis. Răspunsul a fost măsurat. A fost calibrat. Și ceea ce mulți dintre noi în armată au încercat să spună este: Uite, înțeleg, știți, politica este că nu vrem ca Ucraina să piardă și nu vrem ca rușii să câștige, bine? Aceasta este politica. Dar nu poți calibra lupta în acest fel. Ori folosești forța decisivă pentru a câștiga, ori riști să pierzi.

Și ceea ce s-a întâmplat este că am refuzat să le oferim ucrainenilor forța decisivă sau mijloacele necesare pentru o forță decisivă atunci când ar fi putut să câștige mai ușor, iar în schimb, forțele ucrainene sângerează și sunt oameni de treizeci și patruzeci de ani care luptă acolo, iar unii dintre ei sunt pe front de un an sau doi. Ucrainenii au fost nevoiți să recurgă la rezerviști. Au fost nevoiți să pună acolo oameni care și-au condus propriile mașini până la linia frontului și au coborât și au intrat înăuntru cu nimic altceva decât AK-47 și o cască, iar unii dintre ei nici măcar nu aveau cască. Așa că au făcut o treabă extraordinară, având în vedere restricțiile care au fost impuse“, spune fostul comandant al Forțelor Aliate din Europa.

Generalul american crede că, la momentul respectiv, America a fost fost prea restrictivă în ceea ce privește modul în care a abordat responsabilitățile legale. „Știu că nu vrem să devenim parte a conflictului, OK, dar, știți, am fi putut merge acolo și, cu ajutorul unor contractori civili, am fi putut organiza oameni care să se ocupe de cele 777 de piese de artilerie.

Imediat ce au primit acele piese de artilerie în vara anului 2022, o treime dintre ele erau nefuncționale pentru că nu aveau piesele de întreținere și canalele nu erau pregătite, iar noi am încercat să facem totul la acel moment printr-un mic birou din cadrul ambasadei SUA la Kiev.

În Dallas au fost băieți din armata americană care au făcut o muncă eroică și care și-au pus sufletul și inima în asta. Dar, începând de la vârf, ideea a fost că nu vrem o confruntare. Nu amestecați NATO în asta. Ei bine, în Ucraina - au fost foarte surprinși. Ucraina poate lupta, fără glumă, și va lupta.

Dar noi nu ne-am asumat riscul. Nu am văzut bine. Nu am dat sfaturile militare corecte acolo pentru a spune că nu poți regla fin un conflict. Acesta are un impuls. Are o viață proprie. Trebuie să te duci acolo pentru a câștiga, iar noi nu am spus niciodată, ca politică, că am vrut ca Ucraina să câștige“.

„Ar fi fost un lucru bun să avem un grup de consultanță militară acolo, adică soldații americani care nu să lupte, ci să fie în Ucraina, să ofere consiliere, instruire, să stabilească relații cu ofițerii și liderii militari ucraineni și să obțină o mai bună - pur și simplu să aibă o mai bună percepție a realității de pe teren.

Sentimentul meu este că am avut o mulțime de militari care - unii dintre ei nu au fost niciodată în Ucraina pentru că guvernul nu îi lasă să meargă, nu pentru că nu vor să meargă. Ar fi fost o experiență bună.

În timpul Războiului Rece, aveam aproximativ 300.000 de militari americani în Europa și toți comandanțiii forțelor grele - eu eram ofițer de tancuri - și aveai ture repetitive. Mergeai acolo ca locotenent sau căpitan, te întorceai ca maior sau locotenent-colonel sau colonel sau general și vedeai din nou și din nou și trebuia să te confrunți cu realitatea a ceea ce era de cealaltă parte a graniței intergermane, unde era o formidabilă forță sovietică completă.

Am fost în Ucraina în calitate de comandant NATO și m-am întâlnit cu ministrul ucrainena al Apărării și am avut o discuție plăcută în 2000, iar el fusese comandantul unei armate de tancuri în timpul Războiului Rece și mi-a spus - a spus că sovieticii ar fi fost pe Canalul Mânecii în cinci zile.

Așadar, este vorba de tipul de profesionalism care exista în forțele armate sovietice. Nu era ca forțele noastre armate, dar aveau un grup puternic de artilerie, tancuri, mijloace de luptă radioelectronică, avioane cu rază de acțiune .

Și, unul dintre băieții lor din Spețnaz (forțele speciale n.r), mi-a spus că înainte ca războiul să înceapă, v-am fi asasinat toți generalii. Știam unde locuia toată lumea și i-am fi eliminat pe toți cei de acolo. Un tip mi-a spus - știți, am trecut de multe ori ca șofer de camion la Rotterdam și am cercetat toate forțele voastre și am recunoscut totul.

Dar comandanții militari care au făcut asta - sunt pensionați. Ofițerii de informații pe care îi aveam și care și-au petrecut carierele studiind Uniunea Sovietică, au dispărut. Au devenit experți în terorism sau altceva.

Și astfel, în această perioadă critică premergătoare conflictului, nu am avut ochii și urechile concentrate. Nu am înțeles cu adevărat ce se întâmpla; probabil că nu a ajuns până la rețeaua de oameni politici. Dar, indiferent de motiv, am pornit cu un dezavantaj uriaș, iar liderii forțelor noastre armate se uitau brusc la China și la rachetele cu rază lungă de acțiune și dintr-o dată era vorba de tancuri, tranșee și mine.

Și astfel, cred că trebuie să învățăm multe lucruri din asta. Mi-ar plăcea să văd acolo un grup de generali în retragere care - mai sunt încă unii în viață care au lucrat cu adevărat în timpul Războiului Rece ca și consilieri. Dar acest lucru nu s-a întâmplat și, prin urmare, am fi putut face mai mult și din punct de vedere politic“, susține generalul.

Războiul din Ucraina se află într-un "stadiu foarte periculos"

Războiul din Ucraina se află într-un "stadiu foarte periculos", iar dacă legea privind ajutorul suplimentar nu va fi adoptată în Congres, va fi extrem de dificil pentru ucraineni să își mențină chiar și pozițiile actuale în estul țării. Nu doar Harkov și Kiev, ci și granițele NATO ar putea fi în pericol, avertizează generalul în retragere al armatei americane Wesley Clark, fost comandant al Forțelor Aliate din Europa ale NATO.

„Dacă adoptăm o lege a ajutorului și tratăm Ucraina în criză așa cum am tratat Israelul în 1973, când am luat de fapt arme de la propriile noastre forțe din Germania și le-am livrat Israelului, dacă am trata Ucraina în acest fel și am livra armele potrivite în locurile potrivite, am putea stabiliza situația în care ne aflăm acum. Și apoi, cu echipamentul suplimentar adecvat și după 12-14 luni de muncă, există o șansă ca ei să poată străpunge liniile rusești undeva - în Crimeea sau în Donețk. Acest lucru ar putea fi realizat", a declarat Clark, care a luptat în Vietnam și a condus forțele NATO în Kosovo.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, este puțin probabil ca ucrainenii să fie capabili să țină frontul pe cont propriu, spune Clark. "Ei trebuie să dispună de mijloacele războiului modern. Nu te poți aștepta ca ei să lupte fără superioritate aeriană", explică Clark.

Dronele sunt grozave. Construiesc mai multe drone, sunt ingenioși și ciclul lor de dezvoltare este mai rapid decât cel al rușilor. Dar rușii îi vor ajunge din urmă.

Trebuie să recunoaștem că acest război se află într-o etapă foarte periculoasă în acest moment.

Generalul american în rezervă avertizează că dacă Ucraina nu este susținută de Vest, nu doar Harkov și Kiev, ci și granițele NATO ar putea fi în pericol.

„Comandantul Forțelor Aliate în Europa (SACEUR), generalul Christopher Cavoli, înțelege perfect că, dacă nu îi oprim aici, vom avea un front NATO de peste 4.000 de kilometri. Noi abia am putut gestiona granița internă germană de 643 de kilometri în timpul Războiului Rece. Nu-mi pot imagina ce ar fi nevoie pentru a mobiliza NATO dacă Ucraina cade și ne confruntăm cu o amenințare care se întinde de la Marea Baltică până la Marea Neagră“, a declarat Wesley Clarke.

Ucrainenii trebuie să iasă din războiul pozițional

Războiul din Ucraina se află în cea de-a patra etapă. Prima etapă, spune generalul Clark, a venit după atacul eșuat asupra Kievului chiar la începutul invaziei pe scară largă, a doua a fost regruparea armatei ucrainene pentru o contraofensivă, a treia a fost contraofensiva ucraineană, până când, în etapa actuală, s-a lovit de pozițiile defensive rusești.

În această a patra etapă, războiul a ajuns la un punct în care ucrainenii trebuie să iasă din războiul pozițional, dar au nevoie de mai multe arme pentru a duce un război mobil.

Rușii, pe de altă parte, se pregătesc pentru o ofensivă după primele eșecuri. Trupele rusești din est și orașe precum Harkov și Kiev sunt separate de câteva sute de kilometri de teren în mare parte deschis.

„Este vorba în principal de teren accidentat, împădurit și deschis. Sunt câteva linii de râu de traversat, dar cel mai dificil teren este cel în care se duc luptele în acest moment“, a declarat generalul în retragere Wesley Clark.

Armamentul promis Ucrainei nu este suficient

El spune că atât SUA, cât și aliații săi au furnizat Ucrainei suficiente arme pentru a o împiedica să piardă, dar niciodată suficiente pentru a câștiga războiul, pentru a învinge Rusia.

„Dacă armata ucraineană va duce un război care se desfășoară în mișcare, nu are nevoie de 31 de tancuri (americane) și 100 de tancuri Leopard. Are nevoie de 1000-2000 de tancuri. Nu are nevoie de 300 de piese de artilerie remorcate, are nevoie de artilerie autopropulsată; nu are nevoie de 25 de F-16, are nevoie de câteva sute de F-16“, a declarat Clarke.

Aceste arme, chiar dacă pachetul de ajutor va fi aprobat, nu vor ajunge imediat, așa că ucrainenii trebuie să se mențină pe aceste poziții acum, adaugă Clarke.

„Modul în care gândeau sovieticii este modul în care gândesc rușii. Am învățat că pentru noi bătăliile se câștigă la bază. E vorba de soldatul individual, de tipul cu pușca. El este cel care de fapt face posibilă înaintarea. Rușii operează exact invers.

Pentru ei, un soldat este ca un glonț. Ai atâtea gloanțe, ai atâția soldați, vei folosi atâtea gloanțe astăzi și atâția soldați, aruncă-i acolo. Și astfel, când ne uităm la pierderile îngrozitoare pe care le-au suferit rușii și le interpretăm prin propriul nostru sistem de valori, și spunem cu siguranță, se vor opri. Ei bine, nu, nu, nu. Ceea ce vor face este să ceară o nouă rundă de mobilizare, să trimită mai multă carne de tun. Nu are același impact asupra lanțului de comandă. Acum, ar putea avea un impact asupra mamelor, dar Putin a menținut un control foarte capabil al spațiului informațional din interiorul Rusiei.

O victorie rusă și este începutul destrămării acestei ordini

Avem de-a face cu o relație militară total asimetrică. Ucrainenii luptă așa cum am lupta și noi. Ei își iubesc poporul. Au grijă de soldații lor. Vor să salveze toate viețile pe care le pot salva. Pentru ruși, nu este cazul.

Ucrainenii au făcut o treabă magnifică, iar noi le-am oferit mult sprijin. Dar nu le-am oferit suficient sprijin la momentul potrivit, după părerea mea, pentru a putea profita de dezorganizarea rusă. Iar acum, așa cum a spus generalul Zalujnîi, este un război pozițional. Și dacă ne vom angaja pentru succesul ordinii internaționale bazate pe reguli, atunci trebuie să ajutăm Ucraina să își restabilească granițele legitime. În caz contrar, este o victorie rusă și este începutul destrămării acestei ordini“, a avertizat fostul comandant al Forțelor Aliate din Europa.