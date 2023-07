A șasea lansare spațială de succes pentru Galactic Energy

Compania chineză Galactic Energy este o companie privată chineză de lansare spațială care lansează rachete de tip Ceres-1 (combustibil solid) și dezvoltă rachete orbilate de tip Pallas-1 și 2 (combustibil lichid). Unul din obiectivele pe termen lung ale companiei îl reprezintă extracția de resurse din spațiu, scrie pe site-ul companiei galactic-energy.cn.

O rachetă în patru etaje s-a lansat de la centrul Jiuquan Satellite Launch Center aflat în Deșertul Gobi. La bordul misiunii cu nume de cod “Lemon Tree” s-au aflat doi sateliți Qiankun-1 și Xingshidai-16.

Qiankun-1 este un satelit pentu orbită joasă (VLEO) dezvoltat de compania chineză C-Space. Acesta este proiectat pentru obținerea de imagini hiperspectrale, camere pentru obținerea luminii și procesare de imagine, satelitul este primul VLEO lansat de China.

Satelitul Xiangshidai-16 dedicat detectării hiperspectrale la distanță este creat de compania ADA Space. Compania ADA Space urmărește să dezvolte și folosească inteligența artificială pentru analiză.

ADA Space, nume complet Chengdu Guoxing Aerospace Technology Co., Ltd., a fost înființat în 2018 și are sediul în Chengdu, capitala provinciei Sichuan din regiunea de sud-vest a Chinei.

Misiunea reprezintă un mare succes pentru Galactic Energy care va începe să accelereze și urmărește să îmbunătățească eficiența și siguranța misiunilor.Compania va începe și o rundă de obținere de fonduri pentru anul următor a informat Liu Baiqi, scrie SpaceNews.