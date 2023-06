Dieta cu mango. Cum poți pierde pierdere în greutate cu savurosul fruct exotic

Se știe că fructele de mango sunt nu doar savuroase, ci și pline de vitamine și minerale, dar și mai interesant este că ele pot fi introduse cu succes în curele de slăbire.

Fructul de mango conţine vitamina B-6, vitamina K, potasiu, calciu şi fier, dar şi antioxidanţi, cum ar fi zeaxantina şi betacaroten.

„Este bine să ştim că mango are un conţinut bogat de enzime şi contribuie la îmbunătăţirea digestiei. Are un aport caloric scăzut şi este o alegere potrivită pentru persoanele care urmează o cură de slăbire. Fructul de mango conţine vitamina C şi acid galic, iar acest lucru ajută la întărirea sistemului imunitar“, a spus medicul nutritionist Mihaela Constantin.

Fructul de mango are un conţinut ridicat de fibre şi ajută la sănătatea tractului digestiv.

Cum introduci mango în diete

În plus, este de mare ajutor în regimurile de slabit, potrivit- BodyGeek, care recomandă dieta cu mango.

Aceasta presupune consumarea, la micul dejun, a unui un fruct mango copt, nu crud, și a unui un pahar cu lapte cu un conținut redus de grăsimi (laptele poate fi înlocuit cu 150 de grame de iaurt natural, tot cu conținut redus de grăsimi).

Meniul se repetă la prânz si la cină, astfel că, în total, se consumă trei fructe mango si trei pahare cu lapte.



Dieta are un conținut redus de calorii (100 g de mango contin 65 kcal) și se respectă doar timp de trei zile, precizează sursa citată, care mai recomandă un meniu: 200-250 g piept de pui, un pahar cu lapte degresat, un fruct mango, o porție de salată de fructe la alegere (din care să facă parte și mango), aceste alimente urmând a fi servite pe parcursul unei zilei. Și această dietă are o perioadă recomandată de doar trei zile, fiind indicată pentru pierderea a două kilograme în acest interval.