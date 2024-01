Un britanic a găsit o mină de aur într-un tanc cumpărat de pe eBay. Ce s-a întâmplat cu lingourile de 2 milioane de lire sterline VIDEO

Un pasionat de vehicule militare a descoperit 2 milioane de lire sterline în lingouri de aur ascunse într-un tanc irakian cumpărat de pe eBay, însă nu a câștigat nimic de pe urma achiziției norocoase.

Nick Mead, un colecționar de vehicule militare, a cumpărat tancul de pe eBay și a descoperit 2 milioane de lire sterline în lingouri de aur ascunse în interiorul acestuia, scrie Daily Mail.

Descoperirea a avut loc în 2017, când Mead a găsit cinci lingouri de aur ascunse în rezervorul de motorină al tancului irakian de tip 69, o copie chineză a modelului sovietic T-55.

Se crede că aurul a fost furat de către soldați irakieni în timpul invaziei din Kuweit din 1990, dar a fost uitat în interiorul mașinii de luptă de 36,7 tone.

Nick Mead a predat aurul autorităților, iar acum, la șase ani distanță, recunoaște că ar fi trebuit să păstreze comoara.

În vârstă de 62 de ani, Mead conduce Tanks-a-Lot, o colecție de mașini de război de la ferma sa din Helmdon, Northamptonshire.

El a declarat pentru publicația citată: "Regret că l-am predat. Ar fi trebuit să primesc cel puțin o recompensă pentru asta, dar nu am primit absolut nimic. Când am găsit lingourile de aur, nu știam ce să facem cu ele. Nu poți merge cu cinci lingouri de aur la casa de amanet. Așa că am sunat poliția. Aurul are o amprentă digitală. Ei știu de unde a fost extras. Cu siguranță a fost furat din Kuweit. La momentul respectiv, existau tot felul de teorii ale conspirației care susțineau că l-am păstrat. Dar nu am primit nimic, din păcate."

Mead nu știe ce s-a întâmplat cu aurul și crede că autoritățile încă încearcă să identifice proprietarii lingourilor. El a fost anterior măcelar și spune că, dacă știa că nu va primi nimic pentru descoperire, ar fi tăiat o bucată cu cuțitul și ar fi dus-o la casa de amanet.

Britanicul intenționa să adauge tancul la flota sa de aproximativ 300 de vehicule militare depozitate la fermă. A schimbat un camion militar și un tun autopropulsat Abbot pentru tanc, într-un acord în valoare de aproximativ 30.000 de lire sterline.

Vehiculul fusese restaurat anterior de Joe Hewes, în vârstă de 23 de ani, care i-a înlocuit șenilele și i-a reparat motorul fără a descoperi însă comoara din interior. Mead a găsit muniție pentru mitralieră în timp ce demonta tancul și se temea că și alte arme ar putea fi depozitate în rezervorul de combustibil.

Împreună cu mecanicul său, Todd Chamberlain, a filmat operațiunea pentru a demonstra de unde ar putea proveni eventualele puști ascunse. În schimb, în rezervor au găsit mai multe lingouri de aur, cântărind câte 5 kilograme fiecare, evaluate la aproximativ 2 milioane de lire sterline.

Într-un interviu acordat The Sun la acea vreme, Mead a declarat: "Știm cu siguranță că este un tanc irakian și teoria noastră este că aurul este din Kuweit. Când l-am găsit, râdeam și glumeam și spuneam pe ce vom cheltui banii. Sora mea voia un Land Rover și eu aș fi cumpărat un Rolls Royce Phantom și i-aș fi tăiat spatele să fac o camionetă pick-up."

Poliția a preluat lingourile și i-au dat o chitanță

Nu se cunoaște istoria exactă a tancului, dar o inspecție a relevat că este o copie chineză a modelului rusesc T-55, fabricată sub denumirea de Tip 69. A fost construit în anii 1980 și are doar puțin peste 2000 de kilometri la bord.

Doi ofițeri de poliție din Northamptonshire au preluat lingourile pentru investigație, iar lui Mead i-au dat o chitanță, care este acum păstrată într-un seif din Londra.

"Totul este încă foarte incert în acest moment", spune Mead. "Este încă devreme și nu știu încă ce se va întâmpla."

El a mai spus că nu este sigur dacă va primi o "recompensă". Cu toate acestea, omul pare să nu fie deranjat că 2 milioane de lire sterline i-au scăpat printre degete.

"Șansele să îl păstrăm sunt foarte mici. Am primit destule telefoane ciudate. Am primit chiar un apel de la o persoană care pretindea că este colonel în armata britanică și spunea că îi aparține”, a mai spus Mead.