Prețul grâului a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii doi ani

Prețul grâului a scăzut, luni, pentru a cincea sesiune consecutiv, ajungând la cel mai redus nivel din ultimii peste doi ani, transmite Reuters.

Potrivit sursei citate, scăderea s-a produs pe fondul aşteptărilor unei recolte globale ridicate şi al extinderii acordului privind exporturile de cereale ucrainene pe Marea Neagră.

Astfel, cotaţia grâului la bursa de cereale de la Chicago (CBOT) a scăzut luni dimineaţa cu 0,4%, la 6,02 dolari per bushel, cel mai redus nivel din aprilie 2021, în timp ce cotaţiile la porumb şi boabe de soia au urcat cu 0,3% (la 5,56 dolari per bushel) şi, respectiv, cu 0,2% (la 13,09 dolari per bushel), informează Agerpres.

Liderii G7 (grupul statelor puternic industrializate), reuniţi la Hiroshima, în Japonia, au cerut tuturor participanţilor ca acordul privind exporturile de cereale ucrainene pe Marea Neagră „să continue şi să implementeze complet buna desfăşurare a operaţiunilor, atât timp cât va fi necesar".

Săptămâna trecută, acordul a fost prelungit cu două luni, atenuând temerile privind aprovizionarea cu cereale pe plan mondial.

Separat, adjunctul ministrului rus al Agriculturii, Oksana Lut, anunţase că Rusia intenţionează să recolteze în medie aproximativ 130 milioane de tone de cereale pe an şi să exporte până la 55 milioane de tone.

Oficialul a explicat că Moscova a reuşit să-şi majoreze exporturile de cereale, chiar dacă unele ţări au respins cerealele ruseşti din cauza conflictului cu Ucraina.

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) estima, la începutul acestei luni, că în 2023, producţia mondială de grâu ar urma să fie 785 milioane de tone, uşor mai mică decât cea din 2022, dar chiar şi aşa va fi a doua cea mai mare producţie de grâu înregistrată vreodată în istorie.

De asemenea, Organizaţia cu sediul la Roma şi-a îmbunătăţit şi estimările privind producţia mondială de cereale în 2022 până la 2,785 miliarde de tone, de la 2,777 miliard de tone cât estima anterior ceea ce înseamnă că a fost cu doar 1% mai mică decât cea din 2021.

La finalul lunii trecute, analiştii Agritel spuneau, la rândul lor, că se aşteaptă la o îmbunătăţire a producţiei de grâu în România. Potrivit acestora, țara noastră ar urma să recolteze în acest an o cantitate de 10,35 milioane tone de grâu, o revenire semnificativă faţă de situaţia de anul trecut.

„Ploile din acest sezon, inclusiv cele din luna aprilie, au ajutat la reducerea gradului de uscăciune care în toamna anului trecut a afectat însămânţările de grâu”, susţin analiştii.