O rețetă dulce pentru succes. Cum a ajuns Mixue Ice Cream cel mai mare lanț de fast-food din lume

Dacă v-ați gândit că McDonald’s rămâne liderul global al industriei fast-food, atunci mai gândiți-vă! Un nou gigant, de data aceasta chinez, Mixue Ice Cream and Tea, a reușit să ia fața marilor branduri americane, cum ar fi McDonald’s și Starbucks, ajungând să dețină cel mai mare număr de locații din lume, relatează The Wall Street Journal.

Mixue, cu o mascotă amuzantă care pare să fie o combinație între Omul de Zăpadă și Michelin Man, vinde înghețată și băuturi răcoritoare la prețuri extrem de accesibile – sub 1 dolar. În plus, fiecare locație își întâmpină clienții cu un jingle pe melodia „Oh! Susanna”, într-un stil care îți rămâne în minte mult timp după ce părăsești magazinul.

Expansiune rapidă și succes financiar

Potrivit firmei de cercetare Technomic, Mixue avea anul trecut 45.000 de locații și nu pare să se oprească din expansiune. Mai mult, compania a strâns peste 400 de milioane de dolari printr-o ofertă publică inițială pe piața din Hong Kong, în urma căreia valoarea sa a depășit 10 miliarde de dolari. În ciuda acestui succes fulminant, Mixue recunoaște riscurile implicate, având în vedere că noile locații ar putea „canibaliza” afacerea deja existentă.

Mixue vinde înghețată și băuturi pentru doar 6 yuani chinezești, echivalentul a aproximativ 83 de cenți. Această politică de prețuri scăzute răspunde unei nevoi tot mai mari a consumatorilor chinezi pentru produse accesibile, pe măsură ce economia țării se confruntă cu o perioadă mai dificilă. În special în orașele mai mici, unde Mixue s-a concentrat pe expansiune, cererea pentru produse la prețuri mici este în continuă creștere.

O poveste simplă, dar cu impact cultural uriaș

Fondată în 1997 de Zhang Hongchao în Henan, Mixue a crescut rapid datorită simplității conceptului: locații mici, de obicei colțuri sau tarabe plasate lângă magazine de reparat telefoane sau localuri care vând găluște. Meniul este scurt, dar extrem de popular, având ca „vedetă” înghețata la cornet, diferite variante de ceai cu perle și limonadă, care a făcut din Mixue cel mai mare cumpărător de lămâi din China.

Un alt factor cheie al succesului său este mascota „Regele Zăpezii”, care a devenit un simbol național în China, similar cu Ronald McDonald sau Colonel Sanders. Jingle-ul care însoțește fiecare vizită în magazin a devenit, de asemenea, emblematic: „I love you. You love me. Mixue Ice Cream and Tea.” La fel de omniprezente precum produsele sale, aceste elemente muzicale și vizuale au făcut ca Mixue să devină mai mult decât un simplu brand de fast-food – un adevărat fenomen cultural.

Expansiune globală, dar fără graba de a ajunge în SUA

Deși Mixue își propune să devină mai global, în documentele depuse pentru IPO nu se regăsește nicio mențiune despre planurile de a intra pe piața americană. Aproape 90% dintre locațiile sale se află în China, iar restul sunt distribuite în alte 10 țări din Asia și Australia.

Într-o după-amiază recentă în Singapore, un american frecvent vizitator al orașului a ales Mixue în locul unui concurent aflat chiar vizavi. „Înghețata asta este mai bună decât la McDonald’s”, a spus Julian Eymann. „Singura problemă este cu melodia – trebuie să dispară! E tortură pentru angajați.”