Xiaomi pe locul 2 în Romania în T3 2022 și pe locul 3 la nivel global. Diferență uriașă între piața locală și piața globală

Xiaomi, companie de internet, telefoane inteligente și hardware, conectate printr-o platformă IoT, s-a clasat pe a doua poziție în rândul producătorilor de telefoane inteligente din România, în al treilea trimestru din 2022.

Xiaomi a avut o cotă de 17% a numărului de unități livrate și o creștere de la an la an de 2%, potrivit celei mai recente analize de piață publicate de Canalys.

Ce au făcut ceilalți producători în România în trimestrul 3 din 2022:

- Samsung conduce detașat cu 49%, cu o rată de creștere de la an la an de 92%;

- OPPO se clasează pe locul 3 în România, cu o creștere de 9%, dar în scădere de la an la an cu 25%;

- Apple se clasează pe locul 4 cu 8% și o creștere de 1% de la an la an;

- Lenovo (Motorola) aflată pe locul 5 are o rată de creștere de la an la an aproape la fel de mare ca Samsung, de 90%.

La nivel global situația diferă. Canalys avertizează: "În T3 2022, piața globală de smartphone-uri a înregistrat al treilea declin consecutiv în acest an, scăzând cu 9% de la an la an, marcând cel mai slab trimestru din 2014".

Topul global preliminar pe trimestrul 3 din 2022 :

- Samsung pe locul 1 cu 22%;

- Apple pe locul 2 cu 18%;

- Xiaomi pe locul 3 cu 14%;

- OPPO pe locul 4 cu 10%;

- vivo pe locul 5 cu 9%.

Canalys mai spune că ”Apple a fost singurul furnizor din primele cinci care a înregistrat o creștere semnificativă (3% față de 2021), îmbunătățindu-și și mai mult poziția pe piață cu o cotă de 18% în timpul recesiunii pieței, datorită cererii constante de iPhone. În timp ce Xiaomi, OPPO și vivo au continuat să adopte o abordare prudentă în ceea ce privește expansiunea în străinătate, având în vedere incertitudinea pieței interne, păstrând cote de piață globală de 14%, 10% și, respectiv, 9%”.

România rămâne o piață atipică prin comparație cu tendințele globale, cumpărăm multe smartphone-uri ieftine, ținând cont de locul Apple. Samsung domină autoritar piața locală și crește, doar la nivel global Apple îi suflă în ceafă. În România dacă aduni următorii 4 concurenți ai lui Samsung și cifrele lor tot sunt în urmă cu 10%.