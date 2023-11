Cutremur în industria AI: Șeful OpenAI, creatorul botului ChatGPT, concediat. Președintele companiei și-a dat și el demisia

Sam Altman, conducătorul firmei de inteligență artificială OpenAI, a fost înlăturat de către consiliul companiei, care a declarat că și-a pierdut încrederea în capacitatea sa de a conduce compania.

Consiliul a afirmat că Altman nu a fost "constant sincer în comunicările sale", ceea ce a împiedicat capacitatea sa de a-și exercita responsabilitățile.

Sam Altman a contribuit la lansarea companiei OpenAI, creatorul botului ChatGPT. În vârstă de 38 de ani, el a devenit și un fel de purtător de cuvânt pentru industria în plină expansiune, apărând în acest an în fața Congresului pentru a depune mărturie despre noile reguli pentru inteligența artificială, arată BBC.

Pe rețelele sociale, Altman a scris că i-a făcut plăcere să lucreze în companie. "A fost o transformare personală pentru mine și, sper, puțin și pentru lume. Cel mai mult mi-a plăcut să lucrez cu oameni atât de talentați", a scris el. "Voi avea mai multe de spus despre ce va urma."

Consiliul a anunțat într-o declarație că este recunoscător pentru contribuțiile lui Altman, dar că membrii acestuia consideră că este necesară o nouă conducere. "Consiliul nu mai are încredere în capacitatea sa de a continua conducerea OpenAI", a declarat compania, citând "un proces de revizuire deliberativă de către consiliul de administrație, care a concluzionat că nu a fost constant sincer în comunicările sale cu consiliul, împiedicându-i astfel capacitatea de a-și exercita responsabilitățile."

Anunțul plecării lui Sam Altman a trimis unde de șoc în sectorul AI. Pe rețelele de socializare, fostul șef al Google, Eric Schmidt, l-a numit pe Altman "eroul erou" și a spus că acesta "a schimbat lumea noastră pentru totdeauna". "Abia aștept să văd ce va face în continuare. Eu, și miliarde de oameni, vom beneficia de munca sa viitoare - va fi pur și simplu incredibil", a scris el.

Președintele și co-fondatorul OpenAI, Greg Brockman, a anunțat că și-a dat demisia de la companie în urma înlăturării lui Sam Altman.

"Sunt extrem de mândru de ceea ce am construit împreună de când am început în apartamentul meu acum opt ani. Am trecut împreună prin momente grele și minunate, realizând atât de multe, în ciuda tuturor motivelor pentru care ar fi trebuit să fie imposibil. Dar, pe baza știrilor de astăzi, demisionez", A declarat Brockman într-o declarație postată pe X, fostul Twitter.Co

El a mai spus că va continua să "creadă în misiunea de a crea o AGI sigură de care să beneficieze întreaga omenire".

OpenAI, de la organizație non-profit, la companie de zeci de miliarde de dolari

OpenAI a început în 2015 ca o organizație non-profit. S-a restructurat în 2019 și este acum susținută de Microsoft, care a investit miliarde de dolari în companie. Cu doar câteva săptămâni în urmă, se spunea că OpenAI era în discuții pentru a vinde acțiuni ale companiei la un preț care ar duce valoarea companiei la peste 80 de miliarde de dolari.

Compania a declarat că membrii consiliului - care includ un șef de știință la OpenAI, șeful aplicației populare de întrebări și răspunsuri Quora și un cercetător AI afiliat Universității Georgetown - nu dețin acțiuni în firmă și că responsabilitatea lor fundamentală este de a "promova misiunea OpenAI și de a păstra principiile Cartei sale".

Compania a declarat că directorul tehnic, Mira Murati, va prelua funcția de director interimar, cu efect imediat, în timp ce consiliul caută un înlocuitor permanent.

ChatGPT este cunoscut pentru capacitatea sa genera răspunsuri la solicitările utilizatorilor cu text, imagini și videoclipuri aproape umane. Sute de milioane de oameni l-au încercat și mulți îl folosesc acum în mod regulat pentru a-și ajuta munca și studiul. Pe de altă parte, ChatGPT naște consternare în unele cazuri, cum ar fi în cel al profesorilor care se confruntă cu eseuri scrise de bot și oameni îngrijorați pentru locurile lor de muncă.

Compania a fost, de asemenea, confruntată cu acțiuni legale din partea scriitorilor care susțin că botul și-a dezvoltat abilitățile prin preluarea operei lor, încălcând legea drepturilor de autor. Miliardarul Elon Musk, care împreună cu Sam Altman, a fost unul dintre co-președinții fondatori ai OpenAI, a criticat-o și el pentru că s-a abătut de la rădăcinile sale non-profit.