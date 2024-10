Peste 70 de specialiști în neuro onlocologie din SUA, Franța, Polonia și România se reunesc la cea de-a doua ediție a conferinței Care for Cancer organizată de MedLife în parteneriat cu ULBS

MedLife Sibiu anunță organizarea celei de-a doua ediții a Conferinței Internaționale „Comprehensive Advancements in Research and Exchanges for Neuro-Oncology” (CARE4NEURO-ONCOLOGY), un eveniment dedicat inovațiilor recente în neuro-oncologie, ce se va desfășura în perioada 23-26 octombrie 2024, la Sibiu.

Această conferință, organizată de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, cu sprijinul Colegiului Medicilor din România și al MedLife, își propune să continue succesul primei ediții, care a reunit peste 350 de participanți și peste 70 de experți internaționali de renume din țări precum România, Germania, Franța, Polonia, Marea Britanie, Spania și SUA.

În acest an, specialiști de la Clinica Mayo din Statele Unite, alături de experți din centre medicale de prestigiu din Franța, Polonia și România, se reunesc pe scena Aulei Magna a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Conferința își propune să abordeze cele mai recente noutăți din domeniul neuro-oncologiei, adresându-se specialiștilor din domenii interdisciplinare, inclusiv medici, clinicieni, cercetători, experți ai societății civile și studenți la medicină.

Evenimentul, realizat cu sprijinul MedLife, este creditat de Colegiul Medicilor din România cu 24 puncte EMC.

Dr. Claudiu Matei, medic primar neurochirurg și director medical MedLife Polisano, subliniază importanța colaborării multidisciplinare: „Organizarea acestei conferințe la Sibiu reprezintă o oportunitate extraordinară de a aduce împreună minți strălucite din întreaga lume, unite de un singur scop: îmbunătățirea prognosticului pacienților afectați de tumori cerebrale. Inovația în neuro-oncologie depinde de colaborarea strânsă între specialiști din diverse domenii, iar această conferință va facilita schimbul de idei și bune practici care pot transforma abordările terapeutice.”

Dr. Matei este, de asemenea, coordonatorul „Brain Team” din cadrul Spitalului MedLife Polisano, o echipă dedicată care tratează afecțiunile sistemului nervos, având realizate până în prezent peste 5000 de intervenții, unele dintre ele în premieră națională.

Programul conferinței CARE4NEURO-ONCOLOGY cuprinde 11 sesiuni științifice, în cadrul cărora se vor aborda subiecte variate din sfera oncologiei și radioterapiei,precum si a chirurgiei tumorilor cerebrale atât la adulți, cât și la pacienți pediatrici. La eveniment vor participa medici de la Clinica Mayo, inclusiv celebrul neurochirurg Alfredo Quinones-Hinojosa, cunoscut ca Dr. Q, și Dr. Maria Fleșeriu, neuroendocrinolog și Director al Pituitary Center de la Universitatea de Sănătate și Știință din Oregon, SUA, în calitate de keynote speakers. Lista vorbitorilor va include, de asemenea, medici oncologi, neurochirurgi, neurologi, radiologi și alți specialiști din diverse centre medicale din România, Polonia, Germania, Franța și Turcia.

“Participarea la această conferință nu este doar o oportunitate de a împărtăși cunoștințe, ci și o modalitate de a construi punți între diferite discipline medicale. Împreună, putem să dezvoltăm strategii inovatoare care să răspundă provocărilor complexe ale neuro-oncologiei și să îmbunătățim îngrijirea pacienților a adăgat Dr. Claudiu Matei.”

A doua ediție a conferinței CARE4NEURO-ONCOLOGY este esențială pentru toți profesioniștii din domeniul medical interesați de progresele în neuro-oncologie, facilitând atât dezvoltarea cunoștințelor, cât și a rețelelor de colaborare între specialiști. Înscrierile sunt acum deschise, iar toți cei interesați sunt invitați să participe la acest eveniment de referință.

Pentru informații suplimentare și pentru a vă înregistra, vă rugăm să vizitați site-ul oficial al conferinței, www.care4cancer.ro .