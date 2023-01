Ce spune bătălia sângeroasă asupra Soledar despre starea războiului dus de Rusia în Ucraina

La capătul a 324 de zile de război, rușii au început deja să se lupte între ei cu privire la cine își poate asuma meritul asupra unui „oarecare avans tactic” obținut în bătălia sângeroasă pentru orașul minier Soledar, a reacționat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul său nocturn de vineri. Este un semnal clar de eșec dat de armata rusă inamică, a comentat Zelesnki după ce Ministerul rus al Apărării a anunțat cucerirea orașului.

Anterior, un anunț în acest sens, considerat prematur, a venit din partea mercenarilor Wagner, care s-au grăbit să-și atribuie meritul pentru această victorie, după luni de zile în care armata rusă s-a aflat în defensivă.

„324 de zile de război total și iată cât de mult s-a schimbat totul pentru Rusia ... Deja sunt unul la gâtul celuilalt cu privire la cine merită să îi fie atribuite anumite progrese tactice.

Acesta este un semnal clar de eșec pentru inamic. Și este un nou stimulent pentru noi toți să punem mai multă presiune asupra ocupantului și să provocăm pierderi și mai mari inamicului”, a declarat Zelenski în discursul său nocturn de vineri.

Analiștii occidentali au apreciat că, dacă se confirmă, controlul total al forțelor ruse asupra orașului minier Soledar ar reprezenta cel mult o victorie tactică rusească „à la Pirus” ce ar fi obținută cu mari pierderi de soldați în rândul mercenarilor Wagner conduși de Evgheni Prigojin, relatează The Guardian într-o analiză privind natura bătăliei de la Soledar și ce arată această despre starea războiului din Ucraina.

Totuși partea ucraineană a respins ambele anunțuri, oficialii din cadrul armatei Ucrainei raportând faptul că luptele continuă. Totuși, de vineri geolocalizări ale informațiilor provenite de la corespondenți ruși de război au indicat că forțele invadatoare controlează porțiuni mari ale orașului. De partea cealaltă, forțele de apărare ucrainene se află încă în interiorul orașului contracarând atacuri în nord-vest, în preajma minei de sare a orașului și a nodului feroviar.

Ei ar avea încă controlul asupra drumului din afara orașului care unește Soledar și orașul vecin Bahmut cu orașele Sloviansk și Kostiantinivka, deschizând calea spre ele și punând în pericol apărarea Bahmutului.

Totuși, dincolo de cum stau lucrurile pe câmpul de luptă, este cât se poate clar că aceste bătălii au devenit emblematice pentru stadiul războiului pe frontul din est și, în sens larg, simbolizează starea curentă a ofensivei Moscovei, notează The Guardian.

Zelenski a promis joi noapte că soldații ucrainenii vor primi „prompt și în mod continuu” toate resursele necesare pentru a rezista la Soledar și Bahmut. Este un indiciu al faptului că ucrainenii nu vor renunța și că în orice caz rușii vor fi puși în situația să apere Soledar dacă reușesc să-l cucerească.

Ambele părți beligerante au descris o bătălie extrem de dură dusă în mare măsură de Rusia cu luptători din grupul Wagner, care au fost recrutați inclusiv din închisori. Aceștia, conform unor relatări ale combatanților ucraineni, nu au voie să se retragă din luptă, altfel riscă să fie împușcați.

Un soldat din brigada aeriană a 46-a, care a fost evacuat recent din Soledar, a descris într-un interviu acordat site-ului ucrainean Pravda o scenă la care a fost martor, după ce a descoperit niște soldați ruși ce fuseseră uciși într-un vehicul de aprovizionare a trupelor.

„A fost pur și simplu o sinucidere. Apropiindu-ne de soldații morți am observat că șoferul și ceilalți soldați nu aveau armură, și nici căști de protecție și doar un singur cartuș. În lupte de infanterie strânse i-am putut auzi pe comandanții lor strigând: «niciun pas înapoi. O sa tragem». Am auzit cu urechile noastre și am văzut cu proprii ochi”.

Intervievat de postul Radio NV, Evghen Diki, un fost comandant al regimentului Aidar, a vorbit despre ce ai experimentat unii camarazi ai săi în luptele care aveau loc între soldați aflați la câțiva pași unii de alții.

„Unul dintre prietenii mei s-a înfruntat cu ei în interiorul unei școli: o aripă a școlii era a noastră, iar o altă era sub controlul invadatorilor. S-a luptat atât pe coridoarele școlii, cât și în sala de sport."

Un trofeu

Căderea orașului Soledar ar constitui un trofeu al propagandei Kremlinului care așteaptă de luni de zile să primească niște vești bune de pe front. Totuși, nu e clar ce ar însemna o atare victorie a rușilor pentru războiul ulterior.

Majoritatea analiștilor cred că obiectivul Rusiei este să slăbească forța de apărare a orașului Bahmut, pentru a reuși în cele din urmă să-l încercuiască și cucerească. Totuși, aceste lupte au loc cu pierderi umane colosale pentru Moscova - chiar și de 100 de soldați pe zi. Este o tactică folosită de Rusia pentru a cuceri Bahmut, a relatat recent un ofițer ucrainean supranumit „Vrăjitoarea”.

„Situația este dificilă în Soledar în acest moment. Am să vă explic de ce. Inamicul nu poate ataca direct [Bahmut]. Așa că au decis să intre pe flancuri [Soledar], mizând pe faptul că flancurile nu sunt atât de bine apărate. Pe asta se bazează".

Totodată, experții de la Institutul pentru Studiul Războiului au apreciat că supraestimarea importanței strategice a Soledar face parte dintr-o operațiune informațională - în realitate, capturarea acestui oraș de doar 14 de kilometri pătrați nu va permite în mod necesar forțelor rusești să exercite controlul asupra liniilor critice de comunicare înspre Bahmut și nici să faciliteze forțelor ruse un avantaj suficient de important pentru a cuceri în cele din urmă acest oraș.

Soledar, încă sub control ucrainean

Oraşul Soledar se află în continuare "sub control ucrainean", a declarat sâmbătă guvernatorul regiunii Doneţk, Pavlo Kirilenko, informează AFP, preluat de Agerpres.

„Soledar este sub controlul autorităţilor ucrainene, forţele noastre deţin controlul", a declarat Kirilenko, adăugând că această localitate şi oraşul apropiat Bahmut sunt "punctele cele mai fierbinţi" de pe front.