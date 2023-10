Cel mai mare site de piraterie online din România se închide după 16 ani

Cel mai mare site de piraterie online din România (torrente) se închide după 16 ani. Filelist a oferit în tot acest timp jocuri, muzică sau filme care puteau fi descărcate ilegal, acestea fiind vândute legal doar în magazinele de specialitate.

Unul dintre administratorii platformei, EboLLa, a anunțat că nu mai dispune de timpul necesar pentru se ocupa de site. Mai mult decât atât, cel care urma să o facă ar fi decedat, anunță g4media.ro.

"Dragilor,

Îmi pare rău că trebuie să vă adresez acest anunț, însă aici se încheie activitatea trackerului nostru. Este important să înțelegeți și să acceptați această decizie. Deși a fost una dificilă, a fost luată în urma unor evaluări atente și din motive bine întemeiate.

Din nefericire nu mai dispun de timpul necesar pentru a mă ocupa de site. Un asemenea site necesită o implicare destul de mare și prioritățile mele din viața de zi cu zi s-au schimbat în ultimii ani. Timpul este cea mai prețioasă resursă pentru noi toți iar eu am investit suficient timp aici(...)

Am decis că cel mai ok este să închid site-ul decât să risc cu a;a ceva. Îmi pare sincer rău, am investit și eu foarte multă muncă aici și mereu am avut comunitatea în suflet. După ~3 luni, undeva prin ianuarie 2024, site-ul se va închide definitiv", a anunțat unul dintre administratorii platformei.

De ce a explodat din nou fenomenul pirateriei online

Pirateria a fost pentru mulți un păcat al tinereții, dar se pare că aceasta este din nou pe val. Un studiu arată că o proporție semnificativă de europeni consideră că pirateria este acceptabilă atunci când conținutul nu este disponibil în abonamentul lor pe un canal de streaming sau când prețul este prea mare pentru respectivul conținut.

Mai exact, potrivit studiului realizat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), mulți dintre europenii chestionați susțin că pirateria este acceptabilă: 71% - acceptabilă pentru uz personal; 68% - prețul conținutului este prea mare și 65% - când conținutul nu este disponibil pe abonamentul lor de streaming. În plus, atât în România, cât și la nivel european, 14% dintre respondenți recunosc că au accesat conținut în mod ilegal.

Bianca, studentă în București, a declarat că descarcă ilegal cărți, de cele mai multe ori pentru facultate. „Studiind două limbi străine la facultate și bibliotecile din țară nedispunând de o gamă largă de cărți în aceste limbi, recurg foarte des la descărcatul acestora de pe mai multe site-uri. Fac asta nu doar pentru că nu ar fi nicio șansă să le găsesc în biblioteci sau de cumpărat în librării, însă, o fac și din motive economice. Nici nu vreau să-mi imaginez ce sume colosale aș plăti pentru toate resursele folosite“, a explicat studenta.