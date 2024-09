Compania norvegiană 1X a anunțat cea mai recentă creația a sa. Este vorba despre Neo, un robot umanoid care te poate ajuta la treburile casnice. Acesta ar putea fi comercializat începând cu 2025, conform Newsweek.

Robotul urmează să fie supus unor teste în locuințe alese la sfârșitul anului în curs. Compania are de gând să crească producția la mii de unități în anul 2025 și la milioane până în 2028.

Neo are o înălțime de 164 de centimetri și 29 de kilograme. Acesta poate merge cu o viteză de 4 km/h și alerga cu 12 km/h. În plus, are o capacitate de transport de până la 19 kilograme și poate funcționa cu o singură încărcare timp de 2-4 ore.

Neo ar urma să fie de un real ajutor în casă: poate face curățenie sau aduce obiecte. Pe lângă rolul deloc de neglijat pe care ar putea să-l joace în locuințe, acesta poate ajuta persoanele cu probleme de mobilitate și să țină companie.

Pe site-ul web sunt prezentate imagini cu versiunea beta a NEO care deschide uși și curăță suprafețe, în timp ce într-un teaser robotul poate fi văzut ridicând un rucsac.

Cu toate că nu au fost prezentate informații cu privire la prețuri, Bernt Bornich, CEO-ul 1X, a sugerat că NEO ar putea fi relativ accesibil: „Îl putem fabrica la costul unei mașini relativ accesibile. Și nu vorbesc despre o mașină pe care ar cumpăra-o cineva din Silicon Valley”.

„Creăm roboți care sunt siguri, capabili și accesibili, astfel încât să putem realiza roboți care pot trăi și învăța printre noi”, a declarat Csaba Hartmann, VP of Manufacturing Ops & Engineering la compania de robotică.

Hartmann a spus că s-au inspirat din ASIMO de la Honda, un robot umanoid prezentat pentru prima dată în anul 2000. ASIMO putea să meargă, să alerge, să urce scări, să recunoască fețe și voci și să îndeplinească sarcini simple, cum ar fi transportul de obiecte. Producția robotului ASIMO a fost întreruptă în anul 2018.