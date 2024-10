Disney, forțat de un tribunal din Italia să schimbe numele unui serial. Care este motivul

Un serial polițist produs de Disney a fost forțat de un tribunal din Italia să-și schimbe numele, iar lansarea acestuia a fost suspendată cu o săptămână, anunță marți compania.

„Avetrana - This is not Hollywood", așa cum s-a numit inițial serialul, prezintă povestea uciderea unei fete de 15 ani în 2010 de către familia sa, în orașul italian cu același nume. În urma deciziei instanței italiene, serialul se va numi acum doar „This is not Hollywood”.

Primarul din Avetrana, un orăşel din sudul Italiei a dat în judecată Disney datorită numelui noului serial, deoarece afectează reputația localității. Tribunal din Taranto a acceptat apelul primarului iar, din cauza procesului, serialul și-a amânat data lansării, care trebuia să fie pe 25 octombrie. Potrivit comunicatului emis de Disney, serialul se va difuza începând de miercuri.

Directoarea asociaţiei producătorilor italieni (APA), Chiara Sbarigia critică decizia instanței și o numește „o încălcare gravă a principiului libertăţii de exprimare".

Serialul, în fiecare episod care va avea 80 de minute, va prezenta perspectivele protagoniștilor asupra poveștii crimei: Sarah, Sabrina, Michele și Cosima, care sunt interpretați de Federica Pala, Giulia Perulli, Paolo De Vita și, respectiv, Vanessa Scalera.