Cu ce preț a ajuns să se vândă un telefon fabricat în urmă cu 15 ani. „E o raritate”

Există în momentul de faţă unele modele de telefoane mobile vechi care se vând chiar mai scump decât unele smartphone-uri de ultimă generație. Colecționarii pot oferi sume impresionante pentru acestea.

Telefoanele vechi au provocat o adevărată nostalgie în rândul colecționarilor. Recent, pe site-ul OLX, au fost scoase la vânzare unele modele de Nokia, fabricate în urmă cu 15-20 de ani.

Cele mai scumpe sunt modele Nokia 8800, lansate încă din anul 2005, având capacul tastaturii glisante din oțel inoxidabil cu scopul de a proteja telefonul. Pentru un astfel de telefon se cere și 1000 de euro..

Un model de Nokia 8800, intitulat „Mother of pearl” se vinde cu 5.200 de lei, pe OLX. Despre acesta, proprietarul spune că este personalizat special cu „scoică naturală”, iar butonul central e din „safir”, menționând că: „Toate piesele din acest telefon sunt originale!”.

Un alt vânzător vinde un „Nokia 8800 Sapphire arte” despre care spune că este „nou nouț în cutie, 100% original, neumblat în el” cu 4.250 lei. De asemenea, se atrage atenția față de prețul de vânzare al telefonului în străinătate, unde pe eBay ajunge chiar și la peste 3.500 de dolari.

De asemenea, pe OLX se vinde Nokia 8800 „Arte Gold” sau „Arte Black” cu 4.300 de lei.

→ Imaginea 1/2: Telefoane vechi de vânzare Foto: OLX

Pentru unele telefoane vechi, colecționarii ajung chiar să investească bani frumoși. Este și situația unei persoane care a plătit 130 de dolari, la o licitație, pentru o carcasă orginală corespunzătoare unui telefon Nokia E55, considerat „cel mai subtire smartphone din lume” în anul 2009. Proprietarul vinde acum telefonul cu 1.050 de lei.

„Telefonul se adresează cunoscătorilor. Are doar 30 de ore vorbite și a primit o carcasă nouă ORIGINALĂ (o raritate la modelul ăsta, deoarece nu se mai găsesc de foarte mulți ani și are toate țiplele de fabrică peste tot). Pentru cei neinițiați, am plătit 130 dolari, pentru această carcasă originală, la o licitație în Canada”, spune proprietarul în anunțul de vânzare.