Popularitatea aplicației Lensa Magic Avatars ridică îngrijorări pentru securitatea datelor

Noua aplicație de la Lensa, tot mai populară în social media, prin care utilizatorii își creează Magic Avatars, ridică semne de întrebare pentru securitatea și confidențialitatea imaginilor și metadatelor încărcate în aplicație.

Conform publicației de știri și noutăți din lumea tech, TechRadar:”Fluxurile rețelelor de socializare sunt în prezent populate cu aceste interpretări de înaltă rezoluție ale fețelor utilizatorilor și diverse lewks, cunoscute și sub numele de Magic Avatars.

Toate acestea sunt rezultatul folosirii aplicației Lensa, un motor de generare de imagini AI care creează niște interpretări artistice cu influențe fantasy sau anime ale imaginilor pe care utilizatorii le încarcă, în general selfie-uri în diferite posturi ale acestora.

Popularitatea în creștere a aplicației ridică multe preocupări la nivel de securitate a datelor, răspunsul din partea celor de la Prisma Labs, creatorii din spatele AI, fiind un document cu FAQ, care oferă lămuriri suplimentare. Principalele întrebări pe care un utilizator al Lensa Magic Avatars ar trebui să și le pună sunt ce se întâmplă cu imaginile încărcate în aplicație, dacă acestea sunt stocate de aplicație, cât timp sunt disponibile interpretările create pe baza originalelor și dacă toate acestea sunt criptate pentru a nu fi vulnerabile în fața atacurilor de hacking de orice fel.”

Descoperiți și punctul de vedere al specialistului Jake Moore, Global Cyber Security Advisor pentru ESET: ”În timp ce imaginile generate de inteligența artificială ar putea părea distractive, încărcarea imaginilor într-o aplicație fără a lua în considerare riscurile potențiale este nerecomandată. Această nouă și populară aplicație AI ne face să călătorim înapoi în timp la controversa creată de aplicația FaceApp din 2019. În ultimele săptămâni, mii de oameni și-au încărcat portretele pe Lensa, aplicația deținută de o entitate din Rusia, care a avut o evoluție vertiginoasă pe Google Play și App Store, dându-și consimțâmântul pentru ca un algoritm AI elaborat să transforme fotografiile acestora (și metadatele legate de acestea) în Magic Avatars.

Chiar dacă Lensa șterge fotografiile originale după procesarea imaginii, aplicația continuă să stocheze acele avatare create, cu aspect foarte real! Într-o lume în continuă schimbare, aceste baze de date dețin informații valoroase care pot fi folosite în programele de recunoaștere facială, ridicând îngrijorări cu privire la un posibil furt de date sau scurgeri de informații. În plus, Lensa admite că inteligența artificială folosită tinde să creeze imagini sexualizate, pe care încearcă să le echilibreze folosind filtre NSFW (Not Safe For Work), dar pentru persoanele rău intenționate poate fi destul de simplu să le transforme în imagini pornografice care ar putea fi folosite pentru șantaj.”