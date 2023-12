Europa și evreii săi. Numărătoarea inversă până la despărțire?

Odată cu schimbările demografice europene, imigranții din țările arabe continuă să domine străzile, iar atmosfera anti-israeliană se transformă foarte repede într-un antisemitism flagrant, scrie ynetnews.com.

La aproape 60 de ani după ce ultimii evrei au părăsit țările arabe, există pericolul ca evreii ar putea, în viitorul previzibil, să fie din nou forțați să-și ia rămas bun de la țările pe care le-au numit acasă de sute de ani.

Decenii de relativă liniște în toată Europa și întemeierea unor comunități mari (evreiești), în special în Franța, Anglia și Germania, par să se fi ajuns la sfârșit, iar climatul demografic negativ – în special sentimentul anti-Israel care devine rapid antisemit – crește rapid, potrivit ynetnews.com

Când Theodor Herzl și-a publicat cartea „Statul evreiesc” la sfârșitul secolului al XIX-lea, 90% dintre evreii lumii trăiau în Europa. Chiar și în anii care au urmat Holocaustului, evreii europeni încă constituiau 35% din evreimea mondială. Astăzi, doar 9% din populația evreiască a lumii este pe continent – ​​aproximativ 1,2 milioane – și tendința este evidentă.

Cea mai proeminentă comunitate este în Franța, cu aproximativ 440.000 de evrei, dintre care majoritatea sunt concentrați în orașele mari. În ciuda faptului că este cea mai mare comunitate din Europa, cu multe instituții și cu o lungă tradiție ca parte a țării, dr. Dov Maimon, expert în Europa la Institutul pentru Politica Poporului Evreu, afirmă că aceasta (comunitatea evreiască franceză) este în cel mai grav pericol.

„Situația de pe teren vorbește de la sine. Există zece milioane de musulmani în Franța, dintre care majoritatea sunt ostili Israelului și evreilor. Printre aceștia se numără foști membri ai ISIS și elemente radicale care cresc în suburbii în care poliția nu îndrăznește să intre. S-a văzut recent o previzualizare a acestui lucru în revoltele care au izbucnit când un tânăr musulman a fost ucis de poliție”.

„Nu ar fi nevoie de mult pentru ca mulțimile să înceapă să se înfurie pe străzi, să-și întoarcă furia asupra evreilor și să le facă rău. De la începutul războiului, a existat o creștere dramatică a incidentelor antisemite și nu există nicio garanție că acestea nu se vor deteriora într-o violență și un pericol mai mare. Comunitatea (evreiască locală) a fost martoră la acest proces de mulți ani, dar a câștigat avânt din 7 octombrie. Începând cu acea zi îngrozitoare, numărul de dosarele deschise pentru a emigra în Israel (din Franța) au crescut cu 400%.

Pe de altă parte, se pare că autoritățile și forțele de securitate iau problema în serios și a avut loc o demonstrație în masă împotriva antisemitismului. „Este corect, dar în practică, desigur, este imposibil să atribui un polițist fiecărui evreu, fiecărei sinagogi sau fiecărui restaurant cușer. Nu poți proteja totul, iar adevărul să fie spus, a trăi cu ochii mereu deschiși și a fi în alertă constantă este, de asemenea, epuizant.”

„Oamenii trebuie să înțeleagă, de asemenea, că acestea nu sunt întotdeauna atacuri cu arme sau violență fizică. Să luăm, de exemplu, un incident care a avut loc săptămâna trecută – câțiva tipuri agresivi au intrat într-o universitate din Toulouse și pur și simplu au început să întrebe fiecare student dacă susțin Israelul sau Hamas. Acest tip de act provoacă un sentiment de nesiguranță și sentimente dure,” spune Dov Maimon.

Excluziunea socială care evoluează lent

Potrivit lui Maimon, un fenomen pe care îl vedem în Europa și care intensifică și mai mult dorința de a emigra este excluziunea socială a evreilor care progresează încet. „Evreii retrăiesc vremurile pre-holocaust, când ocupau poziții din ce în ce mai marginalizate”, a spus el.

„Pot avea afaceri private și sunt, desigur, activi în comunitățile lor (evreiești), dar fac din ce în ce mai puțin parte din societatea și cultura generală. În Franța, vi se cere să vă lăsați identitatea personală acasă, un concept care se aplică și în integrarea evreilor în publicul larg.”

Ei știu, de exemplu, că orice expresie în favoarea sau solidaritatea cu Israelul va veni cu un preț ridicat și imediat în termeni de popularitate, sau chiar cu o scădere a numărului de urmăritori pe rețelele sociale. Evreii cunoscuți înțeleg, de asemenea, că este mai bine să păstrezi un profil scăzut.

Mulți și-au scos mezuzahurile de pe ușile lor exterioare, alții preferă să nu primească livrări la domiciliu, ci să meargă să ridice coletele de la oficiul poștal și aproape toți evită să ia Uber, deoarece majoritatea șoferilor sunt musulmani.

Ce crede francezul obișnuit non-evreu și non-musulman despre toate acestea? „Se presupune că nu le pasă de Israel sau de palestinieni, dar un sondaj difuzat imediat după atacul din 7 octombrie arată că 72% dintre francezi se tem că un atac similar va fi efectuat chiar în Franța. Ei își amintesc de măcelul de la Clubul Bataclan de câțiva ani în urmă, unde un concert rock s-a transformat într-o baie de sânge și știu că se poate întâmpla din nou”.

„Și mai există o statistică importantă: un procent nesemnificativ din forțele de poliție franceze sunt de origine musulmană. Vor fi capabili să ofere niveluri optime de protecție atunci când este necesar. Aceasta este o întrebare la care încă nu s-a primit un răspuns,” spune expertul.

Regatul Unit: un amestec de musulmani și rezidenți locali anti-Israeli

În ultima săptămână, lucrurile au început să se miște în Europa. În Olanda, Geert Wilders a câștigat majoritatea voturilor populare la alegeri sub steagul strategiei „Putting a End to the Immigrant Tsunami”, în Irlanda, irlandezii au ieșit în stradă, arzând un autobuz și o clădire după ce un imigrant algerian a înjunghiat o fată, iar în Franța, spiritele s-au aprins după ce tineri de origine musulmană au înjunghiat până la moarte un tânăr francez de 16 ani pe nume Thomas, incident care a dus la o serie de proteste cu sentimente anti-musulmane sub sloganul „Drepte pentru Toma”.

Ciocniri între protestatarii pro-palestinieni și localnici au avut loc și în altă parte. Printre altele, la Londra. S-ar putea ca sloganul diplomației publice israeliene, „Vestul este următorul”, să înceapă să se impună în rândul publicului european, și asta, chiar dacă majoritatea publicului ar putea susține, în principiu, dreptul palestinian la autodeterminare. Nu se simt confortabil cu marșurile islamiste, steaguri Hamas și strigătele antisemite de pe străzile lor.

Cu tot respectul pentru această trezire, nu dictează demografia evenimentele? Cu alte cuvinte, nu este o bătălie pierdută? se întreabă publicația. Maimon: „În Franța, unde există deja zece milioane de arabi față de o jumătate de milion de evrei, nu există nicio îndoială că demografia este în favoarea musulmanilor. În prezent, în Franța, orice nou-născut se naște din cel puțin un părinte de origine imigrantă, astfel încât cifrele vor continua să crească.”

„Există trei tendințe care au un impact direct asupra evreilor europeni: prima este schimbarea demografică asupra căreia nimeni nu are control, a doua este declinul economic – un curs al evenimentelor care nu este niciodată de bun augur pentru sentimentul față de evrei, iar a treia este desfundarea antisemitismului care fusese îmbuteliat de un număr bun de decenii. Oamenii nu se mai jenează să spună «Nu vrem evrei aici», iar numărul actelor antisemite este pe o pantă abruptă”.

„Povestea Regatului Unit este complicată. Într-adevăr, cele mai mari proteste anti-Israel din Europa au avut loc în Marea Britanie, dar majoritatea manifestanților sunt musulmani care nu vin din lumea arabă, mai degrabă, din Pakistan, Bangladesh și alte locuri, și sunt mai puține incidente cu violență și antisemitism. Răspunsul autorităților a fost, de asemenea, relativ vorbind, mai rapid și mai sever”.

„Pe de altă parte, în Marea Britanie, sentimentul anti-Israel este popular și în rândul britanicilor non-musulmani și, foarte repede, totul se încurcă într-un sentiment antisemit. Nu este la fel de acut ca în Franța, dar și în Anglia, evreii încep să minimizeze și să ascundă simbolurile iudaismului lor în public. Ei trăiesc această realitate dură cu o măsură de adaptare cognitivă care le permite să-și continue viața de zi cu zi în ciuda situației.”

Germania: Evreii nu au fost asimilați

În Germania, unde locuiesc 117.000 de evrei, situația este puțin diferită. O mare parte a evreilor germani de astăzi este formată din evrei sovietici care au venit acolo pentru că Germania le-a oferit condiții favorabile de imigrare. Deși au venit în Germania în ultimele decenii, ei nu sunt germani „clasici” și nu au legături ancestrale puternice cu această țară. Cu alte cuvinte, dacă situația se deteriorează, nu va fi o mare problemă pentru ei să emigreze într-o altă destinație.

„ La sfârșitul zilei, este mai sigur să mergi la o sinagogă din Ierusalim decât la Paris. Niciun evreu din Israel nu a ascuns vreodată faptul că este evreu. Nu există evreu în Europa care să nu fi îngrijorat sau ascuns iudaismul de cel puțin câteva ori în viața lor.”

„Evreii de acolo (Germania) nu se simt neapărat parte a națiunii germane. În unele privințe, aceștia sunt similari cu lucrătorii străini. Mulți evrei din Franța vor spune «Sunt un evreu francez», iar în Marea Britanie, evreii se vor defini ca evrei-englezi, dar în Germania nu au același sentiment (de identitate).

„Sentimentul lor de apartenență nu este adânc înrădăcinat, astfel încât le-ar fi mai ușor să-și spună – povestea noastră aici s-a încheiat, este timpul să trecem la următoarea destinație. Unii au plecat deja sau plănuiesc să emigreze în Statele Unite ale Americii și există și cei care se asimilează și se contopesc în societatea germană. Este o comunitate diferită de cele din Franța și Anglia", explică Maimon.

Desigur, ne interesează în special evrei, dar cum rămâne cu francezii, britanicii, germanii, belgienii și toate celelalte popoare – nu răspund ei la schimbările pe care le văd pe străzile lor? Ne îndreptăm spre un război cultural între Occident și imigranții musulmani?

„Aceasta este marea întrebare cu care se confruntă întreaga Europă. Pe de o parte, există elemente politice, precum Wilders în Olanda sau Marine Le Pen în Franța, care vorbesc deschis despre asta. Ei conduc linii naționaliste care cer autoconservare. Ei simt că casele lor nu mai sunt casele lor, nu mai sunt țările lor.”

„Dimpotrivă, există elemente, în special în stânga europeană, care consideră că nimeni nu merge nicăieri și că, prin urmare, trebuie să formeze o societate integrată, multiculturală, pentru că aceasta este realitatea. Niciunul dintre cazuri nu este de bun augur pentru evrei. Naționalismul nu a fost niciodată bun pentru evreii europeni și dacă există un val de naționalism împotriva imigranților, repercusiunile vor fi îndreptate și împotriva evreilor”, spune expertul.

„În egală măsură, nici o societate mixtă nu este o soluție bună pentru ei, pentru că integrarea arabilor va necesita renunțarea la anumite valori și va exista un anumit nivel de islamizare, care cu siguranță nu va fi bun pentru evrei. Cu alte cuvinte, noi va vedea fie un val de sentimente naționaliste, anti-musulmane, cu revenirea la identitățile naționale, fie o islamizare sporită. Ambele scenarii îi vor dezavantaja pe evrei.”

Unde vor merge?

Soluția evidentă pentru evreii care își caută viitorul este Israelul, dar aceste zile de război și dificultățile obiective în general – fie că este vorba de securitate, fie că este vorba despre provocările interne și economice – nu îl fac (Israelul) cea mai căutată destinație, scrie ynetnews.com.

„Practic, nu există nicio altă destinație despre care se poate spune că este locul potrivit pentru a merge după ce vor părăsi Europa”, explică Maimon. „Există o narațiune care spune că întreaga lume este periculoasă și, prin urmare, cel mai bine este să rămână în locațiile lor actuale și să aștepte. Eu susțin că, în ciuda tuturor, ești mai în siguranță în Israel decât în ​​Europa.”

„Deși am îndurat un eveniment oribil și ne aflăm în mijlocul unui război nemilos, la sfârșitul zilei, este mai sigur să mergem la o sinagogă din Ierusalim decât la Paris. Niciun evreu din Israel nu a ascuns vreodată faptul că este evreu. Nu există niciun evreu în Europa care să nu fie îngrijorat sau să fi ascuns iudaismul lor de cel puțin câteva ori în viața lor”.

„Există o diferență colosală în situația existențială a cuiva. Cântărește greu asupra spiritului cuiva să-ți trăiești întreaga viață în acest mod. Cred că, în ciuda tuturor, vom vedea un val de aliya (imigrație) din Europa după război, este pur și simplu inevitabil.”