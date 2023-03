ChatGPT, autor al unei noi serii de manga. Creatorul japonez s-a confruntat cu „sindromul paginii albe”

Eiichiro Oda, celebrul creator japonez al seriei manga „One Piece”, recunoaște că a avut nevoie de ajutor pentru a scoate o nouă ediție. După ce s-a confruntat cu ceea ce scriitorii numesc „sindromul paginii albe”, el s-a decis să apeleze la inteligenţa artificială. ChatGPT s-a dovedit a fi de mare ajutor.

ChatGPT a dovedit, până în prezent, că poate trece examene de admitere, scrie articole de presă și chiar l-a ajutat pe un judecător să dea verdictul în instanță. Inteligența artificială avansează tot mai mult și își dovedește, de această dată, și latura creativă.

Poveste „One Piece”, creată de ChatGPT

Autorul seriei de benzi desenate, de tip manga, „One Piece”, japonezul Eiichiro Oda, a recunoscut că, luna trecută, s-a decis să apeleze la ajutorul inteligenței artificiale. El a decis să facă totul public, într-un videoclip postat pe Twitter.

„Bună ziua. Eu sunt scriitor. Nu reuşesc să găsesc o intrigă bună pentru ediţia de săptămâna viitoare a seriei 'One Piece'. Poţi să imaginezi tu o intrigă? Una buna, te rog”, se adresează artistul soft-ului ChatGPT, în înregistrare.

Răspunsul a venit în doar câteva secunde. Programul informatic a imaginat o poveste în care un personaj îşi face noi prieteni şi se luptă cu duşmani noi. El a încercat să îi „vândă” scriitorului japonez această poveste, lăudând un trib misterios, calităţile noilor prieteni. De asemenea, a promovat o nouă perspectivă asupra unui personaj existent în seria de benzi desenate, care ar fi apreciată de către cititori notează Agerpres.

„Îmi pare rău, e plictisitor”, i-a răspuns autorul de manga.

După ce artistul i-a cerut să prezinte o idee mai bună, ChatGPT s-a pus pe treabă și a creat o nouă intrigă, în care un extraterestru se aliază cu personaje din „One Piece”şi cu protagonistul Luffy, pentru a se lupta cu o vrăjitoare şi pentru a reconstrui planeta sa natală, distrusă de o navă spaţială malefică.

„Mulţumesc, asta voi desena”, a răspuns Eiichiro Oda, lăsând să se înţeleagă că următorul episod al seriei va baza pe noua intrigă, imaginată de programul informatic.

Eiichiro Oda, autor de Cartea Recordurilor

Autorul acestei serii celebre pe plan mondial, vândută în peste 500 de milioane de copii, a dezvăluit luna trecută că s-a confruntat cu „sindromul paginii albe”.

După publicarea primului său volum în 1997, manga „One Piece” - ce descrie căutarea unei comori râvnite de toţi piraţii din lume şi mai ales de protagonistul Luffy, eroul seriei - numără în prezent peste 100 de volume şi continuă să stabilească noi recorduri de vânzări.

Eiichiro Oda, în vârstă de 48 de ani, a fost înscris şi în Cartea Recordurilor Guinness la categoria „cel mai mare număr de exemplare din aceeaşi bandă desenată publicate de un singur autor”.

Adaptat mai întâi într-un serial animat de Toei Animation în 1999, care a ajuns la peste 1.000 de episoade difuzate până în prezent, universul seriei „One Piece” se dezvoltă de atunci pe toate tipurile de suporturi posibile şi imaginabile.

Apropiata lansare de către Netflix, platforma de streaming care are peste 200 de milioane de abonaţi, a unui serial „live action”, cu actori în carne şi oase, inspirat din universul „One Piece”, are scopul de a se adresa unui public încă şi mai numeros, potrivit producătorilor săi.