Arșița lovește până și în Antarctica. Temperaturi neobișnuite în ținutul gheții

Temperaturile la sol pe mari porțiuni ale calotelor glaciare din Antarctica au crescut cu o medie de 10 grade peste nivelul normal în ultima lună, pe fondul unui val de căldură aproape istoric.

Deși temperaturile rămân sub zero la suprafața pământului polar, care este acoperit de întuneric în această perioadă a anului, în emisfera sudică, temperaturile au ajuns cu 28 de grade peste așteptări în unele zile, potrivit The Guardian.

Planeta a experimentat 12 luni de căldură record, cu temperaturi care au depășit constant creșterea de 1,5 grade față de nivelurile preindustriale, care era considerată ca fiind limita pentru evitarea celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice.

Michael Dukes, directorul de prognoză de la MetDesk, a spus că, deși temperaturile maxime zilnice au fost surprinzătoare, mult mai semnificativă era creșterea medie pe parcursul lunii.

Oamenii de știință au prezis de mult că cele mai mari efecte ale schimbărilor climatice vor fi vizibile în regiunile polare.

"De obicei nu poți analiza o tendință climatică doar pe baza unei luni, dar este în conformitate cu ceea ce prezic modelele (...) În Antarctica, în general, un astfel de val de căldură în timpul iernii, care continuă apoi în lunile de vară, poate duce la prăbușirea calotelor glaciare", a declarat Dukes.

Luna trecută a fost prima din ultimele 14 luni în care nu au fost doborâte noi recorduri de temperatură, însă valul de căldură înregistrat cu un an înainte, în 2023, crescuse deja temperaturile cu 0,3 grade peste medie.

Zeke Hausfather, cercetător la Berkeley Earth, a spus că valul de căldură din Antarctica a fost "unul dintre cei mai mari factori în creșterea temperaturilor globale din ultimele săptămâni".

Acesta este al doilea val de căldură care lovește regiunea în ultimii doi ani, în condițiile în care, în martie 2022, au fost înregistrate 39 de grade, ceea ce a dus la prăbușirea unei porțiuni a calotei glaciare de dimensiunea Romei.