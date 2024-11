Rusia, repetiție pentru un posibil atac nuclear. Ce sistem american poate distruge rachetele intercontinentale ale rușilor

Potrivit analiștilor, având în vedere că racheta RS-26 Rubej, folosită în premieră în Ucraina, este proiectată să transporte focoase nucleare, aceasta înseamnă că Rusia a vrut să demonstreze că nu exclude posibilitatea unei astfel de lovituri.

În atacul combinat asupra Ucrainei din dimineața zilei de 21 noiembrie, au fost utilizate șapte rachete de croazieră H-101, lansate de pe Tu-95MS. Șase dintre acestea au fost doborâte. În plus, din regiunea Astrhan a Federației Ruse a fost lansată o rachetă balistică intercontinentală, al cărei tip nu este specificat, scrie publicația ucraineană Defence Express. Cu o zi înainte, pe 21 noiembrie, au existat informații privind posibilitatea ca forțele ruse să utilizeze racheta balistică cu rază medie de acțiune RS-26 Rubej.

Comandamentul ucrainean a raportat doborârea a 6 din cele 7 rachete de croazieră. De asemenea, a fost remarcat faptul că „în ceea ce privește celelalte rachete, nu au existat consecințe semnificative”.

„Având în vedere că RS-26 Rubej și, cu atât mai mult, rachetele balistice intercontinentale (Topol sau Iars) sunt concepute pentru a transporta arme de distrugere în masă, acest lucru înseamnă că Rusia a demonstrat cum ar fi posibil un atac nuclear”, susțin analiștii.

„Teoretic este posibil să se echipeze o rachetă intercontinentală Rubej, Topol sau Iars cu un focos convențional , dar nu are niciun sens practic din cauza costului enorm al acestor rachete. Mai ales când majoritatea țintelor din Ucraina sunt în raza de acțiune a rachetelor rusești Iskander și a altor arme.

Analiștii subliniază că marea majoritate a rachetelor rusești cu rază lungă de acțiune pot fi înarmate nuclear. Rachetele de croazieră Iskander, Kinjal, H-55 și H-102 și multe altele au rază de acțiune medie sau intercontinentală și pot fi folosite împotriva Ucrainei, chiar pentru o lovitură nucleară.

Rușii au folosit deja rachete de croazieră H-55 cu machete masive de focoase nucleare. Prin urmare, este foarte posibil ca racheta balistică rusească lansată să fi fost echipată cu simulatoare de focoase nucleare.

De asemenea, este discutabil dacă Statele Unite au fost avertizat cu privire la lansarea rachetei și la direcția acesteia. Anunțarea unor astfel de lansări este o condiție prealabilă pentru a preveni declanșarea sistemului de avertizare privind rachetele și lansarea de rachete ca răspuns la un scenariu de contraatac nuclear.

Expertul Ivan Kiricevski a sugerat că forțele armate ucrainene ar putea doborî racheta RS-26 Rubej. Potrivit acestuia, dar pentru aceasta ar avea nevoie de un sitesm mai nou decât sistemul de antirachetă Patriot.

Ucrainenii au nevoie de rachete SM-6 din Statele Unite

Se crede că racheta RS-26 este echipată cu unitatea de planificare hipersonică Avangard sau cu patru focoase separate de 0,3 Mt fiecare, similare cu cele utilizate pe RS-24 Iars. Nu se știe cu certitudine dacă Rubej are o variantă echipată cu un focos monobloc „convențional”, deși o astfel de variantă poate părea nerealistă, spun experții.

Toate aceste detalii sunt menite să ilustreze faptul că principala sarcină a sistemului Patriot PAC-3 este de a intercepta rachete balistice cu rază mai scurtă de acțiune, cum ar fi Iskander. Rubej are o rază medie de acțiune.

Prin urmare, experții militari spun că este necesar să se pună problema ca Ucraina să dobândească capacități antirachetă mai puternice, „ascuțite”, pentru a combate rachetele balistice cu rază medie de acțiune.

Opțiunea de a obține sisteme mobile de apărare antirachetă THAAD, care au fost concepute inițial pentru a doborî rachete balistice lansate de pe submarine (SLBM), ar putea fi considerată ideală. Dar Statele Unite au în prezent doar șapte baterii de astfel de sisteme de apărare antirachetă, dintre care cel puțin una a fost desfășurată pentru a acoperi Israelul din cauza atacurilor cu rachete ale Iranului.

Mai practică, spun experții militari, în acest context este opțiunea de a obține lansatoare terestre pentru racheta antiaeriană navală SM-6, care este, de asemenea, „ascuțită” și poate doborî rachete balistice cu rază medie de acțiune și poate lovi ținte aeriene la o distanță de până la 240 de kilometri și este lansată din lansatoarele universale Mk 41 VLS.

Ar trebui subliniat faptul că armata americană are doar opt lansatoare Typhon în două baterii. Iar US Marine Corps are trei lansatoare cu 8 celule Mk 41 VLS fiecare. De asemenea, merită menționat că valoarea de export a SM-6 poate ajunge până la 40 de milioane de dolari pe unitate, scrie Defence.ua.

Cu toate acestea, este literalmente vital pentru Ucraina să obțină noi sisteme de apărare antirachetă în acest stadiu al războiului.