Dronele agricole „Baba Yaga”, folosite de ucraineni pentru a controla atacuri cu drone kamikaze asupra rușilor

Ucraina operează de ceva timp octocoptere agricole mari pe post de bombardiere, dar acum acestea sunt folosite ca stații zburătoare de retransmisie a semnalului radio pentru a controla dronele ucigașe.

Vehiculele aeriene fără pilot la bord (UAV sau drone) sunt folosite de ceva timp pentru a lansa explozibili pe câmpurile de luptă din Ucraina, dar acum se adună dovezi că navele-mamă controlate de la distanță ajută dronele kamikaze mai mici să găsească și să atace oameni.

Potrivit presei rusești controlate de stat, piloții ucraineni care operează în ianuarie în sectorul estic al Donbasului au fost primii care au pus în teren drone agricole grele, poreclite Baba Yaga - după un personaj din folclorul slav, o bătrână feroce care prăjește și mănâncă copii.

Folosite anterior ca bombardiere care aruncau asupra țintelor lor muniții de mărimea unui mortier, bombele au fost înlocuite recent cu sisteme electronice care permit operatorilor aflați la distanță să ghideze alte aeronave mai mici în atacuri de precizie în spatele liniilor rusești, potrivit kyivpost.com.

În această nouă configurație, "nava-mamă", drona este dotată cu antene direcționale, circuite anti-bruiaj, baterii suplimentare și un repetor de semnal la bord. Baba Yaga extinde considerabil raza de acțiune normală a unei drone ucigașe ucrainene ieftine de 500 de dolari, de la 10 kilometri obișnuiți până la 30 de kilometri, potrivit agenției de presă pro-Kremlin Izvestia.

Odată implementat în cantitate - ceea ce nu pare a fi cazul în prezent -, upgrade-ul tehnologic ar permite în viitor armatei ucrainene să folosească drone mici, FPV, la distanțe atinse în mod obișnuit de tunuri și obuziere și să le folosească ca o alternativă reală la artilerie.

Configurația în tandem navă-mamă - dronă kamikaze a fost raportată în acțiune de către mass-media rusească în sectoarele Kharkiv, Donbas și Kherson ale frontului. Potrivit acestor rapoarte multiple, dar neconfirmate independent, operatorii ucraineni sunt capabili să lovească o țintă cu o dronă kamikaze care transportă o muniție de mortier sau cu încărcătură explozivă și, dacă aceasta ratează, pot direcționa mai multe pentru a ataca ținta.

Drona FPV "kamikaze" asamblată de un grup de voluntari ucraineni este expusă la o unitate de producție neidentificată. Pe coada aeronavei este vizibilă o antenă anti-bruiaj. Atunci când va zbura în cadrul unei lovituri, operatorii vor atașa o baterie și un explozibil.

Surse ucrainene independente au declarat că tehnica este posibilă din punct de vedere tehnic, fără a confirma însă utilizarea acesteia în luptă în Ucraina.

Numele "Baba Yaga", a fost inițial inventat de trupele rusești deoarece sunetul celor șase sau opt motoare ale sale, atunci când operează frecvent noaptea în vânătoarea sa de soldați individuali asupra cărora să arunce muniție antipersonal, le amintea de povestea înfricoșătoare pe care le-o spuneau mamele lor.

Un soldat intervievat de Izvestia a declarat că nava-mamă ucraineană "Baba Yaga" poate susține până la zece avioane de atac și că trupele de la sol au dificultăți în a contracara dronele de atac din cauza vitezei și a dimensiunilor reduse ale acestora.

"Ei folosesc această dronă gigantică, agricolă, este Baba Yaga, o folosesc ca un repetor, ca o navă-mamă, pentru drone mici FPV, așa că zboară în zona noastră din spate, la douăzeci sau treizeci de kilometri, trebuie să fii foarte atent, este o armă foarte periculoasă. Nu este ușor să le doborâm. Ei (operatorii ucraineni de drone) le folosesc de cele mai multe ori noaptea, în perioadele întunecate ale zilei. Nu zboară atât de repede, dar au o mare capacitate de transport. Ca și patru focuri dintr-un lansator de grenade. Și, așa cum am spus, le folosesc ca repetori pentru a extinde raza de acțiune a dronelor FPV", a declarat un soldat rus pentru postul de televiziune RIA Novosti, controlat de Kremlin, într-un reportaj difuzat la 13 februarie.

Sâmbătă, mil-bloggerul pro-Rusia Dva Mayora a raportat că "Baba Yaga" ucraineană permite atacuri cu drone mici FPV/de atac adânc în spatele liniilor rusești, prin intermediul legăturilor de comunicații la bordul unei drone "navă-mamă", care acționează ca o stație repetoare aeropurtată folosind Starlink pentru a lega un operator de o dronă kamikaze.

Surse oficiale ale armatei ucrainene au declarat că informațiile referitoare la dronele Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) sunt un secret militar și nu comentează aspectele tehnice ale capacităților sale de atac în adâncime. Mai multe grupuri de voluntari ucraineni au declarat, în ultimele luni, că se lucrează la îmbunătățirea comunicațiilor între dronele FPV și stațiile de la sol, din cauza penuriei tot mai mari de muniție de artilerie a AFU și a necesității de a extinde raza de acțiune a dronelor kamikaze ca tactică de rezervă.

Operatorii ucraineni achiziționau drone agricole grele, de obicei octocoptere, din străinătate și le asamblau ei înșiși, la costuri de obicei cuprinse între 20-50.000 de dolari fiecare, încă din primele luni ale războiului. Într-o configurație de atac, aeronavele pot transporta încărcături utile de 15-20 de kilograme până la distanțe de 5-10 kilometri, a relatat platforma de știri Fakty. Echipamentul este operat de un echipaj format de obicei dintr-un comandant, un pilot și un bombardier.

Dronele de dimensiuni umane sunt vulnerabile la focurile de la sol din cauza vitezei și greutății reduse, ceea ce le împiedică să atingă altitudini care ies complet din raza de acțiune a focurilor de armă de calibru mic. Soldații ruși de jos folosesc de obicei mitraliere împotriva dronelor Baba Yaga, dar unii au construit chiar și puști de vânătoare cu repetiție improvizate pentru a le combate.

"Nu este clar cât de mult sunt folosite aceste drone, dar Baba Yaga ucrainene (care acționează ca avioane-mamă) pe timp de noapte au băut deja mult sânge din armata rusă, doborând vehiculele militare din zona din spate, datorită razei lor de acțiune lungi, sistemelor de imagistică termică și controlului prin Starlink", a raportat milbloggerul pro-Rusia Voenniy Osvedomitel către cei peste 590.000 de abonați ai săi de pe Telegram pe 23 februarie.

O înregistrare video care ar fi fost înregistrată de un soldat rus și republicată pe platforma de informații militare pro-ucraineană Gruz 200 arată un obuzier D-30 ascuns sub un ecran de camuflaj și doborât cu o lovitură precisă care a făcut o gaură de mărimea unui pumn în fundul țevii.

Piloții de drone ucraineni au apelat, în cei peste doi ani de război, din ce în ce mai mult la drone pentru a îndeplini sarcini pe câmpul de luptă care anterior erau responsabilitatea artileriei și a mortierelor convenționale.

Într-o înregistrare video publicată în mai 2023, operatorii ucraineni bucuroși sunt prezentați recuperând o dronă agricolă grea Baba Yaga după o ieșire reușită de tip "catch and keep" care a transportat înapoi în liniile ucrainene o dronă rusească Orlan recuperată în no man's land. Piloții au folosit o platformă cu un cârlig de mărimea unei furculițe de uz casnic și o curea de transport ușoară pentru a prinde aeronava de recunoaștere a Kremlinului, în valoare de 100.000 de dolari, au arătat imaginile.