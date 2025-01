MediciBuni – Dr. Ana Maria Drăgăniță, MedLife: „Pielea reflectă starea generală de sănătate”

Dermatologia este un domeniu medical în continuă evoluție, în care provocările sunt deseori asociate atât cu complexitatea afecțiunilor, cât și cu impactul acestora asupra pacienților.

„Pielea reprezintă cel mai mare organ al corpului, respectiv cel mai vizibil și, prin urmare, o multitudine de afecțiuni ale pielii au un impact semnificativ asupra calității vieții pacienților. Diversele forme de cancer de piele, cât și afecțiunile cronice – dermatita atopică, acneea, psoriazisul – pot avea consecințe psihologice moderat-severe în rândul pacienților, precum depresie, anxietate, stimă de sine scăzută, sentimente de rușine sau vinovăție”, a subliniat dr. Ana Maria Drăgăniță, medic dermatovenerolog în cadrul Hyperclinicii MedLife Ploiești.

Medicii buni pun suflet în ceea ce fac, la fel și dr. Drăgăniță, a cărei pasiune pentru dermatologie se reflectă în fiecare pacient pe care îl ajută să-și recapete sănătatea pielii și încrederea în sine. „Pentru mine, aceasta nu este doar o meserie, ci o misiune personală. Îmi găsesc motivația în bucuria de a transforma viețile pacienților mei, iar fiecare caz rezolvat este o oportunitate de a învăța și de a deveni un medic mai bun”, a mărturisit dr. Drăgăniță.

Cele mai frecvente afecțiuni dermatologice pe care le întâlnește la MedLife sunt acneea, dermatita seboreică și dermatita atopică. „Toate aceste afecțiuni sunt influențate de stres, poluare, obiceiuri nesănătoase legate de stilul de viață (utilizarea de produse neadecvate tipului de piele, alimentele tip junk food etc.)”, a explicat medicul.

Factorii care contribuie la acestea includ expunerea excesivă la soare, alimentația, stresul sau predispoziția genetică. „Multe afecțiuni dermatologice sunt cronice, caracterizate prin recidive frecvente, iar una dintre cele mai mari provocări pentru un dermatolog este să mențină complianța pacientului la tratament, mai ales în timpul recidivelor, pentru a reduce riscul acestora pe termen lung. Un tratament corect presupune inclusiv schimbări în stilul de viață al pacientului, pentru a obține rezultate optime”, a spus medicul.

Povestea memorabilă a unui pacient cu dermatită atopică

La nivel mondial, aproximativ 230 milioane de oameni sunt afectați de dermatita atopică (eczema). Peste 27, 6 milioane de americani suferă de dermatită atopică, o boală a pielii care poate apărea la orice vârstă. În țara noastră, conform unui studiu de prevalență realizat în anul 2022 de către Societatea Română de Dermatologie, 9,41% din populația României se confruntă cu dermatită atopică. Prin mâinile dr. Ana Maria Drăgăniță trec multe persoane cu dermatită atopică, dar i-a atras atenția în mod special un caz.

„Am avut un pacient cu o formă severă de dermatită atopică, care ajuns să-și piardă locul de muncă, din cauza impactului psihic pe care îl avea. Pacientul prezenta de mai mulți ani multiple leziuni specifice dermatitei atopice la nivelul întregului corp, inclusiv la nivelul feței și o senzație accentuată de mâncărime, mai ales pe perioada nopții, ceea ce îi determina insomnie, disconfort și accentuarea stării de depresie și anxietate. Încercase numeroase tratamente fără prea mult succes, iar după o perioada a renunțat inclusiv la locul de muncă, din cauza sentimentului de rușine și stigmatizare”, a spus medicul, care a ascultat cu atenție pacientul și i-a făcut toate investigațiile necesare.

„În momentul prezentării, i-am efectuat un set complex de analize de sânge și i-am inițiat un tratament de ultima generație, la care a răspuns cu succes, cu reducerea simptomatologiei în totalitate după aproximativ 2 luni. De asemenea, a început și ședințe de psihoterapie în paralel cu tratamentul inițiat, iar după aproximativ 4 luni a găsit și un nou loc de muncă, iar viața lui personală, cât și cea profesională s-au îmbunătățit considerabil. A fost o satisfacție supremă să văd cum acest pacient, care era extrem de afectat personal și profesional din cauza afecțiunii dermatologice, și-a putut relua activitățile”, a povestit dr. Drăgăniță.

Bolile de piele au impact asupra stimei de sine și calității vieții

Afecțiunile pielii pot avea un impact psihologic semnificativ. „Psoriazisul, acneea sau dermatita atopică pot provoca depresie, anxietate sau stigmatizare. În special, adolescenții sunt afectați de bullying din cauza leziunilor vizibile”, a semnalat dr. Drăgăniță.

Peste 73% dintre adulții tineri experimentează stări de anxietate și depresie pe fondul dermatitei atopice, cauzate atât de modul în care sunt priviți de către cei de jur, cât și de limitările impuse de boală, inclusiv prin auto-izolare și absența socializării. Persoanele cu dermatită atopică severă pot evita interacțiunile sociale din cauza simptomelor fizice (mâncărime, piele inflamată) sau aspectului pielii. Izolarea voluntară crește riscul de depresie, iar lipsa sprijinului social poate accentua sentimentul de singurătate.

„Stigmatizarea pacienților cu afecțiuni dermatologice le impactează foarte mult calitatea vieții, prin creșterea anxietății, depresiei și sentimentului de rușine. În astfel de cazuri, este foarte importantă relația medic – pacient bazată pe încredere, empatie și comunicare. Multe dintre afecțiunile dermatologice (dermatită seboreică, dermatită atopică, psoriazis, vitiligo, alopecie) sunt declanșate de emoțiile puternice. O comunicare empatică este esențială pentru creșterea complianței la tratament. Există situații de forme moderat-severe de afecțiuni dermatologice în care recomand asocierea de psihoterapie pentru a obține rezultate cât mai bune pe termen îndelungat și pentru scăderea numărului de recidive. Afecțiunile cronice dermatologice nu sunt afecțiuni contagioase!”, a precizat medicul.

Sentimentul de stigmatizare depinde de gradul vizibilitate a leziunilor pielii, precum și de teama de a avea o afecțiune contagioasă. „Pacienții cu psoriazis se confruntă adeseori cu respingerea socială sau discriminarea din anumite locuri publice (piscină, ștrand), de teama celorlalți de a nu avea o boală contagioasă. Numeroase studii au demonstrat că pacienții cu afecțiuni ale pielii au o calitate a vieții mult mai afectată din punct de vedere psihologic, comparativ cu pacienții cu afecțiuni cardiovasculare sau pulmonare, din cauza vizibilității leziunilor prezente la nivelul pielii!”, a mai spus medicul dermatolog.

Cea mai tânără pacientă diagnosticată cu melanom de dr. Drăgăniță are doar 29 de ani

Melanomul este cea mai mortală formă de cancer de piele. Deși este cel mai puțin frecvent tip de cancer de piele, este și cel mai periculos. Riscul de a face melanom pe parcursul vieții este de aproximativ 1 din 40 pentru caucazieni, 1 din 200 pentru hispanici și 1 din 1.000 pentru afro-americani. Aproximativ 1,3 milioane de oameni trăiesc cu melanom în S.U.A. În România, potrivit datelor INSP, o persoană moare de cancer de piele la fiecare 4 minute. Melanomul reprezintă între 2-4% din toate cancerele de piele și, conform datelor ECIS (European Cancer Information System), în România, în 2022 au fost înregistrate peste 2200 de cazuri noi de melanom. Melanomul cutanat constituie o problemă importantă de sănătate publică, întrucât, peste 25% dintre pacienții cu acest diagnostic sunt deja în stadii avansate de boală.

„Am avut mai multe astfel de cazuri, dar unul dintre ele mi-a rămas întipărit, deoarece a fost cea mai tânără pacienta a mea, respectiv 29 ani, pe care am diagnosticat-o cu melanom. Până la vârsta de 25 ani avusese arsuri solare în fiecare an și i-a atras atenția o aluniță apărută pe coapsă, de ceva timp, dar care în ultima perioadă își modificase forma și culoarea devenise neuniformă. La examenul clinic și dermatoscopic suspiciunea era de melanom. Intervenția chirurgicală a fost efectuată cu succes, s-a confirmat diagnosticul de melanom și prin examen histopatologic, dar, din fericire, era un stadiu incipient de melanom, fără determinări secundare”, a povestit medicul.

Melanomul reprezintă una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele, mai ales la tineri, pentru că poate avea o evoluție fulminantă. În acest caz, diagnosticul corect pus și tratamentul adecvat au făcut diferența dintre viață și moarte și au salvat viața unei paciente de 29 ani.

Ce greșeli obișnuite fac oamenii în îngrijirea pielii

Pielea reprezintă imaginea stării generale de sănătate a fiecăruia, prin urmare un stil de viață sănătos care să cuprindă o dietă echilibrată, activitate fizică constantă, evitarea fumatului sunt importante pentru o piele sănătoasă. „Pielea reflectă starea generală de sănătate. Rutina de îngrijire a pielii trebuie să fie adaptată tipului de piele și afecțiunii dermatologice. Nevoile pielii se schimbă în funcție de anotimp. În sezonul rece, secreția de sebum scade și pielea se usucă mult mai ușor, de aceea pot fi necesare produse cu o textură mai grasă pentru a acoperi nevoia de hidratare (creme, unguente). Pe perioada verii, secreția de sebum crește și necesită produse cu o textură mai lejeră (loțiuni, fluide, produse cu efect matifiant)”, a afirmat dr. Drăgăniță.

Majoritatea utilizează produse de protecție solară doar pe perioada verii, când merg în vacanțe, la plajă. Doar că expunerea la soare și ultravioletele se întâmplă pe toată perioada anului, indiferent de anotimp, chiar și la umbră sau în zilele cu nori ultravioletele sunt prezente. „Zonele expuse pe toată perioada anului la ultraviolete sunt fața, gâtul, decolteul și mâinile și sunt zonele care spun cu adevărat vârsta fiecăruia. De asemenea, expunerea excesivă și cumulativă la ultraviolete este unul din principalii factori în declanșarea cancerelor de piele. Prin urmare, este recomandat să se folosească produse de protecție solară în mod constant și corect pe toată perioada anului”, a mai spus dermatologul.

Mulți consideră că un cancer de piele trebuie să doară sau să deranjeze pentru a se prezenta la medic, dar de cele mai multe ori, cancerele de piele sunt complet asimptomatice. În stadiile avansate pot să sângereze și atunci se prezintă cei mai mulți pacienți. „Cancerul de piele este vindecabil în totalitate, dacă este diagnosticat și tratat în stadiile incipiente. Astfel, este important să se efectueze un control anual al alunițelor, să se evite expunerea excesivă la soare, să se utilizeze în mod constant produse de protecție solare (creme/ loțiuni cu SPF 50, tricouri/ șepci cu protecție UV, ochelari polarizați etc.). Este important ca fiecare pacient să efectueze și un autocontrol al alunițelor, în oglindă, și să se prezinte la medic dacă observă că o aluniță și-a schimbat culoarea (prezintă două sau mai multe culori), forma, are margini neregulate sau dacă a apărut o aluniță nouă. Este important de reținut că nu orice aluniță care își modifică forma sau culoarea este obligatoriu să fie cancer de piele”, a spus dermatologul.

Să fii un medic bun înseamnă să ai empatie și respect față de pacient. Relația medic-pacient să fie bazată pe o comunicare deschisă, în care pacientul să primească încurajare și sprijin, mai ales în cazul bolilor de piele care au perioade de recidive. „Îmi plac oamenii și îmi place să-i ajut. Dar cel mai mult îmi place că este o meserie care îmi oferă foarte multe satisfacții și de la care am de învățat în fiecare zi ceva nou, inclusiv de la pacienții mei. Îmi place să fiu deschisă spre a învăța noi tehnici și tratamente, pentru a oferi pacienților tratamentele cele mai potrivite. În meseria de medic este esențial să fii la curent cu noutățile și sentimentul de autosuficiență nu are loc, atunci când dorești să oferi tot ce ai mai bun pentru pacienții tăi”, a concluzionat dr. Ana Maria Drăgăniță.

