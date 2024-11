Empower Tech noua inițiativă dedicată femeilor în tehnologie și business se lansează pe 21 noiembrie, la București. Publicația Adevărul este partener media al evenimentului

Pe 21 noiembrie 2024, DevTalks Romania lansează Empower Tech, prima ediție a unui eveniment dedicat femeilor în tehnologie și business. Empower Tech își propune să redefinească peisajul conferințelor tech din România, oferind profesionistilor, antreprenorilor și liderilor din domeniu o platformă valoroasă pentru inspirație, învățare și dezvoltare profesională.

Evenimentul se adresează, de asemenea, tuturor celor care susțin diversitatea și promovează echitatea de gen în sectorul tehnologic și de business, audiența fiind formată din 70% femei și 30% bărbați.

La Adevărul Live, Andreea Balaci Buncianu , Delivery Area Manager la Catalyst Solutions te introduce în culisele conferinței.

Urmărește integral ediția și află de la Andreea:

-Cum s-a născut ideea acesței conferințe și care este misiunea ei,

-Cine sunt speakerii vedetă invitați la conferință,

-Cum este construită agenda conferinței,

-Ce alte evenimente conexe vor exista în jurul conferinței

-Care sunt femeile care inspiră și temele pe care ele le vor dezbate,

-Cum se poate crește procentul de femei care să ocupe pozitii C-level in companii,

- Ce bune practici și modele regăsim în conferință pentru cresterea procesului de diversitate si incluziune la nivel de comportament, resurse si beneficii.

Empower Tech marchează un moment important pentru comunitatea tech din România

Empower Tech reunește peste 400 de participanți, speakeri și companii de renume, din care amintim: Dropbox, Google, Microsoft, prezente pe scena principală a evenimentului, pe 21 noiembrie, 10:00 – 17:00.

Prima ediție a Empower Tech aduce pe scenă un line-up de excepție, format din speakeri internaționali și locali dintre care amintim:

Audrey Colle, Partner Director of Engineering in Microsoft Azure @Microsoft, care va vorbi despre Susținerea tranzițiilor în carieră prin mentorat și networking

Lavinia Neagoe, Engineering Director & Bucharest Technology Site Lead @Google va vorbi despre îndepărtarea barierelor profesionale.

Matthew Brylka, Engineering Director & Site Leader @Dropbox, care va puncta importanța AI-ului în performanța echipelor.

Speakerii invitați sunt recunoscuți pentru contribuțiile lor semnificative în industria tehnologică. Evenimentul reunește atât pionieri ai inovației, cât și modele inspiraționale de leadership, oferind participanților ocazia de a învăța de la cei mai buni și de a-și extinde perspectiva asupra viitorului tehnologiei. Consultă aici lista completă. www.empower-tech.ro,

„Am lansat Empower Tech pentru a dezvolta ce am început în cadrul DevTalks Romania pe scena Women in Tech. Dorința este de a crea un spațiu unde audiența noastră, indiferent de gen, din domeniul tehnologiei să poată construi legături autentice și să implementeze în organizațiile din care fac parte practici sănătoase. Viziunea noastră pe termen lung este să transformăm Empower Tech într-o comunitate unde schimbările pozitive ce țin de diversitate și egalitate de gen sunt nu doar posibile, ci și vizibile. În cadrul conferințelor de tehnologie pe care le organizăm avem un procent semnificativ de 36% de femei și considerăm că este un imbold să explorăm cât mai multe sectoare repezentative care vor avea impact în tehnologie și business în următorii 5 ani. Cu această primă ediție, vrem să le oferim participanților nu doar cunoștințe, ci și curajul și instrumentele necesare pentru a inova și a străluci pe drumul lor profesional.” – Roxana Sluser, Senior Pj. Manager DevTalks Romania & Empower Tech

Conferința Empower Tech este organizată de Catalyst Solutions

