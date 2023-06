HP și-a prezentat strategia de business, oferta de produse pentru România și o bucățică de istorie

HP și-a prezentat strategia de business, de sustenabilitate, oferta de produse pentru România și o bucățică de istorie, în cadrul unui eveniment media, desfășurat pe 12 iunie la București.

La întâlnire au partcipat din partea HP:

- Wojciech Krzywicki, expert comunicare ECE/International;

- Mihail Stegaru - Retail Account Manager Romania și Bulgaria HyperX și Poly;

- Andrei Partenie - Business PC Category Manager;

- Andreea Ionescu - Manager Marketing;

- Mugur Pantaia - managing director Romania si Bulgaria;

- Mario Boro - Print Category Manager Romania si Bulgaria;

- Cristi Bulagă - Lead Personal System Consumer;

- Ion Dumbravă reprezentant Cad Works, partener HP România pe segmentul de imprimante 3D.

Gazdă a fost Raluca Lunculescu, PR Consultant la Links Associates.

În clipul video, prezentarea partcipanților și expunerea lui Mugur Pantaia, managing director HP pentru România și Bulgaria.

În deschiderea evenimentului, Mugur Pantaia - managing director Romania si Bulgaria a vorbit despre strategia și proritățile HP, strategia companiei pe 10 ani se intitulează Future Ready - pregătiți pentru viitor.

Strategia HP e centrată pe client clientul și are la bază 3 elemente:

- Portofoliu Future Ready (5+1) e format din produse de gaming, accesorii, soluții de tip abonament, soluții și servicii pt forța de munca, industrial graphics și 3D printing.

- Operațiuni Future Ready, proces de digitalizare, digitalizare operațiuni având în vedere clienții, serviciile pentru clienți;

- Oameni Future Ready, dezvoltare angajaților, a propriilor talente.

Cele mai importante achiziții HP din ultimii 2-3 ani sunt HyperX si Poly. HyperX este o divizie de gaming și accesorii de gaming achiziționată de la Kingston. Poly o companie forrmată din fuziunea Platronics cu Polycom, care oferă soluții de colaborare la locul de muncă.

Prioritățile ale HP:

- vânzări PC-uri pentru mediul hibrid de lucru;

- imprimare și eficientizare costuri MPS (companii), Instant Ink (consumatori casnici) și HP+;

- securitate cibernetică axată pe riscurile cibernetice care apar în urma modului de lucru hibrid.

HP a prezentat și rezultatele unui studiu propriu pe modul de lucru hibrid:

- 77% dintre angajați preferă modul de lucru hibrid;

- 81% dintre companii își modernizează sălile de conferințe;

- 72% dintre companii au adoptat deja soluții SaS (software as a service);

- 89% dintre consumatori aleg (în momente de criză furnizori care le-au câştigat încrederea);

- infracțiunile cibernetice vor deveni o problemă anuală de 10,5 trilioane de dolari la nivel global, până în 2025 iar la fiecare 4 secunde este descoperit un nou malware (estimări).

Din ce în ce mai mulți clienți, persoane fizice, sunt interesați de sustenabilitate:

- ce se întâmplă cu produsul pe care-l achiziționează când nu mai este utilizabil;

- care este partea de reciclare (cum reciclează compania produsul și accesoriile);

- cât la sută dintr-un produs este construit din materiale reciclate.

Statisticile arată că în perioada pandemiei numărul atacurilor cibernetice a crescut cu 240%, pentru că angajații au folosit echipamentele de muncă și pentru uz personal. 90% dintre factorii de deciziie din domeniul IT spun astăzi că securitatea dispozitvelor endpoint este cel puțin la fel de importantă ca securitatea rețelei la care se conectează acestea.

HP și-a arătat disponibilitatea de a participa cu produse la PNNR, pentru proiecte de digitalizare în educație, sănătate, IMM-uri, etc.

Mugur Pantaia, managing director Romania si Bulgaria a vorbit și despre eforturile HP România pe partea de sustenabilitate, acțiunile și distincțiile primite de companie și intenția ca până în 2030 să obțină titlul de cea mai sustenabilă companie de tehnologie din lume.

Ne-am mutat în sala în care erau expuse echipamentele HP și Mario Boro - Print Category Manager HP România si Bulgaria ne-a vorbit despre printing și echipamentele de imprimare care ajung în România.

A urmat Andrei Partenie - Business PC Category Manager care a vorbit despre portofoliul de PC-uri al HP, sustenabilitate, și despre securitatea cibernetică.

Mihail Stegaru - Retail Account Manager Romania și Bulgaria a prezentat un istoric al HP, Poly și și HyperX, apoi a vorbit despre gama de produse Poly.

Cristi Bulagă - Lead Personal System Consumer a vorbit despre industria de gaming, a prezentat o serie de de statistici globale și locale, a prezentat monitoare, stații de gaming, laptopuri.

În final, Mihail Stegaru - Retail Account Manager Romania și Bulgaria a vorbit despre istoria HyperX și ne-a prezentat gama de produse.

După prezentări am ”atacat” produsele și am discutat cu Mihail Stegaru, Andrei Partenie și Mario Boro punctual despre dispozitivele HP. M-am pierdut printre produsele de gaming HyperX, m-am mirat de produsele Poly pe care le-am văzut în premieră, am remarcat căștile Voyager Free 60+ (cu ecran exterior tactil) și suplețea Voyager Focus 2.

Mario Boro ne-a explicat cum putem schimba cât mai simplu consumabilele imprimantelor și ne-a ajutat să printăm poze pe imprimantele HP, prin aplicația HPSmart.

Când mă pregăteam să plec, Mario Boro m-a încântat cu o bucățică de istorie a tehnologiei, mi-a arătat HP 2225, prima imprimantă cu jet de cerneală din lume.

HP 2225 a fost lansată în 1984 de divizia HP din Vancouver, costa 495 de dolari, oferea o calitate de imprimare (192x96dpi) și avea o viteză de 150cps (caractere pe secundă). Mai multe detalii despre ea găsiți în muzeul HP.