Explozia de pe podul Crimeii ar putea fi o operaţiune specială a SBU. Imagini cu camionul suspect. Ce ascund rușii?

Explozia de pe podul Crimeii ar putea fi o operaţiune specială a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) – transmite RBC, citând surse din cadrul organelor de aplicare a legii. Pe de altă parte, SBU nu a comentat, deocamdată, implicarea sa în aceste evenimente. Instituţia nu comentează în mod direct, însă sugerează că ar avea legătură cu această operaţiune.

UPDATE 15.08 Șoferul camionului explodat pe podul Crimeii, identificat. Cel puțin trei morți în urma deflagrației, anunță Rusia

Cel puţin trei persoane au fost ucise în explozia care a avariat Podul Crimeii, ce leagă Rusia de această peninsulă ucraineană anexată, au anunţat anchetatorii ruşi, care afirmă că l-au identificat pe şoferul camionului capcană. Detalii aici...

De exemplu, pe canalul său de Telegram, SBU a publicat o fotografie cu podul Crimeii avariat, ironizând situaţia. SBU nu a confirmat direct informația, dar a postat câteva versuri edificatoare în acest sens, prin care îl parafrează pe marele poet ucrainean Taras Șevcenko:

„Răsare soarele/ Podul arde frumos

Privighetoarea din Crimeea/ se întâlnește cu SBU”

Autoritățile ucrainene au reacționat ironic pe rețelele sociale aruncarea în aer a podului strategic al lui Vladimir Putin care face legătura terestră între peninsula Crimeea și Rusia,

„Crucișătorul purtător de rachete Moscova și Podul Kerci - două simboluri notorii ale puterii ruse în Crimeea ucraineană - s-au dus. Ce urmează, rusnacilor”, este comentariul publicat pe contul oficial de pe Twitter al ministerului ucrainean al Apărării.

„Mahmureala de după aniversare”, scrie consilierul președintelui Zelenski, Alexei Aretovici, cu referire la ziua de vineri când Putin a împlinit 70 de ani.

Pe internet au apărut inclusiv primele meme-uri referitoare la distrugerea podului din Crimeea.

Presa rusă a publicat o imagine cu TIR-ul ce ar fi explodat pe pod, ce venea din Krasnodar. Pe imaginile video surprinse de camerele video de pe pod se vede, într-adevăr, un camion care rulează pe calea rutieră a podului, exact în locul unde are loc explozia câteva momente mai târziu.

Pe înregistrarea din lungul podului se vede exact momentul când are loc explozia, dar la o privire mai atentă pare că „centrul” exploziei este mai degrabă în dreapta podului, undeva pe/deasupra apei, nu pe centrul căi de rulare acolo unde era camionul.

Pe cealaltă filmare, care surprinde o parte din pilonii podului, se vede cum trece camionul și are loc o explozie, dar chiar în același moment cu deflagrația pe imagini se văd niște valuri nenaturale chiar sub pod. Unii internauți au opinat că acolo ar fi fost o ambarcațiune-capcană care s-a detonat imediat cum a ajuns sub pod.

Pe altă filmare, se vede cum camionul indicat a fost verificat de către forțele de ordine rusești și a fost căutat inclusiv în remorca TIR-ului. La dimensiunea exploziei, ar fi de presupus că un camion-capcană ar fi trebuit să care o suficient de mare cantitate de explozibil. Cum de, așadar, nu a fost descoperit nimic în neregulă cu acesta când a trecut de filtru de securitate?

Mai mult, potrivit Nexta, filtrele de securitate de la intrarea pe podul Kerci sunt printre cele mai avansate, cu capabilități inclusiv de a detecta materiale explozibile. Cum de un camion-capcană ar fi putut trece de aceste filtre?

Faptul că nu au existat victime, după cum susțin autoritățile rusești, e un alt element ciudat. Nu doar că cel puțin șoferul camionului capcană ar fi avut șanse minime să scape într-o astfel de explozie puternică, ci și cel puțin un alt șofer ar fi fost prins exact în deflagrație.

Pe filmările din lungul podului se vede clar cum o altă mașină se deplasa pe banda a doua, chiar lângă camionul-suspect ce ar fi fost detonat chiar atunci. La cât de puternică apare explozia pe filmare este puțin probabil ca oricine din acel autovehicul să fi scăpat cu viață.