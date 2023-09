Fairphone 5, primul smartphone care promite actualizări software de minimum 8 ani

Fairphone, producător de telefoane ecologice din Olanda, a prezentat Fairphone 5, la aproape doi ani distanță de predecesorul său, cu promisiunea unui smartphone și mai prietenos cu mediul, cu mai multe piese înlocuibile de către utilizatori și cu cel mai lung suport software din industrie, care face de rușine cele mai mari și mai cunoscute companii.

Fairphone și-a croit un loc pe piața telefoanelor mobile, fiind un brand cunoscut pentru producția și vânzarea de smartphone-uri etice și prietenoase cu mediul. Longevitatea este o parte importantă a formulei Fairphone, cu suport software extins și un grad ridicat de reparabilitate de către utilizatori, plus oferta de actualizări hardware la nivel de componente, astfel încât să nu fie necesar să înlocuiți întregul dispozitiv pentru a avea acces la un ecran mai bun sau la o cameră mai performantă.

La nivel de hardware, Fairphone 5 este primul din serie care face trecerea de la ecranul LCD la cel OLED, cu o tehnologie de afișare de 6,46 inchi cu rezoluție Full HD+ și rată de refresh de 90 Hz. De asemenea, dispune de trei camere noi cu rezoluție mai mare de 50MP, cu un senzor Sony IMX800 (folosit în telefoane precum Xiaomi 13) susținut de stabilizare optică a imaginii (OIS), alături de o cameră ultra-wide și o cameră selfie. Fairphone susține că a depus eforturi pentru a optimiza experiența camerei pe Fairphone 5 pentru a asigura o performanță mai bună, în special în condiții de lumină slabă.

Natura modulară a componentelor telefonului înseamnă că puteți înlocui camerele sau chiar portul USB-C când este necesar, dar acest lucru se aplică și bateriei: o baterie de 4.200mAh îcare poate fi schimbată de utilizatori, cu încărcare rapidă prin cablu la 30W, care ar avea o autonomie de 12 ore de convorbiri și se va reîncărca până la 50% în mai puțin de 30 de minute. De fapt, Fairphone promite un total de 11 componente pe care utilizatorii le vor putea înlocui, în cazul în care acestea trebuie înlocuite sau nu funcționează corect.

În ceea ce privește durabilitatea, nu doar că Fairphone 5 are rating MIL-810H împotriva șocurilor și căderilor, dar este și certificat IP55, ceea ce înseamnă că este puțin mai rezistent la apă decât predecesorul său. Fairphone a dezvăluit la lansare că unele componente individuale au de fapt o protecție mai mare împotriva pătrunderii apei (portul USB-C are rating IP67, de exemplu), dar ca pachet în ansamblu, telefonul are rating IP55.

Specificații Fairphone 5

- dimensiuni: 162 x 75.5 x 10.5mm, greutate: 212 grams;

- ecran: 6.46 inchi, raport 20:9, rezoluție Full HD+ 90Hz OLED, protecție Gorilla Glass 5;

- audio: diguzoare stereo, Bluetooth 5.2;

- chipset: Qualcomm QCM6490;

- RAM: 8GB (LPDDR4X);

- stocare : 256GB (UFS 2.2) + microSD (up to 2TB);

- sistem de operare: Android 13;

- camera principală: senzor Sony IMX800 de 50MP cu f1.88 și stabilizare optică;

- cameră ultra-wide (121º): senzor Sony IMX858 de 50MP cu f/2.2;

- camera de selfie (90º) : senzor Samsung ISOCELL JN1 de 50MP;

- baterie: 4,200mAh (care poate fi înlocuită de utilizator);

- încărcare pe fir la 30W;

- color: Sky Blue, Matte Black, Transparent.

Una dintre cele mai interesante opțiuni pentru utilizator este promisiunea legată de software. Samsung oferă patru ani de actualizări ale sistemului de operare și cinci ani de actualizări de securitate pentru majoritatea telefoanelor sale, în timp ce iPhone-urile au primit, în trecut, chiar și șase actualizări ale sistemului de operare pe durata vieții lor.

Fairphone ridică acum ștacheta, promițând cinci ani de actualizări ale sistemului de operare (de versiune) și opt până la zece ani de suport software total, ceea ce înseamnă că compania nu va renunța oficial la Fairphone 5 până în 2033. Executivii de la lansare au vorbit și despre momentul actualizărilor, ceea ce înseamnă că utilizatorii ar trebui să se aștepte la actualizări ale sistemului de operare mai devreme decât în ani anteriori.

Fairphone 5 folosește cipul QCM6490 al Qualcomm. Deși modelul nu este la fel de cunoscută, acest cip octa-core provine din linia de produse IoT a Qualcomm și, astfel, este creat special pentru a facilita actualizările software pe termen lung față de cipurile mobile Snapdragon (chiar dacă Fairphone promite și mai mult suport decât limita impusă de Qualcomm până în 2028).

Conform celor spuse de WinFuture, performanțele nu ar trebui să difere prea mult de cele ale unui Qualcomm Snapdragon 778G, ceea ce, luând în considerare și celelalte specificații ale telefonului, plasează Fairphone 5 undeva între Nothing Phone 1 și Samsung Galaxy A54; o ofertă de gama mijlocie inferioară bine echilibrată, dar cu toate punctele sale de vânzare unice axate pe mediu.

Având în vedere specificațiile, prețul de 699 de euro este cu siguranță destul de ridicat în ceea ce privește comparația pe bază de specificații, dar este bine justificat când iei în considerare propunerea unică pe care o aduce Fairphone 5.

Este un preț care permite Fairphone să ofere o garanție prelungită de 5 ani, să creeze un produs neutru din punct de vedere al deșeurilor electronice și să folosească metale prețioase din surse Fairtrade. Se asigură chiar bonusuri pentru salariile corecte ale muncitorilor din lanțul de aprovizionare al Fairphone 5; toate aspecte despre care nu auzim prea des din partea altor producători de telefoane.

În ceea ce privește momentul disponibilității, precomenzile au început la lansare pe 30 august, iar disponibilitatea în Europa și Marea Britanie este programată începând cu 14 septembrie. Disponibilitatea în SUA este încă incertă, compania afirmând că se "concentrează în primul rând pe baza sa de clienți din Europa", dar că este încă "explorând și luând în considerare SUA".

Sosirea Fairphone 5 nu înseamnă sfârșitul pentru Fairphone 4. Compania va continua să vândă telefonul său din 2021 la un preț redus de 529 de euro și va continua să ofere componente și actualizări de software pentru dispozitiv.