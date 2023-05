LG aduce în România ultima generație de televizoare OLED

LG prezintă cea mai nouă serie de televizoare OLED, cu un aspect îmbunătățit al imaginii auto-iluminate, tehnologii avansate de procesare a imaginii și o platformă webOS îmbunătățită. Noile televizoare sunt disponibile începând cu luna curentă în magazinele din România.

Televizoarele smart OLED de ultimă generație ale LG au câștigat premiul CES Innovation timp de 11 ani consecutiv și au continuat să evolueze pentru a oferi plus valoare consumatorilor. LG OLED este renumit pentru aspectul imaginii, datorită culorilor vibrante, nuanțelor de negru și raportului de contrast infinit, pentru imagini cu un aspect realist.

Tehnologia pixelilor auto-iluminați de la LG a permis companiei să creeze forme de televizor fără precedent, multe dintre acestea fiind inovații pe piața televizoarelor, precum televizorul rulabil LG SIGNATURE OLED R și televizorul flexibil LG OLED Flex. LG OLED Flex a obținut două premii la CES 2023 Innovation Award, unul dintre acestea fiind Best of Innovation în categoria Gaming.

În gama de televizoare LG OLED din 2023 se află cele mai recente modele Z3, G3 și C3 din seria OLED evo. Aceste modele actualizate oferă o luminozitate și o precizie a culorilor mai ridicate, precum și o claritate și detalii bogate datorită performanței tehnologiei LG OLED evo și noului procesor AI α9 Gen6.

Cel mai recent procesor din seria Alpha utilizează tehnologia Deep Learning asistată de AI prin care LG asigură o calitate remarcabilă a imaginii și a sunetului. AI Picture Pro oferă acum upscaling și dynamic tone-mapping îmbunătățite, pentru o claritate mai bună și detalii mai bogate în fiecare cadru.

AI Picture Pro integrează, de asemenea, o tehnologie de prelucrare a imaginii care detectează și rafinează zone importante, cum ar fi fețele oamenilor, pentru a le oferi o calitate HDR mai realistă. În plus față de ajustarea reproducerii imaginilor, procesorul AI α9 Gen6 alimentează și funcția AI Sound Pro de la LG, o caracteristică ce ajută spectatorii să fie mai aproape de acțiunea de pe ecran, oferind sunet surround virtual 9.1.2 din sistemul de difuzoare încorporat al televizoarelor.

O altă noutate a seriei G3 OLED evo din acest an este tehnologia Brightness Booster Max de la LG, care integrează algoritmi de amplificare a luminii complet noi, pentru a crește luminozitatea cu până la 70%. Luminozitatea este mapată și controlată pixel cu pixel, rezultând imagini mai clare și mai realiste.

Modelele G3 OLED evo de la LG din 2023 se bucură și de o îmbunătățire estetică, prin introducerea design-ului discret One Wall.

Televizoarele LG OLED continuă să ofere suport pentru capabilitățile de îmbunătățire a imaginii și a sunetului Dolby Vision și Dolby Atmos. Și oferă integrare cu cele mai recente soundbar-uri LG, pentru un sunet surround cu calitate îmbunătățită IMAX, alimentat de tehnologia DTS:X. Cu funcția WOW Orchestra, utilizatorii pot combina canalele audio ale televizorului, cât și ale soundbar-ului, pentru a produce un sunet mai puternic și mai captivant.

Modelele LG OLED din 2023 oferă o gamă largă de caracteristici conforme cu HDMI 2.1a. Acestea sunt de asemenea primele televizoare certificate de către organizația HDMI pentru Quick Media Switching VRR (QMS-VRR). QMS-VRR poate elimina momentul de "ecran negru" care apare uneori la comutarea între conținutul redat de diferite dispozitive conectate prin porturile HDMI 2.1a ale televizorului.4

Televizoarele LG OLED din 2023 sunt concepute pentru a fi mai prietenoase cu mediul, de la producție până la eliminare, creând cicluri de viață mai durabile. Televizoarele LG OLED necesită mai puține materiale pentru producție decât televizoarele LED convenționale, pentru că nu au o unitate de tip backlit. De asemenea, acestea integrează componente realizate din plastic reciclat și au ambalaje ecologice confecționate din materiale reciclabile, cu imprimare într-o singură culoare.

Cu cea mai recentă versiune a platformei webOS, modelele din acest an prezintă All New Home, o interfață de utilizator (UI) reproiectată care oferă o multitudine de opțiuni de personalizare. Noile "Quick Cards" faciliteză accesul utilizatorilor la conținutul și serviciile pe care le utilizează cu regularitate - toate grupate în categorii intuitive, cum ar fi Home Office, Gaming, Music și Sports. În plus, pentru a îmbunătăți experiența personalizată pe televizoarele LG OLED, există AI Concierge, care sugerează conținut fiecărui utilizator pe baza căutărilor anterioare.

Televizoarele OLED cu pixeli auto-iluminați de la LG sunt potrivite pentru gaming, având un timp de răspuns de 0,1 milisecunde, un input lag redus și până la patru porturi HDMI 2.1a. Televizoarele LG OLED sunt echipate și cu Game Optimizer, care permite utilizatorilor să selecteze și să comute rapid între caracteristicile specifice gaming-ului și să accese rapid setările pentru G-SYNC Compatible, FreeSync Premium și refresh rate-ul variabil (VRR). LG adaugă suport 4K pe televizoarele sale din 2023 pentru platforma NVIDIA GeForce NOW, fără a fi necesare descărcări, instalări sau echipamente suplimentare.

La celebrarea celor 10 ani de excelență în tehnologia OLED, LG vine în întâmpinarea clienților din România cu un pachet de servicii pentru achizițiile de televizoare OLED din gama 2023, în primele 3 luni de la data achiziției.

Mai mult, la achiziționarea modelelor incluse în campanie, utilizatorii beneficiază pe toată durata anului 2023 de serviciile premium de instalare oferite de echipele de specialiști LG, alături de sfaturi utile cu privire la utilizarea opțiunilor LG OLED.