Unde nu trebuie să îți ții niciodată banii și lucrurile de valoare. Sfaturile unui fost spărgător

Un fost spărgător a dezvăluit ce pot face proprietarii de case pentru a descuraja infractorii să intre în proprietatea lor.

Un fost spărgător, care acum este agent de securitate, i-a învățat pe oameni unde să nu-și țină banii sau bunurile de valoare.

„Am fost condamnat pentru două infracțiuni la vârsta de 18 ani. Acum am 26 de ani și de curând mi-am răscumpărat infracțiunile. Am fost închis timp de șase luni până când am reușit să ies pe cauțiune. Cu siguranță nu aș vrea să mă întorc la închisoare“, a spus acesta pe Reddit.

Borcanele din bucătărie și sertarele comodei sunt locuri unde nu trebuie să îți ții niciodată banii și lucrurile de valoare. Acestea au fost întotdeauna ”locuri fierbinți pentru bani,” la fel ca și „dulapurile, din anumite motive“, a spus fostul spărgător, conform The Mirror.

Și totuși cum își poate proteja o persoană casa? Fostul spărgător spune că cel mai bun lucru pe care îl poate face oricine este să își ia un câine. Hoții evită să jefuiască locațiile unde văd un câine, fie el în curte, sau în interior.

Un alt sfat venit din partea bărbatului este cel legat de accesul hoților. Potrivit acestuia, în general, un spărgător intră fie pe fereastră, fie pe ușa din spate. De asemenea, un hoț caută și chei ascunse în grădină pentru ca pătrunderea în casă să se facă mai simplu.