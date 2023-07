Bătălia pentru Bahmut. Soldații ucraineni avansează, în timp ce rușii sunt demoralizați și epuizați

Forțele ucrainene au obținut "câștiguri semnificative din punct de vedere tactic" în jurul orașului asediat Bahmut, potrivit think tank-ului Institute of the Study of War (ISW) din Washington DC.

Statul Major ucrainean a declarat că au fost efectuate operațiuni ofensive la nord și la sud de oraș, a menționat ISW.

Luptele din jurul orașului Bakhmut s-au intensificat în ultima săptămână, după o perioadă de acalmie luna trecută, a declarat sâmbătă Ministerul britanic al Apărării într-o actualizare a informațiilor, scrie Insider.

Forțele ucrainene au obținut câștiguri, în timp ce apărătorii ruși suferă probabil de "moral slab, un amestec de unități disparate și o capacitate limitată de a găsi și lovi artileria ucraineană", a spus departamentul.

Capturarea Bahmutului a fost o victorie rară pe câmpul de luptă pentru Moscova, a remarcat departamentul, iar conducerea rusă a considerat-o probabil "inacceptabilă din punct de vedere politic". Cu toate acestea, este puțin probabil ca aceștia să aibă mai multe rezerve pentru a se angaja în luptă, a declarat Ministerul britanic al Apărării.

Împreună cu câștigurile din jurul Bahmut, forțele ucrainene au continuat, de asemenea, operațiunile în cel puțin alte trei sectoare ale liniei frontului vineri, potrivit ISW.

Operațiunile ofensive în curs de desfășurare includ cele din vestul regiunii Zaporijie și de-a lungul graniței administrative dintre regiunile Zaporojie și Donețk, a declarat Statul Major General ucrainean.

Ucraina și-a lansat mult așteptata contraofensivă pentru a lua înapoi teritoriul ocupat de Rusia la începutul lunii iunie, marcând un posibil punct critic de cotitură în război.

De când a început contraofensiva, rapoartele au fost amestecate cu privire la succesul acesteia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski recunoscând că eforturile au fost "mai lente decât s-a dorit".

Cu toate acestea, președintele Statului Major Interarme al SUA, generalul Mark Milley, a declarat că ritmul este de înțeles, având în vedere că soldații ucraineni luptă "pentru viața lor".

"Deci da, sigur, merge puțin mai încet, dar asta face parte din natura războiului", a spus Milley, potrivit CNN.

În august 2022, Rusia a atacat Bahmut folosind o combinație de mercenari ai Grupului Wagner, soldați ruși și forțe separatiste pro-ruse.

Rusia și Ucraina au fost blocate într-o luptă intensă și sângeroasă pentru oraș de atunci, cu aproximativ 80.000 de persoane ucise sau rănite conform estimărilor occidentale.

Bahmut are o valoare tactică limitată, dar a devenit un simbol pentru ambele părți.

În Ucraina, fotografiile luptelor de stradă și ale războiului de tranșee au ajuns să simbolizeze rezistența țării împotriva Rusiei, cu sloganul "Bahmut ține!", un miting popular folosit pentru a striga pe rețelele de socializare.

Pentru Rusia, bătălia pentru Bahmut a devenit sinonimă atât cu Grupul Wagner, cât și cu liderul său, Evgheni Prigojin, un fost aliat apropiat al lui Vladimir Putin, care a ordonat trupelor sale să se revolte împotriva Kremlinului luna trecută, înainte de a anula ulterior revolta în schimbul trimiterii în Belarus și fără a se confrunta cu alte acuzații.