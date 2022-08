realme GT Neo 3 150W, smartphone cu încărcare rapidă și alte surprize [TECH REVIEW]

realme GT Neo 3 150W este smartphone-ul cu cea mai rapidă încărcare pe care l-am testat până în prezent, dar sunt și alte caracteristici care fac din acest model o alegere interesantă și în continuare o să vorbim despre ele.

Cu fiecare model nou lansat realme arat─â c─â folose╚Öte re╚Ťeta care a f─âcut OnePlus un brand celebru printre pasiona╚Ťi, hardware puternic plus software curat la un pre╚Ť sub concuren╚Ť─â. De altfel realme face parte din grupul BBK ca ╚Öi OnePlus. Compania chinez─â BBK este de asemenea ÔÇŁmamaÔÇŁ celor de la OPPO, vivo ╚Öi IQOO.

L─âs├ónd la o parte discu╚Ťia de context s─â ├«ncepem descoperind ce se afl─â ├«n cutia lui┬árealme GT Neo 3 150W: smartphone cu folie de protec╚Ťie preaplicat─â pe ecran, ├«nc─ârc─âtor cu fir, hus─â, chei╚Ť─â SIM, manual de utilizare, garan╚Ťie.

Dup─â cum se vede ╚Öi ├«n imagini ├«nc─ârc─âtorul e masiv ╚Öi ╚Ťin├ónd cont de puterea de 150W poate fi utilizat ╚Öi pentru laptopuri.

realme GT neo 3 150W e ├«nalt ╚Öi sub╚Ťire cu o greutate de 188g. Dimensiunile complete sunt 163,3mm x 75,6mm x 8.2mm.

╚Üin├ónd cont de diagonala de 6,7 inci smartphone-ul nu e u╚Öor de folosit cu o singur─â m├ón─â, dar raportul de aspect 20.1:9, sub╚Ťirimea ╚Öi husa asigur─â o priz─â bun─â. Spatele ╚Öi fa╚Ťa lui realme GT Neo 3 150W sunt de sticl─â, iar rama din plastic.

Fiind un model GT are un imprimeu inspirat din lumea ma╚Öinilor, iar varianta testat─â este Sprint White. Pentru cei interesa╚Ťi de alte culori mai exist─â Nitro Blue ╚Öi Asphalt Black. Sticla mat─â de pe spate, numit─â AG glass, nu re╚Ťine amprentele ╚Öi ofer─â o senza╚Ťie pl─âcut─â la atingere.┬á

Ecranul e un┬áAMOLED cu rezolu╚Ťie┬á1080x2412p, densitate┬á394ppi, un miliard de culori, rat─â de refresh de 120Hz, HDR10+. Ecranul are culori vii, contrast bun ╚Öi o luminozitate ├«n jur de 800 ni╚Ťi, care e suficient─â ╚Öi ├«n soare.┬á├Än partea de jos a ecranului este un cititor optic de amprent─â pe care l-am folosit ocazional ╚Öi care se descurc─â foarte bine.┬á De ce ocazional?

Pentru c─â am activat ╚Öi deblocarea cu fa╚Ť─â, ╚Öi doar atunci c├ónd aceasta nu era suficient de rapid─â ├«l deblocam cu degetul.

Specifica╚Ťiile modelului testat (RMX3563): CPU MediaTek Dimensity 8100 (5 nm),┬á stocare 256GB tip┬áUFS 3.1, 12GB RAM, sistem de operare Android 12 cu interfa╚Ť─â Realme UI 3.0.┬á Pentru cei care nu sunt familiariza╚Ťi cu Mediatek ╚Öi nu ╚Ötiu unde s─â plaseze acest Dimensity 8100, g─âsi╚Ťi aici o compara╚Ťie┬ácu Snapdragon 888.

Am f─âcut ╚Öi propriul test cu aplica╚Ťia CPU Throttling ╚Öi rezultatul e cel pu╚Ťin surprinz─âtor, dac─â nu ╚Öocant.

├Än st├ónga┬áSnapdragon 888, ├«n dreapta┬áDimensity 8100, testul standard de 15 minute. Acel GIPS ├«nseamn─â ÔÇŁbillion instructions per secondÔÇŁ. Detalii aici. ╚śi nu faptul c─â Mediatek proceseaz─â mai mult─â informa╚Ťiie pe secund─â e cel mai important detaliu, ci faptul c─â┬áDimensity 8100 face mai pu╚Ťin CPU throttling dec├ót procesorul Snapdragon ╚Öi diferen╚Ťa nu e chiar mic─â, 7%. De fapt┬áDimensity 8100 face mai pu╚Ťin CPU throttling ╚Öi dec├ót Snapdragon 8+ Gen1, dar asta e o discu╚Ťie pentru alt─â ocazie.

Concret, Dimensity 8100 face fa╚Ť─â mai bine la efort ├«n sarcini grele, cum ar fi gaming-ul, dec├ót mult mai celebrul┬áSnapdragon 888, vedeta din 2021.

Ca s─â nu fiu ├«n╚Ťeles gre╚Öit,┬áSnapdragon 888 ╚Öi┬áSnapdragon 8+ Gen1 sunt procesoare mai puternice dec├ót┬áDimensity 8100, dar tocmai performan╚Ťa asta le predispune la┬áthrottling.

Camera

Modulul triplu de camere dorsal e format─â din:

- principală wide (24mm) de 50 MP, f/1.9, PDAF și stabilizare optică (OIS);

- ultrawide (15mm - 120˚) de 8 MP cu f/2.3;

- macro de 2 MP, f/2.4.

Camera frontal─â de selfie este wide (26mm), de16 MP, cu f/2.5.

Imagini de zi și noapte cu realme GT neo 3 150W.

Ôćĺ Imaginea 1/7: imagine zi realme GT neo 3 150W (3) jpg

Pe partea de filmare camera principală filmează până la 4K cu 30/60fps și are stabilizare gyro-EIS; camera frontală filmează până la 1080p@30fps, gyro-EIS.

Camera principală poate face fotografii bune în orice context, zi/ noapte, interior exterior. Culorile sunt naturale, stabilizarea e bună. Camera ultrawide e bună pentru peisaj urban sau rural, dar preferabil ziua. Dacă vrei să faci ceva pe lumină slabă cu ea recomand stabilizare suplimentară, ori un trepied, ori un gimbal. Camera macro e acolo dacă ai nevoie, dar aș fi preferat o cameră tele în locul ei.

realme GT neo 3 150W vine cu┬ádifuzoare stereo, cel de sus are ╚Öi rol de casc─â, iar cel de jos este un difuzor cu drepturi depline. Difuzorul din st├ónga, dac─â ╚Ťii telefonul orizontal are un volum mai mic ╚Öi calitatea red─ârii difer─â ├«ntre cele dou─â.

Basul lui GT Neo3 este pronun╚Ťat, iar melodiile au sunet bogat. Parc─â vocile nu sunt ├«ntotdeauna foarte clare, dar calitatea sunetului ├«n ansamblu┬áeste destul de bun─â.

Gaming. realme GT Neo3 se comp─ârt─â a╚Öa cum ar trebui ├«n jocuri. Cu toate set─ârile la maximum merge perfect, ├«n COD la frame rate lipse╚Öte op╚Ťiunea ULTRA. Se ├«nc─âlze╚Öte la un nivel normal ╚Öi nu sesizezi diferen╚Ťa la nivel de performan╚Ť─â.

Teste sintetice: Antutu Benchmark, 3DMark - Wildlife extreme ;i Geekbench

ÔÇŁBateriaÔÇŁ de 4500mAh vine cu ├«nc─ârcare rapid─â la 150W ╚Öi promite 50% in 5 min, da am scris corect. De ce am pus bateria ├«n ghilimele, pentru c─â nu e una ci sunt dou─â baterii. ├Änc─ârcarea super rapid─â (Rapid Charging) nu e activ─â de la ├«nceput, trebuie s-o activezi tu.

├Än dreapta po╚Ťi s─â vezi viteza de ├«nc─ârcare m─âsurat─â cu aplica╚Ťia Accu Battery.

╚śi la capitolul autonomie realme┬áGT Neo 3 st─â foarte bine, ├«n testul PCMark a scos nu mai pu╚Ťin de 15 ore ╚Öi 21 de minute ╚Öi a mai r─âmas 20% din baterie.

Doar uit├óndu-te la specifica╚Ťiile ╚Öi la pre╚Ťurile lui GT Neo 3 ├«╚Ťi dai seama c─â este un dispozitiv u╚Öor de recomandat, indiferent de versiune. Are un CPU puternic ╚Öi modern, ecran excelent, ├«nc─ârcare ÔÇŁde neegalatÔÇŁ, autonomie mare a bateriei ╚Öi performan╚Ť─â bun─â a camerei principale. Dac─â ar fi avut camere secundare mai bune ar fi fost f─âr─â concuren╚Ť─â.

La momentul acestui review, realme GT Neo 3 150W costă în magazinele din România în jur de 3000 de lei.