Forța de muncă dorește flexibilitate absolută: unde ar trebui să investească organizațiile pe viitor

Forța de muncă prezentă este orientată către mediul digital și, împreună cu răspândirea muncii hibride, satisfacerea dorințelor acesteia devine un factor determinant pentru succesul unei companii. Mai mult de 92% dintre lucrătorii de la birou preferă un loc de muncă hibrid în detrimentul formelor tradiționale de lucru care nu oferă deloc flexibilitate în acest sens. Echipele doresc astăzi libertatea de a lucra de oriunde, cât mai flexibil cu putință.

Pentru cei care administrează departamentele IT, această situație se traduce prin deciziile viitoare de investiții în infrastructură IT care trebuie să echilibreze cu mult tact satisfacția angajaților, scopurile și obiectivele pe termen lung ale companiei.

Obiectivul cel mai important pentru companii este să sprijine corespunzător o forță de muncă digitală în orice situație. Liderii vor putea să-și propulseze companiile, pentru o creștere sănătoasă doar prin clădirea unei fundații în Cloud capabile să funcționeze în mod pur digital, prin eficientizarea soluțiilor tehnologice și prin securizarea continuă a dispozitivelor.

Construiește o fundație Cloud solidă și sigură

Vechile planuri de transformare digitală au fost devansate până în 2022, pe măsură ce organizațiile au început să răspundă la noua dinamică socială care a acaparat mediul de afaceri. În vârful acestei schimbări apar tehnologiile Cloud, fundația proceselor de lucru elastice, a capacităților de integrare și a unei forțe de muncă moderne distribuite în diverse locații.

Piața serviciilor Cloud a depășit deja piața serviciilor non-Cloud în 2020, iar această diferență va crește mai mult ca sigur și pe viitor, fiind estimată o dublare a acestui segment până în 2025. Tendința este propulsată de dorința organizațiilor de a-și crește flexibilitatea și rapiditatea cu care pot răspunde la condițiile de piață în continuă schimbare, precum și din dorința de a se integra noile tehnologii, mai eficiente, din care menționăm automatizarea și integrarea inteligenței artificiale.

Din acest motiv, Chromebook se afirmă ca fiind laptopul preferat de întreprinderi, lucru demonstrat de creșterea vânzărilor cu 13,5% în 2021 față de 2020. ASUS Chrome Enterprise Devices rulează pe sistemul de operare Google Chrome OS, în loc de tradiționalul Windows OS sau Apple MacOS. Datele sunt stocate direct în Cloud, lucru care aduce ca beneficiu capabilitățile de nivel Enterprise, securitate absolută, plus economii importante de costuri și multe alte beneficii secundare pentru utilizatorul final.

Pe lângă migrarea angajaților către instrumente bazate pe Cloud, companiile ar trebui să lase la urmă transformarea angajaților în lucrători familiari cu modalitățile de lucru în Cloud. Afacerile de succes sunt cele care reușesc să își instruiască forța de muncă pentru a beneficia pe deplin de avantajele mutării în Cloud.

Îmbunătățește procesele prin soluțiile tehnologice eficiente

Pe măsură ce munca hibridă se transformă în normalitate, companiile realizează că trebuie să adreseze și problema răspândirii angajaților în mai multe locații. Departamentele IT trebuie dotate cu instrumente simple și, totodată, eficiente pentru a controla și monitoriza numărul din ce în ce mai mare de dispozitive de la o singură consolă de administrare, fără a spori volumul de muncă sau complexitatea procesului în sine.

ASUS Control Center acționează ca o consolă centrală pentru monitorizarea și controlul inventarului de echipamente hardware și dispozitive folosite în cadrul organizației, ținând departamentul IT la curent cu toate necesitățile de calcul și de securitate, păstrând, totodată, costurile la un nivel scăzut.

În plus, ASUS oferă și Windows Autopilot, un instrument unificat de gestionare a terminalelor care are rolul de a îmbunătăți procesele integrate. Toate dispozitivele ASUS sunt compatibile cu Windows Autopilot și permit administratorilor IT să configureze automat noi dispozitive pentru o integrare aproape instantanee în ecosistemul IT existent. Cu Windows Autopilot, dispozitivele pot fi inițializate rapid pentru noi utilizatori, configurațiile sistemelor existente pot fi schimbate automat, iar aplicațiile pot fi instalate fără a necesita vreo acțiune din partea utilizatorilor. Acest avantaj este cunoscut și sub denumirea de zero-touch. Folosirea tehnologiei zero-touch nu doar că expediază procesele de gestiune, dar ușurează și munca hibridă prin procesul rapid și simplu de instalare și configurare remote.

Procesele de reparație pot fi simplificate, de asemenea, prin intermediul serviciilor de tip Oriunde și Oricând, precum ASUS Service. O forță de muncă modernă răspândită la nivel global trebuie să poată repara în cel mai scurt timp dispozitivele defecte, indiferent de moment și motiv. ASUS Service te asigură că angajații tăi se pot întoarce la lucru cât mai repede posibil cu cele peste 1.300 de locații de reparații și 20.000 de puncte de livrare în întreaga lume.

Alege dispozitivele ASUS sigure și fiabile

Pe lângă reducerea numărului proceselor de management și simplificarea acestora, departamentele IT trebuie să se focalizeze și asupra dispozitivelor în sine. Este estimat că până în 2024 cei din echipele de lucru hibride vor folosi cel puțin patru tipuri de dispozitive diferite, față de trei dispozitive, cât erau utilizate în 2019. Ținând cont de numărul mare de dispozitive administrate de întreaga companie, experiența de utilizare și securitatea datelor devin factori extrem de importanți. Cea mai rapidă soluție este aceea de a investi în genul de dispozitive care facilitează utilizarea în moduri flexibile, reducând, în acest fel, numărul total de dispozitive ce trebuie gestionate în cadrul organizației.

Pentru a extinde capabilitățile dispozitivelor folosite, companiile se pot îndrepta spre noile tehnologii inovatoare precum rețele 5G private. Astfel, 77% dintre întreprinderi sunt interesate de beneficiile aduse de rețelele de comunicare private pentru a implementa 5G și IoT, țintind avantaje precum controlul mai bun al rețelei (68%) și fiabilitatea îmbunătățită a conexiunilor (64%).

ASUS ExpertBook B7 Flip este un model de laptop premium compatibil cu tehnologia 5G care este gata să profite de viitoarele rețele private 5G. Pe lângă conexiunea de date ultrarapidă, o rețea personală securizată protejează mai eficient împotriva atacurilor cibernetice și oferă un semnal puternic necesar pentru o conectivitate fluentă, fără întreruperi, pe lângă confortul de a accesa servicii celulare 5G din practic orice locație.

Utilizând dispozitivele compatibile cu rețelele 5G private, companiile îți pot îmbunătăți în același timp viteza, securitatea și lățimea de bandă liberă, oferind angajaților simultan posibilitatea de a utiliza tehnologii de ultimă oră, cum ar fi inteligența artificială, realitatea virtuală și augmentată și analiza avansată a datelor.

Planificare optimă a bugetului

Impactul pandemiei Covid-19 se va face simțit timp de mulți ani de acum încolo, fără îndoială. Cu toate că nu putem estima încă toate implicațiile acesteia asupra afacerilor, estimările privind cheltuielile IT indică drept direcție obligatorie investițiile în întărirea organizațiilor în contextul muncii hibride. Companiile care plănuiesc să crească și să prospere pe viitor trebuie să facă trecerea rapidă la mediul de lucru digital.