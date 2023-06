Siemens Healthineers și CardioMed aduc tehnologia revoluționară Naeotom Alpha în România

Primul Computer Tomograf Photon Counting NAEOTOM Alpha din România, achiziționat de la Siemens Healthineers, a fost inaugurat pe 23 iunie 2023, la Centrul Medical CardioMed din Târgu Mureș.

Anunțul parteneriatului între Siemens Healthineers România și clinică medicală privată a fost făcut cu ocazia celei de-a 23-a ediții a Congresului CardioNET, organizat între 21-23 iunie la Castelul Teleki, Dumbrăvioara, județul Mureş.

Centrul Medical CardioMed, din Târgu Mureș, condus de Dr. Benedek Imre, Medic Primar Cardiolog și de Dr. Benedek Theodora, Medic primar cardiolog si medicina interna, a investit 19 milioane de euro în această tehnologie.

Naetom Alpha reprezintă o inovație în domeniul imagisticii tomografice computerizate (CT), dezvoltată de Siemens Healthineers, ce oferă o calitate și claritate fără precedent în diagnosticul medical. Acest sistem combină tehnologia CT avansată cu inteligența artificială și funcționalități inovatoare, permitând medicilor să obțină imagini detaliate și precise ale structurilor anatomice și să identifice afecțiuni chiar și la nivel celular.

Claudia Onea, Director General Siemens Healthineers Romania prezentă la eveniment a declarat: ”Am venit cu mândrie în acest oraș și la acest eveniment și împreună cu familia de Profesori Benedek lansăm acest echipament, Naetom Alpha, depre care nouă ne place să spunem că reinventează fizica. Compania Siemens Healthineers are 69.000 de angajați la nivel global și echipamentele noastre sunt utilizate într-o oră pentru 230.000 de scanări. Asta înseamnă că putem face statistici. În egală măsură la nivel mondial se discută despre faptul că în 70% din cazuri, în care un medic are nevoie de diagnostic, are nevoie de utilizarea unei imagini.

În acest context nu mai vorbim de vânzări de echipamente ci de parteneriate. Și pentru că suntem lideri în domeniu, ”We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere”, astăzi suntem la Târgu Mureș. Recunosc cu toată mândria de român că acest echipament se află în Europa Centrală și de Est doar în 6 locuri, dintre acestea 2 sunt private și unul dintre acestea e aici la Târgu Mureș.

Și atunci cum să nu-ți fie drag, cum să nu fii mândru că ești român, cum să nu pledezi pentru țara ta, pentru profesioniștii tăi, când vezi că România are niște profesioniști de elită, care înțeleg extrem de bine cât este de important în diagnosticarea și tratamentul pacienților. Pe această cale mulțumesc familiei Bendek pentru încrederea pe care au acordat-o acestui echipament și să știți că presiunea nu este mică, nu este ușor, dar am pornit la drum împreună cu acest echipament inovator.”

Cum arată CT NAEOTOM Alpha la Centrul Medical CardioMed din Târgu Mureș.

Florin Preoteasa, Regional Business Development Manager pentru partea de imagistică, în cadrul Siemens Healthineers a adăugat: "Vreau să vă prezint ceea ce înseamnă reinventarea fizicii, acest echipament de tomografie computerizată, care este ca și tehnologie unic în lume. Este primul în România, disponibil într-o clinică privată, și al 60-lea în lume.

Dacă îmi permiteți o analogie, ca să înțelegeți ce face acest computer tomograf, gândiți-vă că avem o găleată pe care o punem afară când plouă, pe o ploie torențială. Găleata se umple până la un anumit nivel și computer tomografia din ziua de astăzi atât vede, doar că s-a umplut. Cu acest echipament (Naeotom Alpha) nu vedem doar că s-a umplut găleata, vedem din câte picături s-a umplut, numărul lor și cât de mare e fiecare picătură în parte. Aceasta este Photon Counting, tehnologia care echipează sistemul Naeotom Alpha de la Siemens.

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă o rezoluție pe care în momentul de față tomografia computerizată nu o poate atinge. Ne ducem la o zecime, maxim două zecimi de milimetru. Avem posibilitatea prin această tehnologie să eliminăm tot ce este străin în acel vas, adică o placă de calciu, și să se vadă doar vasul și să se vadă cât este de stenozat și care este patologia pe care o ascunde. Mai mult, aplicațiile nu se opresc doar la cardilogie, ele sunt utile și în neurologie sau în partea de oncologie, Naeotom Alpha fiind un diferențiator în ceea ce însemnă imagistica prin tomografie computerizată.

Cu acest echipament doza de radiații este atât de mică, ținând cont că mergem la această rezoluție fantastică, ca la o radiografie. Este o doză aproape nesemnificativă, există, dar e atât de mică, iar beneficiile sunt atât de mari din punct de vedere patologic, încât nu există comparație.”

Dr. Benedek Imre, Medic Primar Cardiolog la Centrul Medical CardioMed din Târgu Mureș a spus: ”Este un pas frantastic înainte, dăm pacientului cetățean român posibilitatea să fie și cetățean european, dar pe primele locuri, pentru că nu sunt multe astfel de echipamente în lume. Și ce înseamnă pentru medic? Dacă nu este cazul unui infarct acut, unde nu mai trebuie să analizezi, trebuie să intri și să operezi, medicul poate să facă o analiză amănunțită. Pot să fac o planificare în privința a ceea ce voi folosi, ce stent, ce lungime. Sau pot să nu fac nimic pentru că pacientul încă mai poate aștepta. Aparatele vechi din acest domeniu nu pot vedea stentul, nu-l pot analiza.

În final, dați-mi voie să spun, ne bucurăm că Siemens ne-a dat această posibilitate.”

Elementul central al inovației computerului tomograf, Naetom Alpha, este noul detector de numărare a fotonilor, al cărui strat activ de detectare constă într-un cristal unic de telurură de cadmiu (CdTe), oferind avantaje evidente față de detectoarele CT convenționale. Detectoarele CT standard convertesc razele X într-un proces în două etape, mai întâi în lumină vizibilă, care este ulterior detectată de un senzor de lumină, producând în final imaginea. Datorită acestui pas intermediar, informații importante despre energia razelor X se pierd și nu mai sunt disponibile pentru a ajuta în diagnostic; contrastul este redus, iar imaginilor le lipsește claritatea.

Detectorul CT de numărare a fotonilor dezvoltat de Siemens Healthineers nu mai convertește razele X în lumină vizibilă. Fotonii razelor X sunt convertiți direct în semnale electrice complet digitale și apoi numărați fără pierderi de informații. Acest lucru adaugă o mulțime de informații complet noi și relevante clinic și îmbunătățește claritatea și contrastul imaginii.

Mai multe imagini de la inaugurarea Naethom Alpha, la Centrul Medical CardioMed din Târgu Mureș.

→ Imaginea 1/9: Inaugurare CT Naethom Alpha pe 23 iunie 2023 la Centrul Medical CardioMed din Târgu Mureș FOTO Adrian Pogîngeanu (1) jpg

Specificații Computer Tomograf Photon Counting NAEOTOM Alpha

Tuburi de raze X 2 x Tuburi de raze X Vectron

Detector 2 x Detectoare CT cu fotoni QuantaMax de numărare

Număr de fâșii obținute 2 x 144 fâșii

mA Până la 1300 mA

Rezoluție temporală Până la 66 ms

kV 70, 90, 120, 140 kV Sn100, Sn140 kV

Acoperire z 144 x 0.4 mm 120 x 0.2 mm (UHR)

Rezoluție spațială 0.11 mm (în plan) în modul UHR

Putere 2 x 120 kW

Încărcare masă de pe masă Până la 307 kg

Viteză Până la 737 mm/s (cu Turbo Flash)

Sunt 60 de echipamente NAEOTOM Alpha livrate la nivel global, dintre care 6 au fost distribuite în regiunea Europa Centrală și de Est. Din cele 6 echipamente din această regiune, trei se află în sectorul privat, respectiv în Graz, Austria, Nitra, Slovacia și acum la Târgu Mureș, România.

Material realizat cu sprijinul Siemens Healthineers România.