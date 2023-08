Soluții pentru siguranța online a copiilor

Internetul este, probabil, cel mai eficient instrument de învățare și dezvoltare din toate timpurile. Potrivit unui studiu UNICEF, copiii care utilizează Internetul au mai multe oportunități de învățare și dezvoltă competențe mai profunde.

Totuși, copiii trebuie să învețe să acceseze web-ul în condiții de siguranță pentru a beneficia la maximum de avantajele lui și trebuie să știe cum să se protejeze de pericolele reale pe care le implică accesul la resursele Internetului.

Iată câteva sfaturi ale experților HP astfel încât copiii să navigheze în siguranță pe Internet, inclusiv bune practici în privința parolelor și postărilor sau cum pot fi evitate atacurile de tip phishing.

Parole puternice

Cu toate că sunt disponibile sisteme de protecție care includ autentificarea cu doi factori și elemente biometrice, multe pagini web acceptă încă parole cu 15 caractere, situații în care utilizatorii optează pentru variante banale, ușor de ghicit. O parolă puternică are cel puțin 16 caractere și conține combinații complexe de numere, simboluri @#%&, litere mici și de tipar. Copiii spun, însă, că le e greu să le memoreze, caz în care se poate folosi un așa numit ”seif de parole”, adică aplicații precum LostPass, 1Password sau Dashlane. Copiii trebuie să știe că parolele nu se spun și altora așa cum fac, potrivit studiilor, 34% dintre adulții care le divulgă colegilor de serviciu.

Ce ai scris, scris rămâne

Ce ai postat rămâne pentru totdeauna, chiar și în cazul în care mesajul este șters, el rămânând arhivat pe Wayback Machine și existând riscul ca persoane necunoscute să descarce sau să facă capturi de ecran. În plus, sunt instituții de învățământ care verifică nu doar aplicațiile tinerilor, ci și activitatea lor pe rețelele de socializare. În unele țări, comisiile de admitere verifică conținutul de pe Facebook, Twitter și Instagram.

Capcanele discuțiilor cu străinii

Chatul online poate părea inofensiv, până când nu mai este așa. Copiii trebuie îndrumați să nu se angajeze în conversații online cu alte persoane decât cele întâlnite în viața reală. Copiii trebuie, de asemenea, să învețe să verifice persoane întâlnite online, folosind platforme precum Social Searcher sau TinEye - care poate detecta poze de profil furate.

Verificarea informațiilor

De câte ori nu îi auzim pe copii exclamând “E adevărat, am citit pe Internet”. Dar sunt instrumente care îi pot ajuta să evite capcana unor știri false. O soluție este Google Fact Check. Este bine să știe că trebuie să verifice temeinic fiecare informație cu ajutorul unor surse media de încredere, înainte de a o promova mai departe online.

Stabilirea unor reguli de bază

În cazul preșcolarilor, un adult trebuie să stea alături de ei în timp ce navighează pe Internet. De la bun început trebuie stabilite limite de timp pentru accesarea aplicațiilor sau jocurilor. Astfel de limite pot fi setate pe iOS și Microsoft Windows, iar pentru sistemele Android pot fi folosite aplicații precum Google Family Link.

Soluții de control parental Când copiii sunt singuri în fața laptopului, pot fi activate instrumente de control parental - Google Family Link - pentru a impune limite de acces la computer, a bloca pagini și aplicații periculoase și chiar pentru a-i localiza fizic pe copii. Aplicații precum Safe Lagoon merg un pas mai departe și monitorizează textele produse de copii și istoricul accesărilor lor pe YouTube.

Folosirea unor echipamente sigure Un laptop dedicat copilului ar trebui să aibă sisteme de control hardware care să îl ferească de ochi indiscreți. O soluție poate fi ecranul SureView sau elemente biometrice, cum este cititorul de amprentă digitală al HP Spectre x360. Sunt și alte soluții, precum BIOS HP Sure Start, care readuce automat computerul la statusul de siguranță, dacă este vizat de un atac. HP Sure Click protejează copiii de pagini web infectate de coduri malițioase, iar HP Sure Sense folosește inteligența artificială pentru a depista softuri malware înainte ca acestea să producă efecte.

Dialogul cu copiii

Cea mai bună protecție este asigurată în cazul copiilor informați. Copiii au nevoie să li se vorbească despre siguranța pe Internet. Ce știu deja? Ce au auzit? Ce au văzut? A le vorbi din timp despre amenințări este una dintre cele mai bune căi de a-i proteja atunci când sunt online.