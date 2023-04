Robert Bednarski: Metaversul este cea mai mare oportunitate posibilă pentru societate în viitor

Am discutat cu Robert Bednarski, director de țară pentru Europa Centrală și de Est (ECE ) al Meta, despre Metavers viitor, provocări și oportunități, după ce și-a încheiat expunerea la Metaverse Day la Varșovia, Polonia.

Metaverse Day a fost prima conferință regională Meta dedicată exclusiv metaversului și viitorului tehnologiilor imersive. Conferința a vizat stimularea discuțiile privind oportunitățile de afaceri și impactul societal pe care dezvoltarea metaversului îl va avea în ECE și la nivel global. Aceasta a reunit lideri din industrie, antreprenori, fondatori, ingineri, lideri de opinie și reprezentanți ai comunității din regiunea ECE.

Povestește-mi despre tine și munca ta. Cine este Robert Bednarski și care este rolul lui în companie? Unde ai mai lucrat?

Numele meu este Robert Bednarski și lucrez în industria tehnologiei digitale de 23 de ani. Sunt la Meta de opt ani, și înainte am lucrat 15 ani într-o companie mare din Polonia numită Onit. Acesta este cel mai mare portal din Polonia. Așa că m-am ocupat de fapt cu tehnologia, care este cu siguranță tehnologie și media a fost pasiunea mea în tot acest timp. Deci, ceea ce fac la Meta, am privilegiul de a reprezenta Meta în Europa Centrală de Est. Așa că conduc echipa noastră, echipa noastră regională pentru Europa Centrală de Est, aici la Varșovia. Sunte o echipă foarte diversă, avem aproximativ 20 de naționalități și sunt mândru de asta. Și împreună ne sprijinim partenerii de afaceri din regiune pe mai multe nivele.

Explică cu propriile tale cuvinte ce este Metaversul?

Metaversul este despre experiențele imersive. Este ca un internet de la zero pentru mine. Așa că vom vedea în Metaverse cum o varietate largă de experiențe din prezent, adică internetul actual, va căpăta o nouă dimensiune. Va fi mult mai uman, va fi mai natural și va fi mult mai captivant. Pur și simplu vom depăși ceea ce știm, experiența noastră actuală cu Internetul, vor fi cu siguranță altele noi datorită oportunităților pe care le va aduce tehnologia.

Ce a inspirat compania, să treacă de la Facebook către construirea Metaversului? Și cum crezi că arată viitorul rețelelor sociale în această nouă lume virtuală?

În primul rând, nu trecem de la Facebook la Metaverse pentru că platformele noastre Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp vor evolua în mod natural către Metavers și vor fi esențiale pentru Metaverse, pentru noi. Și deja le echipăm încet și cu atenție cu experiențe de tip Metaverse, precum realitatea augmentată.

Ceea ce ne-a făcut să ne concentrăm de fapt pe Metaverse este pur și simplu pentru că așa vedem viitorul. Vedem tehnologiile: realitate augmentată, realitate mixtă, realitate virtuală, care se dezvoltă. Și vedem sau ajungem într-adevăr la stadiul incredibil în următorii doi ani.

Dar vedem și cum se dezvoltă tehnologia hardware, cum ar fi platforma de calcul, dispozitivele. Și, de asemenea, vedem cât de natural evoluează oamenii pe Internet. Ceea ce am văzut în ultimii 20 de ani, trecerea de la website (pe computer) la mobil, schimbarea socială, cum a trecut Internetul de la text către consumul de imagini video.

Adică, această evoluție nu s-a oprit. Va continua. Deci, pur și simplu, dacă vrem să mai existe compania în următorii 10-20 de ani, în mod natural trebuie să fim capabili să livrăm și aceste experiențe. De fapt credem că ne poziționăm cu adevărat să fim semnificativi și să oferim experiențe cu adevărat fantastice pentru oameni.

Este un pas foarte firesc pentru noi și o direcție foarte naturală. Dar, în același timp, această direcție, mă refer la direcția Metaversului și la viziunea Metaversului nu ne va schimba misiunea. Misiunea noastră rămâne aceeași de a construi conexiuni între oameni și de a aduce lumea mai aproape. Totul este despre oameni și este pur și simplu o evoluție naturală pentru această nouă etapă revoluție a tehnologiei.

Finalul expunerii lui Robert Bednarski la la Metaverse Day.

Cum intenționați să abordați preocupările legate de confidențialitatea utilizatorilor și securitatea datelor în Metavers?

Acesta este un subiect foarte important. Toți ne-am învățat lecțiile și noi, Meta, am învățat cu siguranță multe dintre ele, având în vedere cum s-au schimbat rețelele sociale și cum ne-am schimbat datorită provocărilor pe care le-am întâmpinat. Am vorbit despre asta încă din momentul în care am început să vorbim despre Metavers, despre necesitatea de a construi reglementări și modalități de a face lucrurile pentru viitor.

De aceea am lansat o serie de proiecte cu universități, cu oameni de știință, de aceea am cofinanțat ”The Metaverse Standards Forum” pentru a atrage oameni de diferite niveluri de expertiză, nu numai oameni de afaceri, nu doar oameni de știință, ci și academicieni, autoritățile de reglementare, să se ocupe cu provocările viitorului. Pentru că trebuie să înțelegem că sunt diverse planuri, nu doar cele tehnologice sau de afaceri, sunt în primul rând planuri psihologice și alte aspecte variate.

Pentru a face lucrurile corect, trebuie să prezicem un pic despre viitor, ceea ce nu este un lucru ușor, și apoi să construim și sentimentul de urgență cu autoritățile de reglementare, cu oameni care stabilesc regulile pentru a construi, să construim mai devreme decât prea târziu. Deci, trebuie să construim (partea de reglementare) înainte ca soluțiile (tehnice) să fie construite, mai degrabă decât să repetăm iar provocările pe care le-am întâmpinat în trecut.

Apoi, amintiți-vă că atunci când Internetul a explodat, nimeni nu știa cum trebuie reglementat și toate aceste reglementări au venit mereu în urma experiențelor. Așa că ne-am dorit ca de această dată să facem lucrurile puțin diferit, ca reglementările să apară mai devreme.

Este posibil să reglementați ceva care evoluează constant și nu este terminat?

Cred că ceea ce este cu siguranță posibil este să creștem gradul de conștientizare și să ne pregătim mult mai bine, deoarece cred că principala problemă a trecutului a fost că expertiza și conștientizarea au fost dezvoltate doar atunci când au apărut provocările. Și cred că suntem într-o poziție ca societate de a învață din provocările trecutului pentru a fi pur și simplu pregătiți pentru experiențele viitoare. Așa că pur și simplu ne-am dori să avem un punct de pornire îmbunătățit, astfel încât să ne simțim cu toții în siguranță în experiențele viitoare.

În prezent există multe speculații cu privire la impactul economic potențial al Metaversului. Ce părere aveți despre modul în care această tehnologie ar putea crea noi locuri de muncă și ar putea transforma industriile existente?

Având în vedere că noi credem că domeniul larg al experiențelor de pe internet va ajunge la o etapă nouă, diferită, mai imersivă, mai umană, mai naturală, acest lucru aduce, în mod firesc, oportunități uriașe pentru oameni și, de asemenea, oportunități uriașe din punct de vedere economic.

Astfel, există cercetători care vorbesc despre o oportunitate economică de 3 trilioane de dolari doar în următorii nouă ani. Este o cifră uriașă, care se referă la o gamă largă de industrii care pot beneficia cu adevărat de acest lucru. Am menționat în deschiderea prezentării mele de astăzi că eu cred că Metaverse va fi un fel de renaștere a creativității, creativitate în sensul dezvoltării de noi soluții, noi afaceri. Astfel, vor apărea noi locuri de muncă.

Dar va fi oare un pericol pentru joburile existente? Probabil că în unele cazuri da. Fiecare schimbare importantă în tehnologie provoacă, unele schimbări în întreprinderile care nu o adoptă, dar cred că vor fi mult mai multe oportunități decât provocări din această perspectivă, și cred că vor fi create mai multe locuri de muncă în acest sens.

Cum credeți că va evolua Metaversul peste 5-10 ani și ce rol vedeți că va juca Meta în această evoluție?

Când ne gândim la Metavers îl privim din perspectiva întregul ecosistem. Pentru ca Metaversul să fie creat, este nevoie ca întregul ecosistem să fie construit, cum ar fi ecosistemul dispozitivelor, ecosistemul infrastructurii și al platformei de calcul, întreaga dimensiune software.

Ai întrebat despre Facebook, cum vor evolua Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp? Există o serie de piese și elemente, un întreg puzzle al acestui ecosistem. Și bineînțeles, ecosistemul nu va fi construit doar de noi. Cu siguranță există mii de companii care sunt deja angajate în dezvoltarea lui.

Așa că, atunci când ne gândim la rolul nostru având în vedere că administrăm platforme globale folosite de miliarde de oameni în fiecare zi, ne dorim să fim în măsură să le oferim oamenilor care folosesc platformele noastre existente cele mai bune experiențe, dar și experiențe imersive ale Metaversului. Așa vedem noi lucrurile și lucrăm în mai multe dimensiuni. Dezvoltăm tehnologii de realitate augmentată și există deja aproximativ 700 de milioane de oameni care folosesc în fiecare lună tehnologiile augmentate pe platformele noastre.

Pe de altă parte, dezvoltăm tehnologiile virtuale și dezvoltăm întreaga zonă a dispozitivelor Oculus și tot ce este legată de ele. În acest sens, cea mai mare zonă de investiție a noastră este AI care alimentează platformele existente, dar va fi esențială și pentru viitor. Da, așa că investim în toate acele domenii pe care tocmai le-am enumerat și vor exista, desigur, evoluții în fiecare an, aproape ca în fiecare trimestru, pentru fiecare tehnologie sau fiecare domeniu. Este foarte dificil acum să spunem exact ce se va întâmpla peste 3,4,5,6,7 ani, deoarece există atât de multe teste și învățăm în acest domeniu.

Dar cu siguranță vedem că acestă evoluție este foarte dinamică. Mă refer la un ritm super dinamic, de exemplu, dacă ne-am fi întâlnit anul trecut, doar cu un an în urmă, am fi avut mult mai puține de spus despre cum poate evolua Metaversul. Așa că sunt sigur că vor exista o serie de descoperiri, acele momente și puncte de creștere în următorii zece ani, când anumite dezvoltări ale uneia sau altei tehnologii va da un impuls major pentru răspândirea la nivel global experiențelor în Metavers.

Și va veni o zi, în următorii 10-12 ani, în care putem spune că suntem aproape de ceea ce credem că este viziunea supremă a Metaversului, că toate aceste piese și puzzle-uri se vor unifica.

Și în acel punct va apărea altceva...

Da, poate Metaverse 2.0, nu știu, dar în prezent suntem încă departe de asta.

Cum va echilibra Meta nevoia unei autorități centralizate pentru a susține Metaversul cu dorința de descentralizare și de împuternicire a utilizatorilor?

În primul rând, în mod cert Metaversul nu va fi controlat sau guvernat de nicio companie, nici de Meta, pentru că atunci nu ar mai fi un ecosistem la fel ca și Internetul. Este foarte important pentru dezvoltarea Metaversului, deoarece Meta în sine nu va crea Metaversul. E nevoie de noi toți.

În al doilea rând, atunci când ne gândim la platformele noastre, la felul în care abordăm construirea Metaversului, dorim să avem cât mai multe parteneriate posibil, care pot fi cu adevărat semnificative pentru a construi acest viitor. Așa că nu vrem să creăm acest fel de grădină îngrădită pe care să o construim noi înșine. Nu este posibil să construiești dacă te gândești la un fel realitatea virtuală, la câte companii produc deja soluții în acest sens, chiar dorim să dăm putere oamenilor și companiilor să construiască și să folosească aceste noi platforme pentru a crea noi locuri de muncă, noi experiențe.. Deci nu există nicio viziune ca asta, în sensul în care vrem să controlăm lumea în acest sens sau să luăm libertatea oamenilor. Este exact invers.

Spre exemplu, Facebook a fost creat pentru a oferi oamenilor putere să se conecteze și să vorbească. Este exact opusul. Și exact așa ne imaginăm viitorul. Singurul lucru în acest viitor este că vrem ca oamenii să aibă modalități mai bune de conectare, mult mai imersive, mult mai umane. Să fim mai naturali. Și Metaversul, în acest sens este o experiență complet nouă, datorită dispozitivelor noi.

Când mă gândesc la smartphone în forma actuală, când o sun pe mama, ceea ce fac mereu prin apeluri video prin Messenger, îmi place, dar ecranul mă limitează. Îmi iubesc iPhone-ul, dar realitatea este că are un ecran mic. Îmi pot imagina că prin Metaverse mi-aș putea folosi ochelarii, care vor arăta ca ochelarii tăi astăzi, și aș putea vedea imaginea completă a mamei, împreună cu pisicile ei și îmi voi putea mișca capul, etc. Va fi mai bine decât ecranul mic al smartphone-ului? Bineînțeles că va fi mai bine. Așa că aștept cu nerăbdare asta.

Ce impact credeți că va avea Metaversul la nivelul întregii societăți? Și ce măsuria ia Meta pentru a se asigura că tehnologia sa este folosită pentru bine și nu pentru rău?

Acesta este un subiect pe care l-am atins deja din perspectiva responsabilității. Când mă gândesc la societate și la viitor, oamenii sunt esențiali pentru ceea ce construim și așa a fost mereu. Tehnologia permite experiențele dar oamenii sunt punctul central.

Când mă gândesc la Metavers și la societate, cred că Metaversul este cea mai mare oportunitate posibilă pentru societate în viitor. Din perspectiva întregii creativități. Nu e vorba doar de experiențe mai bune, experiențe mult mai bune, ci oportunități mai bune legate de educație, de muncă, de muncă, toate chestiile astea, care vor fi complet la următorul nivel.

Când mă gândesc la problemele societății, pe scurt, este o oportunitate. Așadar, acesta este al doilea lucru, responsabilitatea. Am atins subiectul reglementării și necesitatea de a construi un sistem de reglementare înainte ca aceste experiențe să fie finalizate. Vrem să construim Metaversul într-un mod foarte deschis și sigur pentru toată lumea.

Ce mesaj ați dori să transmiteți publicului despre potențialul metaversului și cum plănuiți să vă asigurați că acesta rămâne accesibil și incluziv pentru toată lumea?

Da, deci incluziunea este foarte importantă. Trebuie să fie pentru toată lumea. Și cred că aceste tehnologii vor permite, de fapt, această incluziune chiar mai mult.

Și acum vorbesc despre oportunitatea în sine, văd două dimensiuni. Oportunitatea majoră pentru societate, pentru noi toți, este despre exploatarea unui nivel complet nou de experiențe. Știm de la Internet, pentru că facem pe Internet atât de multe lucruri, majoritatea lucrurilor pe care le putem face astăzi. Acele experiențe vor fi transportate într-o nouă dimensiune. Este o oportunitate uriașă pentru noi toți, despre cum putem face mai multe lucruri în timpul petrecut pe internet. Sperăm să să nu petrecem mai mult timp pe internet, ci să-l folosim într-un mod mai semnificativ.

Cealaltă parte, cealaltă oportunitate este legată de afaceri, cercetătorii spun despre această oportunitate, că impactul economic al Metaverse-ului va fi de 3 trilioane de dolari, în doar nouă ani. Este un număr incredibil, imens. Este un număr la care toți oamenii se pot conecta, de la afaceri mici la medii și mari, plus noi locuri de muncă.

Deci mesajul meu ar fi să îmbrățișați ideea de Metavers, chiar să o îmbrățișați. Nu vă fie frică de asta. Este o oportunitate. Și căutați-vă modalitatea de a o exploata. Aflați despre asta și gândiți-vă cum să o exploatați!