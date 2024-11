Democrații bogați doresc să se mute la Londra după victoria lui Trump

Triumful lui Donald Trump în alegeri a suscitat un val de interes din partea americanilor bogați pentru proprietăți de primă clasă din Marea Britanie drept „plasă de siguranță” la retorica președintelui american ales, raportează agenții din Londra, potrivit The Telegraph.

Becky Fatemi, partener la Sotheby's International Realty, a declarat că a primit cinci apeluri în două zile de la americani bogați care doresc să se mute, după rezultatul alegerilor din SUA.

„Oamenii spun: El este aici și este aici pentru următorii patru ani, iar eu nu vreau să fiu acolo, așa că acestea sunt datele la care zburăm". Toți cei cinci vor veni aici în următoarea săptămână", a spus Fatemi.

Spre exemplu, Fatemi colaborează cu o familie care a sosit din SUA joi, la doar o zi după anunțarea rezultatului alegerilor, și s-a cazat într-o locuință închiriată pe Airbnb în timp ce caută o proprietate de închiriat. Bugetul lor este de circa 70.000 de lire sterline pe lună. Părinții caută, de asemenea, școli pentru cei trei copii ai lor din ianuarie.

În ultimele două luni, solicitările către echipa sa de la cumpărătorii americani care caută locuințe în Marea Britanie au crescut cu 30% față de anul trecut, a spus Fatemi.

„Refugiul sigur” al Londrei

Marco Previero, director la R3Location, o companie de mutări, a declarat că americanii bogați percep Londra drept un refugiu sigur, care este „mai aliniat la valorile democrate” prin prisma guvernului laburist.

„Londra a fost întotdeauna văzută ca un refugiu sigur, dar cu atât mai mult acum, cu un guvern mai stabil care înclină spre stânga", a spus el.

Cererile către R3 din partea americanilor pentru a cumpăra proprietăți la Londra s-au dublat în ultimele două luni, aceștia dorind o „plasă de siguranță” de la o președinție Trump, a spus Previero.

El are 20 de clienți care se interesează de serviciile R3 din acest motiv, aceștia fiind dispuși să cheltuie între două și 20 de milioane de lire sterline pentru a achiziționa a doua casă.

Will Watson, șeful The Buying Solution, o agenție imobiliară, a declarat că lucrează cu cinci familii, care doresc să cumpere o casă în Londra în valoare de peste 10 milioane de lire sterline din cauza situației politice din SUA, și are alte șase solicitări în acest sens.

„Trump este picătura care a umplut paharul. Americanii spun: Știți ce? Pur și simplu nu aș putea trăi sub un alt mandat al lui."

„Sunt îngrijorați de ceea ce ar putea face Trump din punct de vedere economic și care le-ar putea afecta afacerile, pentru că îl consideră imprevizibil".

Cererea este deosebit de mare pentru proprietățile de închiriat de lux, întrucât clienții doresc să se miște repede, iar taxele de timbru pentru străinii care cumpără proprietăți scumpe sunt enorme, a spus Fatemi.

Decizia cancelarului Rachel Reeves de a crește cu 2% suprataxa suplimentară de timbru pentru locuințe înseamnă că factura fiscală pentru un străin care cumpără o a doua casă contra a 10 milioane de lire sterline depășește în acest moment 1,8 milioane de lire sterline.