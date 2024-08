Cum a reușit Carles Puigdemont să fugă a doua oară din Spania: „Nu m-am întors pentru a fi arestat”

Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a explicat, într-un articol amplu, cum a reușit să scape din nou din Barcelona, în timp ce poliția spaniolă îl căuta pentru a-l aresta.

Fostul președinte catalan a descris cum a reușit să evite capturarea de către autoritățile spaniole într-un amplu articol publicat de POLITICO.

"Joia trecută, pe 8 august, organizațiile civice și partidele politice catalane au organizat un eveniment public la Arc de Triomf, în centrul Barcelonei, la doar câțiva metri de parlamentul catalan, în mai puțin de 24 de ore. Motivul? Pentru a-mi întâmpina revenirea după aproape șapte ani de exil.

Dar din cauza judecătorilor Curții Supreme a Spaniei, care au decis să mențină unele dintre mandatele de arestare împotriva celor care au organizat referendumul pentru independență din 1 octombrie 2017, această revenire a provocat o mare tensiune. De fapt, aceste mandate erau menținute chiar dacă parlamentul spaniol aprobase o Lege a Amnistiei, care dispunea ca toate măsurile ce ne împiedicau să ne exercităm drepturile politice să fie ridicate", a povestit Puigdemont.

Acesta a mai spus că nu a fost condamnat și nici măcar judecat.

"Am fost ales în parlamentul Cataloniei și fac parte dintre politicienii și activiștii persecutați cărora această Lege a Amnistiei ar trebui să li se aplice. Dar camera a doua politizată a Curții Supreme a decis să se răzvrătească împotriva unei legi pe care nu o agrează, nesocotind un parlament democratic", a spus Puigdemont.

„Numesc asta o lovitură de stat”

"Eu numesc asta o lovitură de stat hibridă – anumiți judecători subminează voința poporului și anulează legislația adoptată de un guvern democratic sub pretextul respectării statului de drept. În Europa, ar fi absurd ca o Lege a Amnistiei să nu poată acorda amnistie, și totuși, exact asta se întâmplă în Spania.

Susținând că contribuțiile voluntare pentru finanțarea referendumului – care nu au costat nimic publicul – au însemnat îmbogățire personală, instanța a redefinit practic infracțiunea de „delapidare”. Distorsionarea realității care are loc pentru a ne plasa în afara domeniului de aplicare a Legii Amnistiei este atât de absurdă, încât nu doar ignoră legea, ci și batjocorește legislatorii Spaniei.

Oricine a citit legea nu ar avea nicio îndoială cu privire la scopul și intenția acesteia, și mai mulți experți legali autoritari – inclusiv membri emerit ai Curții Supreme – și-au exprimat deja opinia pe această temă.

Pentru a agrava situația, atât Procuratura, cât și Avocatura Statului au solicitat ca Legea Amnistiei să ni se aplice. În circumstanțe normale, judecătorii ar fi acceptat automat aceste cereri. Dar în schimb, au ales să recunoască o urmărire privată inițiată de partidul de extremă dreapta VOX, ceea ce confirmă că aceasta este o persecuție judiciară de natură politică", a acuzat liderul separatist.

„Riscul de a fi trimis în închisoare era extrem de ridicat”

"Promisesem că mă voi întoarce acasă pentru dezbaterea învestiturii noului președinte al Guvernului Cataloniei, care este întotdeauna ales de parlament. Cu toate drepturile mele politice intacte, era datoria mea să particip la această discuție importantă. Și astfel, judecătorii politizați spanioli au ordonat poliției catalane să folosească această ocazie pentru a mă aresta.

Riscul de a fi trimis într-o închisoare spaniolă pentru mulți ani era extrem de ridicat. Cu toate acestea, am decis să mă întorc. Ba mai mult, am anunțat unde, când și la ce oră voi apărea în fața miilor de oameni.", a mai spus Puigdemont.

Cum s-a infiltrat în Spania

Fostul președinte separatist a povestit, de asemenea, cum a reușit să se întoarcă în Spania și să urce pe scenă în fața susținătorilor săi, fără să fie prins de autoritățile spaniole.

"În după-amiaza zilei de 6 august, am reușit să intru în Principatul Catalonia și să mă îndrept spre Barcelona fără a fi descoperit. Două zile mai târziu, am reușit să traversez câteva străzi și să ajung pe scenă fără a fi capturat. Și am putut vorbi cu fața descoperită, la câțiva metri de sediul Înaltului Tribunal de Justiție din Catalonia și de parlamentul însuși, în fața unei mulțimi.

Am vrut să merg la parlament, dar poliția înconjurase toată zona, făcând imposibil acest lucru. Dacă aș fi încercat, ar fi echivalat cu predarea în fața autorităților judiciare – despre care cred că nu au autoritatea legală de a mă persecuta, deoarece încalcă normele internaționale, precum și legislația adoptată de parlamentul spaniol.

Nu m-am întors în Catalonia pentru a fi arestat. M-am întors pentru a exercita dreptul de a rezista opresiunii. Când un judecător refuză să aplice legea democratică, aceasta este o formă de opresiune – una pe care niciun democrat nu ar trebui să o tolereze.

Mi-am asumat un risc personal foarte mare pentru a atrage atenția asupra unei probleme sistemice a justiției spaniole și pentru a denunța obsesia politică a unei instanțe care ar trebui să fie imparțială atunci când ia decizii. Așadar, pentru a rămâne liber, a trebuit să activez planul alternativ pe care îl pregătisem – și anume, să vorbesc la eveniment, să evit arestarea ilegală și să părăsesc Spania", a povestit el.

A fugit chiar de sub nasul autorităților

"Nu a fost ușor. Poliția a provocat haos în toată Catalonia încercând să mă aresteze – un membru al parlamentului, un politician al cărui „delict” a fost organizarea unui referendum; nu un terorist sau un traficant de arme, nu un criminal sau un violator. Ultima dată când a fost orchestrat un astfel de operațiune masivă în Catalonia a fost exact acum șapte ani, în timpul președinției mele, și cu acea ocazie a fost din cauza atacurilor jihadiste teribile din Barcelona și Cambrils.

Dar, în cele din urmă, exfiltrarea mea a fost un succes. Nu a fost nevoie să mă ascund în portbagajul unei mașini – așa cum susțin ei că am făcut. Am stat pe bancheta din spate a unui vehicul privat și am fost condus peste granița dintre sudul Cataloniei și nordul Cataloniei, care este administrativ teritoriu francez.

Acum sper că într-o zi justiția va reveni în instanțele spaniole, iar judecătorii vor respecta o lege adoptată de parlament, astfel încât să mă pot întoarce acasă definitiv", a declarat liderul catalan.