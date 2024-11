Avertismentul a doi vicepreședinți UE despre victoria suveraniștilor în România: „pune sub semnul întrebării aderarea la Schengen și creșterea prezenței NATO”

Doi vicepreședinți români ai UE, independentul Nicu Ștefănuță și social-democratul Victor Negrescu, au vorbit despre efectele negative ale unei potențiale victorii a forțelor de extremă dreapta la alegerile parlamentare respectiv la turul al II-lea al prezidențialelor.

Rezultatul obținut de Călin Georgescu în primul tur al prezidențialelor din România produce îngrijorare în Europa.

Politico, publicația cea mai populară privind problematicile europene, are de două zile pe prima pagină a platformei online, subiecte despre Călin Georgescu. Luni, publicația a titrat: „Un candidat ultranaționalist a obținut o victorie uimitoare în primul tur la alegerile din România. Călin Georgescu vine de nicăieri și obține victoria”.

Marți, jurnaliștii de la Politico au arătat: „Extrema-dreaptă din România anunță mari probleme pentru UE și NATO”. „Victoria șocantă a ultranaționalistului Călin Georgescu declanșează temeri că Moscova ar putea încerca să atragă România, membru NATO și UE, o țară de 19 milioane de oameni din Europa Centrală și de Est, în tabăra sa în urma alegerilor contestate din Moldova și Georgia”, continuă jurnaliștii.

Aceste îngrijorări au ajuns și la vârful Parlamentului European (PE). „Adevărul” a discutat cu vicepreședinții români ai PE, independentul Nicu Ștefănuță și social-democratul Victor Negrescu despre ce ar însemna pentru România în contextul relației cu UE o victorie în alegeri a forțelor de extremă dreaptă. Acest scenariu pare să se contureze în condițiile în care liderii AUR și ai SOS au declarat că îl vor susține pe Georgescu.

„Pune sub semnul întrebării aderarea completa a României la spațiul Schengen”

„Eu cred că dacă forțele anti-europene și anti-NATO vor câștiga alegerile din România, acest lucru poate pune sub semnul întrebării aderarea completa a României la spațiul Schengen, cum de asemenea poate pune sub semnul întrebării și deciziile NATO privind creșterea prezenței militare la noi în țară, dacă evident acele declarații publice pe care le-au făcut extremiștii vor fi puste în aplicare”, a declarat, marți, vicepreședintele PE Victor Negrescu.

El a subliniat că declarația este o poziție personală și nu a partidului, în contextul în care deși a fost vehiculat ca nou purtător de cuvânt al PSD, conducerea Ciolacu rămâne la butoanele partidului până după alegerile parlamentare. „Este o părere personală, nu este făcută în calitate de vicepreședințe al Parlamentului European și nu este în numele partidului”, a precizat social-democratul.

Vicepreședintele PE crede că experimentele au fost dăunătoare în trecut, nu doar în România dar și în alte state. El speră că românii nu vor susține un scenariu bulgar în România: „De aceea noi trebuie să le explicăm ce se întâmplă acolo și care sunt efectele asupra economiei în a avea un Parlament fărâmițat și un guvern instabil sau de a nu avea un guvern capabil să adopte măsurile pe care oamenii le așteaptă”.

„Cred că trebuie să fim mult mai transparenți, poate mai umili”

Negrescu a susținut că PSD trebuie să-și adapteze discursul la noua realitate:

„Cred că trebuie să fim mult mai transparenți, poate mai umili în modul în care comunicăm și să le explicăm românilor de ce trebuie să voteze partide pro-europene sau partide care susțin echilibrul, partide care au experiență, care au expertiză, explicându-le că și munca în Parlamentul României sau în viitorul guvern nu este una ușoară”.

Negrescu a mai susținut că nu a fost foarte surprins de succesul lui Georgescu. „Pentru mine, surpriza a fost mai mică, lucru pe care l-am spus și colegilor mei din conducerea partidului, pentru că deseori am atras atenția asupra acestui tip de discurs și a pericolului pe care îl reprezintă, mai ales în rândul unei părți a populației cu care trebuie să discutăm mai mult și mai direct”.

Social-democratul este de părere că alegerile parlamentare vor arăta diferit față de alegerile prezidențiale. „Vorbim despre o altă miză, de o altă dezbatere politică, de alte teme. Vorbim mai puțin de persoane, adică de candidați. Vorbim mai mult de ceea ce reprezintă fiecare partid, de proiectele și valorile sale. Noi avem un program de guvernare. Am văzut că la alegerile prezidențiale, din nefericire, programele nu au contat foarte mult. Dar, evident, respectăm decizia românilor. Noi ne vom face treaba în continuare, curajos, dar poate cu o altă metodă de comunicare.”

Ștefănuță: „o majoritate de extremă dreaptă ar duce România 10 ani - 15 ani înapoi”

Îngrijorat este și celălalt vicepreședinte român al PE, independentul Nicu Ștefănuță. „Încurajez pe toți tinerii și pe toți oamenii moderni și pe toți părinții care-și înțeleg copiii să meargă duminică la vot așa încât să nu avem un Parlament cu o majoritate de extremă dreaptă care nu ne-ar prinde bine nici măcar în contextul Schengen. Deși suntem cu un picior în Schengen-ul terestru, o majoritate de extremă dreaptă ar duce România 10 ani - 15 ani înapoi”.

Semnalul pe care l-ar da România Uniunii Europene nu ar fi unul bun deloc, spune el: „Cred că lumea de aici este îngrozită de rezultatul de duminică”.

Ștefănuță susține că aceste tendințe nu se reflectă numai la nivel european: „Este un val mondial, cum am spus. Este și în Statele Unite. Urma să vă zic că am anticipat victoria lui Trump, dar nu că aș fi fost eu vreun Mafalda, dar am fost acolo în vizită de lucru și am văzut campaniile lor electorale. Mi-am dat seama că, la fel ca la noi, nu s-a dezbătut tema economică, nu s-a vorbit de inflație, nu s-a vorbit de costul vieții și atunci a fost campanie glamour, cu bani mulți, și campania glamour a trecut pe lângă cetățeni. Fix pe lângă, în loc să treacă prin mintea lor.”

Europarlamentarul a susținut că într-un sondaj IRES recent, 86% dintre români spuneau că România se duce într-o direcție greșită. „80% e mult. Înseamnă că era de așteptat un vot anti-sistem, anti-toată lumea, dacă toată lumea e nefericită.”

„Politicienii trebuie să fie mai umani, mai puțini aroganți”

Printre temele care-i interesa pe români s-au numărat inflația, costului vieții, sărăcia, sărăcia energetică, frica de ridicarea a plafonării costului la energie, urmate strâns de frica de război „În loc să adreseze aceste probleme, am avut o campanie electorală distructivă în care un candidat a nimicit pe altul și până la urmă n-a mai rămas nimeni în picioare. În plus, candidații s-au duelat pe teme cât se poate de personale și nu neapărat legate de problemele reale ale țării. Notele de la BAC, cine ce amanta are și mai știu eu ce teme au fost, dar mai puțin temele reale ale oamenilor”, a explicat europarlamentarul.

În acest context, politicienii români au discutat despre problemele oamenilor. „A fost o nemulțumire care a găsit o supapă.”

Politicienii trebuie să fie, spune el, „mai umani, mai puțini aroganți, mai puțin distanți față de cetățeni, mai pe stradă și nu numai la congrese de partid, pe stadioane unde toată lumea are fular de aceeași culoare. Oamenii s-au săturat de acest mod de a face politică.”

Ștefănuță crete totuși că românii se pot mobiliza pentru a nu ajunge într-o astfel de situație. „Eu sper totuși ca partea modernă, care am văzut că totalizează cel puțin 19-20% din acest vot, se va mobiliza și va ieși la urne duminică la vot”.