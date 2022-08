„Minionul furios“, o creatură microscopică, fără anus, a fost exclus ca posibil strămoș al omului. Explicațiile oamenilor de știință

Oamenii de ╚Ötiin╚Ť─â au exclus posibilitatea ca o fosil─â microscopic─â veche de 535 milioane de ani, care arat─â ca un ÔÇ×minion (slujitor, n.r) furiosÔÇŁ, s─â fie cel mai vechi str─âmo╚Ö cunoscut omului, scrie The Guardian.

Cercet─ârile anterioare au sugerat c─â Saccorhytus coronarius, o creatur─â mic─â asem─ân─âtoare unui sac, a fost un membru timpuriu al unui grup mare de animale numite deuterostome, c─âruia ├«i apar╚Ťin vertebratele, inclusiv oamenii.

Acum, cercetătorii spun că sunt încrezători că Saccorhytus nu este un deuterostom, ci face parte din același grup evolutiv ca și artropodele, care include insectele și crustaceele.

ÔÇ×Studiul sugera c─â Saccorhytus a fost un membru timpuriu al propriei noastre linii evolutive, un grup de animale cunoscut sub numele de deuterostome. Dar am avut specimene care erau mai bine conservate, a╚Öa c─â am ╚Ötiut imediat c─â autorii au ├«n╚Ťeles complet gre╚ÖitÔÇŁ, a declarat Philip Donoghue, profesor la Universitatea din Bristol ╚Öi coautor al celui mai recent studiu publicat ├«n Nature.

Echipa a colectat recent sute de specimene suplimentare, pe care le-au folosit pentru a crea modele digitale 3D ale creaturii care au dezv─âluit caracteristici microscopice mai detaliate.

ÔÇ×Saccorhytus are o dimensiune de doar un milimetru ╚Öi arat─â ca o minge ╚Öifonat─â, cu o gr─âmad─â de spini ╚Öi o gur─â cu inele de din╚Ťi ├«n jurul eiÔÇŁ, a spus Donoghue. ÔÇ×├Ämi place s─â-l descriu ca pe un minion furios.ÔÇŁ

Descoperirea a fost f─âcut─â atunci c├ónd echipa ╚Öi-a dat seama c─â ╚Ťepii ╚Öi g─âurile din jurul gurii fosilei nu erau organe respiratorii, ceea ce i-a indus ├«n eroare pe cercet─âtorii anteriori.

ÔÇ×Concluzia anterioar─â s-a bazat ├«n mare parte pe faptul c─â fosilele Saccorhytus au o serie de g─âuri ├«n jurul gurii, pe care le-au interpretat ca branhii primitive, o caracteristic─â a deuterostomelor. Dar acum ╚Ötim c─â aceste g─âuri sunt pur ╚Öi simplu locul de unde din╚Ťii s-au desprinsÔÇŁ, a spus Donoghue. ÔÇ×Analiza noastr─â sugereaz─â c─â Saccorhytus este de fapt un membru al grupului din care fac parte artropodele ╚Öi rudele lor, numit ecdisozoare, de╚Öi nu putem spune cu siguran╚Ť─â unde se ├«ncadreaz─â exact.ÔÇŁ

├Än timp ce embrionii deuterostomi dezvolt─â un anus urmat de o a doua gaur─â care devine gura, Saccorhytus are o singur─â deschidere, care deserve╚Öte ambele func╚Ťii.

ÔÇ×Saccorhytus nu are un anus, ci doar o structur─â asem─ân─âtoare gurii prin care ar fi eliminat ce a m├óncatÔÇŁ, a spus Donoghue.

C─âutarea celui mai vechi str─âmo╚Ö al omului continu─â, a spus Donoghue. ÔÇ×├Än╚Ťelegerea noastr─â despre descenden╚Ťa deuterostomelor este un dezastru. Ne chinuim cu fosilele timpurii pentru a ob╚Ťine o mai bun─â ├«n╚Ťelegere a evolu╚Ťiei noastreÔÇŁ, a ad─âugat el.

Dr. Imran Rahman, cercet─âtor principal la Muzeul de Istorie Natural─â, a spus: ÔÇ×Acesta este un studiu foarte dr─âgu╚Ť care r─âstoarn─â ├«n mod conving─âtor interpretarea original─â c─â Saccorhytus coronarius apar╚Ťinea deuterostomelorÔÇŁ.