Cele două cuvinte pe care nu trebuie să le spui niciodată unei persoane furioase dacă vrei să se calmeze

Există două cuvinte pe care niciodată nu trebuie să le spui unei persoane furioase și există, de asemenea, o modalitate de a detensiona situația fără a folosi fraze ce pot amplifica iritarea oamenilor.

Ultimul lucru cu care majoritatea dintre noi dorim să ne confruntăm este o persoană furioasă în fața noastră, scrie huffpost.com. Însă există posibilitatea ca, mai devreme sau mai târziu, acest lucru să ni se întâmple.

Realizatorii podcastului "Am I Doing It Wrong?" (Fac ceva greșit?) de la HuffPost, Raj Punjabi și Noah Michelson, l-au întrebat pe invitatul lor, Ryan Martin, cunoscut sub numele de Profesorul Furiei, cum să "gestionăm furia mai bine".

"Tu ai scris un tweet minunat", i-a spus Michelson în timpul conversației. "Ai spus ceva de genul, 'Niciodată în istoria îndemnurilor „liniștește-te” nu a „liniștit” pe cineva.' Deci, presupun că „liniștește-te” nu este ceva ce trenuie să spui."

"Cred că „relaxează-te” este chiar mai rău", a adăugat Punjabi.

"Nu, „relaxează-te” n-a relaxat niciodată pe cineva", a fost de acord Martin, profesor de psihologie și decan asociat al Colegiului de Arte, Științe Umaniste și Științe Sociale de la Universitatea Wisconsin-Green Bay.

"Acesta este un caz în care... oamenii sunt tensionați și nu gândesc neapărat rațional, și sunt un pic defensivi. Nu vei face prea multe progrese cu aceste cuvinte directe", a adăugat el. "Nici să le spui oamenilor să facă lucruri precum „doar respiră” nu va avea prea mult impact."

În schimb, dacă modelezi tu însuți aceste acțiuni va fi mai eficient.

"Unul dintre lucrurile pe care le găsesc amuzante este că adesea când oamenii spun cuiva să „se liniștească”, o strigă sau o spun cu un ton foarte puternic, sever", a spus Martin, autorul cărților "Cum să te descurci cu oamenii furioși" și "De ce ne enervăm: Cum să folosești furia pentru o schimbare pozitivă".

"Dar dacă te retragi puțin și începi să vorbești mai încet decât de obicei, începi să comunici cu un ton mai blând, oamenii vor reacționa în mod inerent. Acest lucru are și rădăcini în istoria noastră evolutivă, acela că avem tendința de a corespunde cu tonul persoanelor din jurul nostru."

Acest lucru poate ajuta să detensioneze situația fără a folosi acele fraze provocatoare, care au tendința să ne irite și mai mult.

"Este, franc, manipulativ... De fapt, reduci acea tensiune", a spus Martin. "Deci, vorbind cu vocea mai blândă, rămânând calm tu însuți, găsind modalități, în cele din urmă, dacă aceștia se exprimă, să facem niște încurajări minime pentru a-i lăsa să treacă peste asta."

Odată ce intensitatea scade, este mai probabil să ai oportunitatea de a răspunde.

"Nu cred că vrei să fii de acord cu cineva dacă nu ești de acord cu el", a spus Martin. "Dar dacă poți formula un răspuns care pare să valideze, pentru a le arăta că „ești evident foarte supărat din cauza acestui lucru, hai să discutăm împreună despre niște soluții” - modalități prin care poți valida sentimentele lor fără a valida neapărat cauza sentimentelor lor", a mai spus psihologul.